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    22 июня 2026, 20:00 • В мире

    В Польше начинают стонать от военных кредитов США

    В Польше начинают стонать от военных кредитов США
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Станислав Лещенко

    В Польше подверглось критике то, что считается крупным американским благодеянием: очередной кредит на закупку вооружений. «Полякам досталась роль туземцев, которым "белые господа" выдали винтовки, научили стрелять из них, но не показали, как их, в случае нужды, можно починить», – говорят эксперты и объясняют, в чем главная ловушка, созданная американским ВПК для своих американских союзников.

    В Варшаве объявлено, что вскоре Польша получит от США новый кредитный транш в четыре  млрд долларов в рамках программы Foreign Military Financing (FMF). До этого Польша уже получила в рамках FMF 15 млрд долларов.

    Казалось бы, перед нами эффективный финансовый инструмент для быстрого перевооружения польской армии – по крайней мере, официальная Варшава представляет дело именно так. И действительно, эти деньги уже были потрачены на покупки американских же вертолетов AH-64E Apache, зенитно-ракетных комплексов Patriot, РСЗО HIMARS, танков Abrams и истребителей F-35 (первые из которых поступили в ВВС Польши в мае 2026 года). Кредит под низкий процент позволяет Польше покупать больше, чем она могла бы себе позволить из собственного бюджета.

    Однако программа FMF – вовсе не безвозмездная помощь другим странам НАТО. Включаясь в FMF, страны-партнеры обязуются покупать именно американское оружие, выделять деньги на его обслуживание и на обучение персонала. США предоставляют Варшаве кредитные средства, которые через обязательства закупок вооружения возвращаются в карманы американского ВПК. Причем каждый новый транш не закрывает вопрос перевооружения польской армии окончательно, а подталкивает к следующему раунду закупок и сервисных контрактов.

    Столь глубокая финансовая зависимость превращает Варшаву в подчиненного США игрока на международной арене. Фактически Польша стала заложницей собственного раболепия: чтобы поддерживать боеспособность своей армии, ей нужны новые кредиты. А чтобы получать кредиты, она должна оставаться покорным сателлитом, который не может позволить себе любых резких движений в сторону от США.

    Такое положение дел нравится далеко не всем полякам. Звучат голоса о том, что участие в FMF вредно для польской промышленности. В частности, министр фондов и региональной политики Катаржина Пелчиньская-Наленч жалуется, что страна, потратив на истребители F-35 свыше 4,6 млрд долларов, не получила, кроме собственно самих самолетов, ровно ничего – ни американских технологий, ни новых рабочих мест, ни участия в производстве этих машин.

    Пелчиньская-Наленч представляет правящую леволиберальную коалицию, враждующую с президентом Польши Каролем Навроцким, выходцем из правоконсервативной партии «Право и Справедливость». Это два политических лагеря ориентируются на разные полюса силы: если действующее правительство Дональда Туска больше тяготеет к Брюсселю и ЕС, то Навроцкий и консерваторы стремятся доказать свою преданность США.

    Катаржина Пелчиньская-Наленч противопоставляет «плохой» американский кредит FMF «хорошей» программе Евросоюза SAFE (Security Action for Europe). SAFE – это аналогичная кредитная программа ЕС, предназначенная для финансирования военных закупок. По словам Пелчиньской-Наленч, SAFE позволила бы направлять заказы польским производителям, что создало бы рабочие места внутри страны. Министр неоднократно критиковала президента Навроцкого за то, что он, по ее мнению, затягивает подписание закона, вводящего SAFE в Польше, и вместо этого предлагает проамериканские инициативы.

    И больше всего в данном случае критики Навроцкого упрекают его за то, что он не договорился с США о получении выгодного для Польши офсета по F-35. Офсет – это механизм, при котором продавец вооружений (в данном случае американская сторона) обязуется сделать инвестиции в экономику покупателя: например, передачей технологий, созданием производств или закупками у местных компаний.

    Однако решение отказаться от офсетных соглашений с США по ВВС было принято польской стороной еще на этапе переговоров. Как поясняли в польском Минобороны, американские предложения оказались «неадекватными». Офсетная программа, которую предлагали американцы, оценивалась более чем в 1,1 млрд долларов – именно такую сумму Варшаве пришлось бы заплатить в случае согласия. За эти деньги Польше предлагали передать технологии, необходимые для обслуживания уже состоявших на вооружении польских военно-воздушных сил устаревших самолетов F-16 и C-130, но не новейших F-35.

    По сути, страну просили заплатить более миллиарда долларов за возможность самостоятельно ремонтировать технику, которая у нее уже есть.

    И то, американцы были готовы передать по F-16 и C-130, как указывалось в документах, лишь «неполные сервисные мощности». Для выполнения многих видов ремонта Польше все равно пришлось бы отправлять самолеты или их компоненты обратно в США. В результате Варшава, потратив миллиарды долларов на американские истребители, не получила для своего военно-промышленного комплекса практически ничего.

    Политолог Максим Рева отмечает, что в этом заключается фундаментальная проблема польской военной политики: страна, стремясь быстро перевооружиться перед лицом мнимой «российской угрозы», все глубже попадает в зависимость от американского ВПК.

    «США готовы поделиться только теми технологиями, которые давно не являются новыми: и поэтому они согласились на создание в Польше сервисных центров по обслуживанию танков «Абрамс», вертолетов «Апач», на строительство там завода по производству ЗРК «Пэтриот». Но все попытки Варшавы получить доступ к начинке F-35 оказались безуспешны – в Вашингтоне не собираются делиться технологиями производства истребителей пятого поколения. То есть,

    по факту, полякам досталась роль туземцев, которым "белые господа" выдали винтовки, научили стрелять из них, но не показали, как их в случае нужды починить»,

    – отмечает Рева.

    Политолог добавляет, что по сути Вашингтон загнал как Польшу в ловушку - как и другие страны Евросоюза. «С одной стороны, США требуют от Европы «адекватных вложений в оборону», причем намекают, что эти деньги лучше всего направить на покупку американского оружия. С другой – когда европейцы приходят покупать американское оружие, они сталкиваются с огромными сроками поставок», – отмечает эксперт.

    Политолог напоминает, что не так давно США приостановили поставки в Эстонию ранее заказанных ею боеприпасов. Причиной стала война в Иране, из-за которой Пентагон был вынужден пересмотреть приоритеты поставок боеприпасов в пользу собственных нужд.  В эстонских СМИ прозвучали оценки о возможной задержке в два-три года.

    «По сути, речь идет о прямом срыве контракта. Однако сателлиты США не имеют возможности громко возмутиться. Эстонский министр обороны Ханно Певкур ограничился жалобами, что задержка ставит Таллин в сложное положение: страна потратила сотни миллионов на систему, которую пока не может полностью использовать»,

    – говорит Рева.

    С аналогичными проблемами столкнулась и Польша: задержки коснулись боеприпасов для систем HIMARS и NASAMS, танков Abrams и тех же F-35. Это подталкивает Варшаву к поиску альтернатив, которые могут быть более доступными здесь и сейчас. Примером стала Южная Корея, с которой Польша заключила контракты на 16 млрд долларов. Однако наличие этих альтернатив не отменяет главного: главным своим поставщиком Польша продолжает считать американский ВПК.

    «Каждый новый транш американского финансирования – это не столько помощь «союзнику», сколько инструмент долгосрочного контроля. Деньги из программы FMF работают как механизм возврата средств обратно производителю, одновременно увеличивая долговую нагрузку Польши и ее зависимость от американской сервисной и логистической инфраструктуры. Эта система создает иллюзию безопасности, привязывая Польшу к США все более прочными узами. Вопрос о том, сможет ли Польша когда-нибудь слезть с этой иглы, становится все более риторическим», – заключает Максим Рева.

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