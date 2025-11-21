  • Новость часаСилы ПВО за ночь перехватили 33 украинских БПЛА над Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа запугивает себя украинской «капитуляцией»
    Путин: Люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе простых людей Украины
    Венгрия потребовала от Киева отчета по расходованию европейских денег
    Военные КНДР пересекли демаркационную линию с Южной Кореей
    Путин назвал число заблокированных в районе Купянска батальонов ВСУ
    Герасимов: ВС России освободили 75% Красноармейска
    Путин: Военнослужащие ВСУ должны иметь возможность сдаться в плен
    Каллас отметила креативность России для обхода санкций ЕС
    Главы МИД стран ЕС обсудили возможность задержания танкеров с российской нефтью
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Станет ли битва за Красноармейск решающим сражением СВО

    Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.

    16 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    0 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Как Запад выдаст свою готовность напасть на Россию

    Страны Прибалтики не будут идти на столь радикальные шаги, как блокада Калининградской области, без прямой команды из Брюсселя и Вашингтона. А команда эта не поступит до тех пор, пока в Брюсселе и Вашингтоне не решат, что уже полностью готовы начать очередной крестовый поход Запада на Восток.

    4 комментария
    21 ноября 2025, 06:34 • Новости дня

    Экипаж корвета «Гремящий» завершил деловую миссию в Бангладеш

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Деловые мероприятия экипажа корвета «Гремящий» в Народной Республике Бангладеш завершены, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота ВМФ России.

    Экипаж корвета «Гремящий» завершил официальные деловые мероприятия в Народной Республике Бангладеш, передает РИА «Новости». В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что корабль покинул территориальные воды страны и продолжил выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Во время стоянки в порту Читтагонг российские моряки приняли участие в памятных церемониях, посвященных помощи военных моряков-тихоокеанцев в 1972-1974 годах. Тогда российские военные поддержали расчистку заминированного и заблокированного порта, что стало важным этапом для молодой республики.

    Кроме того, в рамках делового визита офицеры «Гремящего» провели встречи с представителями военно-морских сил Бангладеш. В ходе общения обсуждались вопросы сотрудничества и укрепления военного взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атомный крейсер «Император Александр III» вернулся на Камчатку после дальнего похода. Корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» начали учения с атомными подлодками и береговыми комплексами «Бастион» на Дальнем Востоке. Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» отразил налет беспилотников и катеров «противника» в ходе учений в Японском море.

    18 ноября 2025, 21:38 • Новости дня
    Названо число обученных в Испании солдат ВСУ

    Более 8 тыс. украинских военных прошли подготовку в Испании

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На территории Испании военную подготовку за последние месяцы получили свыше восьми тысяч бойцов ВСУ, а Мадрид выделил значительные средства на гуманитарную поддержку, сообщил МИД страны на Пиренеях.

    Более восьми тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли подготовку на территории Испании, передает ТАСС. Эта информация содержится в пресс-релизе министерства иностранных дел Испании, распространенном после встречи главы ведомства Хосе Мануэля Альбареса с руководителем офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

    Напомним, власти Испании заняли седьмое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Альбарес подчеркнул, что Испания будет продолжать предоставлять снаряжение и обучать солдат ВСУ. Также уточняется, что с начала спецоперации Мадрид уже выделил свыше 110 млн евро в качестве гуманитарной помощи и обещал направить около 600 млн евро на восстановление Украины.

    Кроме того, министр иностранных дел Испании подписал соглашение о совместной борьбе с так называемой российской дезинформацией в Латинской Америке.

    Встреча Альбареса и Ермака прошла в ходе визита в Испанию Владимира Зеленского.

    Сейчас Испания находится на седьмом месте в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД. Власти Испании выделяют Украине новый пакет помощи на 1 млрд евро.

    А в конце лета российские военные нанесли удары ФАБ-3000 по позициям наемников из Испании.

    Комментарии (2)
    21 ноября 2025, 01:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время их попыток вырваться из Купянска

    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники при попытках ВСУ вырваться из Купянска, сообщили в российских силовых структурах.

    «Отчаянные меры командования противника не помогли: группировка ВСУ оказалась заблокирована в городе. Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до 3 тысяч боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что ради удержания Купянска ВСУ стянули до 20 тыс. солдат в город, «выдергивая разрозненные подразделения со всей линии фронта».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Военный эксперт Андрей Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска. При этом в МИД России заявили о достаточной доказательной базе зверств ВСУ в Купянске.

    Комментарии (2)
    20 ноября 2025, 11:04 • Видео
    Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

    Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе

    СМИ: Нехватка тротила в Европе замедлила поставки боеприпасов Киеву

    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе
    @ Wolf von Dewitz/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Страны НАТО испытали серьезный дефицит тротила, что затруднило поставки боеприпасов Евросоюзом на Украину и привело к росту цен, пишут СМИ.

    Дефицит тротила в странах НАТО, вызванный активными поставками вооружений в Израиль, существенно осложнил обеспечение Украины боеприпасами, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph. Единственный крупный завод по производству тротила в ЕС, принадлежащий Nitro-Chem и расположенный в Польше, большую часть своей продукции экспортирует в США, где тротил необходим для изготовления таких бомб, как МК-84 и BLU-109. Это привело к тому, что британские и европейские страны остро зависят от одного перегруженного предприятия.

    СМИ отмечают, что нехватка взрывчатки вынудила Киев сокращать использование артиллерии, а западные страны столкнулись с необходимостью спешно пополнять собственные запасы.

    The Daily Telegraph отмечает, что нехватка тротила на западных рынках спровоцировала резкий рост цен. За последние десятилетия стоимость одной тонны вещества в Британии увеличилась примерно с 837 до 33 тыс. фунтов. Это может сказаться не только на поле боя, но и навредить другим отраслям, например, производству электроники, поскольку металлы для нее добывают тоже с применением взрывчатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее рабочие центра в Лаврио в Греции заблокировали колонну из 18 грузовиков с 350 тоннами тротила для отправки на Украину.

    Финляндию превратили в производственную площадку для тротила и пороха НАТО.

    Во время учений альянса НАТО по подрыву тротила в Польше погибли два солдата.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 10:16 • Новости дня
    Министр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО

    Министр обороны Белоусов поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО

    Министр обороны поручил создать рейтинг регионов по поддержке участников СВО
    @ Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В скором времени будет введен рейтинг российских регионов, оценивающий количество предоставляемых через цифровые сервисы и МФЦ мер социальной поддержки для участников спецоперации, сообщило Министерство обороны.

    Глава ведомства Андрей Белоусов на межведомственном совещании с главой Минцифры Максутом Шадаевым и замглавы Минэкономразвития Алексеем Херсонцевым, а также представителями региональных властей обсудил ускорение получения мер соцподдержки участниками СВО.

    Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В ходе обсуждения было отмечено, что особый акцент сейчас делается на цифровизацию услуг и проактивное оформление всех мер поддержки через портал «Госуслуги» и МФЦ.

    В прошлом году был запущен сервис выдачи справок об участии в спецоперации в электронном формате, что позволило ускорить получение социальной поддержки. По словам Белоусова, за прошедший период этим сервисом воспользовались более 3 млн человек, а уже к маю 2025 года началась работа по проактивному предоставлению льгот для всех категорий нуждающихся. Гражданам теперь достаточно посетить «Госуслуги» или ближайший МФЦ без необходимости предоставлять бумажные документы.

    Статс-секретарь – заместитель министра обороны Анна Цивилева подчеркнула, что цифровая система работает стабильно и с мая позволила выдать уже больше 600 тыс. справок только через «Госуслуги».

    В завершение совещания глава Минобороны дал поручение разработать рейтинг регионов по объему предоставляемых мер поддержки и эффективности информирования граждан через цифровые сервисы и местные МФЦ.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов докладывал президенту Владимиру Путину, что участники спецоперации обеспечены всеми необходимыми мерами поддержки.

    Комментарии (5)
    20 ноября 2025, 06:41 • Новости дня
    «Ланцеты» уничтожили более 500 танков ВСУ
    «Ланцеты» уничтожили более 500 танков ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Барражирующие боеприпасы разведывательно-ударного комплекса «Ланцет» уничтожили более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО: Abrams, Leopard 2, Challenger 2. Об этом сообщили в компании-разработчике ZALA в преддверии международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

    Более 500 украинских танков, включая свыше 60 боевых машин стран НАТО – Abrams, Leopard 2 и Challenger 2 – были уничтожены барражирующими боеприпасами комплекса «Ланцет» с начала спецоперации на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании-разработчика ZALA.

    В компании уточнили: «По данным из открытых источников, за период проведения СВО нашими изделиями было поражено более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО: американские Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, стоимость которых исчисляется миллионами долларов». Также на счету операторов «Ланцетов» более 260 американских гаубиц M777, свыше 100 самоходных гаубиц M109 и больше 60 польских установок AHS Krab. Семейство «Ланцет» смогло вывести из строя сотни единиц другой техники, включая американские БМП Bradley и РСЗО HIMARS, которые противник применяет скрытно.

    По оценкам экспертов, общая стоимость техники ВСУ, уничтоженной комплексами «Ланцет», может достигать от 4 млрд до 12 млрд долларов. Согласно анализу портала Lostarmour, с начала СВО при помощи «Ланцетов» поражено примерно 4000 единиц техники и вооружений украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рособоронэкспорт презентовал обновленный беспилотный комплекс «Ланцет-Э». Компания ZALA представила пусковую установку для барражирующих боеприпасов «Ланцет-Э». Беспилотники «Ланцет» применялись для уничтожения украинских катеров.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 14:56 • Новости дня
    Озвучены планируемые расходы Германии на покупку танков и БТР

    Handelsblatt сообщила о планах ФРГ потратить 60 млрд евро на бронетехнику

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия в следующие 10 лет может потратить свыше 60 млрд евро на танки и бронетранспортеры, сообщила газета Handelsblatt.

    Германия в ближайшие десять лет может потратить свыше 60 млрд евро на танки и бронетранспортеры, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt. Проект бюджета на 2026 год предусматривает такие расходы на «бронированные платформы», но окончательное решение о деталях закупок еще не принято.

    По информации издания, пока не ясно, будут ли средства направлены на гусеничные танки, например, Leopard, или же на колесные бронемашины. В феврале министерство обороны ФРГ дало концерну KNDS разрешение начать разработку нового танка Leopard 3. Бундесвер также рассматривает возможность приобретения колесных бронемашин.

    Как отмечает Handelsblatt, оборонный концерн Rheinmetall собирается установить на новый танк пушку калибра 130 мм, которая обладает «на 50% более сильной огневой мощью». Такой калибр может стать стандартом для НАТО, так как пушки калибра 120 мм могут оказаться недостаточными против новых российских танков, включая «Армату».

    Комментарии (2)
    19 ноября 2025, 03:50 • Новости дня
    Чемезов: Истребитель Checkmate практически на стадии полета

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшее время начнутся стендовые испытания легкого однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate, он «уже практически на стадии полета», заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    «Создание нового самолета требует достаточно большого времени – в среднем от 10 до 15 лет. Прошло-то совсем ничего, так быстро самолеты не рождаются, это дети могут за девять месяцев родиться. У нас уже практически он на стадии полета», – приводит слова Чемезова ТАСС.

    Он подчеркнул, что самолет будет востребован благодаря низкой стоимости, однодвигательной схеме и достаточному оснащению вооружением как для борьбы с воздушными, так и с наземными целями.

    В свою очередь, начальник летной службы компании «Сухой» Герой России Сергей Богдан в эфире «Первого канала» заявил, что первый полет Су-75 Checkmate, по его мнению, ожидается в начале 2026 года, передает РИА Новости.

    «Самолет уже в цеху, уже дорабатывается, уже есть определенные планы по срокам. Поэтому, с божьей помощью, должно состояться достаточно скоро», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет Checkmate составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Сообщалось, что новый российский легкий истребитель, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow в 2021 году.

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 21:48 • Новости дня
    Reuters: США потребовали территориальных уступок Украины и сокращения ВСУ

    Reuters: США требуют от Зеленского территориальных уступок и двукратного сокращения ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти настояли на принятии Киевом рамочного соглашения, которое включает территориальные уступки и сокращение численности украинской армии почти вдвое, пишет агентство Reuters.

    Представители администрации США призвали Владимира Зеленского согласиться на подготовленное Вашингтоном рамочное соглашение по урегулированию украинского кризиса. В документе прописаны требования к Киеву о территориальных уступках, отказе от ряда видов вооружений и значительном сокращении Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Американская сторона, как отмечается в публикации, выразила жесткую позицию, заявив, что Киев «должен принять» предложенные условия. В качестве одной из мер в соглашении указывается сокращение численности ВСУ минимум вдвое.

    Журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X ( заблокирована в России) сообщил, что по новому плану численность военных должна сократиться с 880 до 440 тыс. бойцов. На начало 2025 года Владимир Зеленский называл именно такое количество военнослужащих в украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico указало, что обстоятельства вынудят Владимира Зеленского подписать мирный план урегулирования на Украине.

    Делегация США во главе с министром Сухопутных войск Дэниелом Дрисколлом прибыла в Киев по поручению администрации Дональда Трампа для обсуждения прекращения боевых действий.

    Проект мирного плана между Вашингтоном и Москвой состоит из 28 пунктов и включает гарантии безопасности для Украины и Европы.

    Комментарии (2)
    18 ноября 2025, 10:25 • Новости дня
    Авиаракету Х-БПЛА впервые представили на Dubai Airshow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авиационная ракета Х-БПЛА вместе с пусковой установкой впервые была официально продемонстрирована на статической экспозиции Dubai Airshow рядом с комплексом «Панцирь СМД-Е».

    Авиационную ракету Х-БПЛА с пусковой установкой впервые представили на Ближнем Востоке на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow, сообщает ТАСС.

    Демонстрация прошла на статической экспозиции выставки, где ракета размещена рядом с российским зенитным ракетным комплексом «Панцирь СМД-Е».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» завершил поставку модернизированных авиационных ракет «Вихрь-1» для Минобороны.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 17:12 • Новости дня
    Ростех представил новый радар для дронов-перехватчиков

    Ростех сообщил о создании радара для дронов-перехватчиков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил радиолокационную станцию, способную направлять беспилотные аппараты для кинетического поражения опасных воздушных целей, сообщили в пресс-службе компании.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» завершил создание компактной радиолокационной станции обзора воздушного пространства. Новая система получила мобильное исполнение и оснащена автономными системами питания, позиционирования и ориентации.

    РЛС может работать с различными оптико-тепловизионными средствами, а также предоставлять радиолокационные данные в автоматизированные системы управления. Станция выполняет функции наведения и управления БПЛА-перехватчиками, что позволяет уничтожать потенциально опасные беспилотные летательные аппараты кинетическим способом.

    Как передает ТАСС, в пресс-службе холдинга подчеркнули, что технология существенно увеличивает эффективность противодействия угрозам со стороны дронов, особенно в составе современных комплексов ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее корпорация «Ростех» поставила два многоцелевых истребителя Су-57 пятого поколения иностранному заказчику. Также Ростех разработал новый антидрон для защиты мостов от БПЛА.

    Холдинг «Росэл» запустил серийное производство гиростабилизированных оптико-электронных нагрузок ГОЭН-60 для ударных дронов.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 14:46 • Новости дня
    Способную пробивать бункеры авиабомбу впервые показали на Dubai Airshow

    Способную пробивать бункеры авиабомбу УПАБ-1500ТВ-Э показали на Dubai Airshow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управляемую планирующую авиационную бомбу УПАБ-1500ТВ-Э, способную уничтожить железобетонные укрытия, впервые презентовали на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

    Управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500ТВ-Э была впервые продемонстрирована на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, передает ТАСС.

    Производитель бомбы входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Данная авиабомба создана на основе предыдущей модели УПАБ-1500Б-Э и получила гораздо более точную систему наведения за счет телекамеры, которая дополняет инерциально-спутниковое управление. Это позволяет значительно повысить эффективность поражения защищенных целей.

    Бомба весит полторы тонны и может применяться с самых современных российских истребителей. Дальность действия вооружения достигает 50 км.

    Новинка способна уничтожать подземные командные пункты, самолеты в железобетонных укрытиях, заводские мощности и стартовые пусковые установки. Совмещение различных средств наведения обеспечивает высокую точность при поражении целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех заявил об уничтожении тяжелых переправ украинских войск с помощью реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

    Переносной зенитный ракетный комплекс «Верба» удерживает лидерство среди мировых аналогов по своим характеристикам.

    Концерн «Калашников» ранее завершил поставку модернизированных управляемых ракет «Вихрь-1».

    Комментарии (0)
    19 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Комплексы «Панцирь» подтвердили эффективность уничтожением ракет ATACMS

    Tекст: Вера Басилая

    Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» снова показал высокую эффективность при отражении атаки ракет ATACMS, отметили в «Высокоточных комплексах».

    Эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» вновь доказана во время отражения удара ракет ATACMS, передает ТАСС. Об этом сообщили представители холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в состав госкорпорации «Ростех», на полях авиасалона Dubai Airshow 2025.

    В компании заявили, что практическое применение техники вновь подтвердило высокую результативность как комплекса «Панцирь», так и оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

    Минобороны России сообщило, что киевский режим предпринял попытку атаковать город четырьмя американскими ракетами ATACMS.

    Российские военные отразили атаку и нанесли ответный удар ракетами ОТРК «Искандер» по месту запуска.

    Эксперт указал на роль США в атаке ракетами ATACMS по Воронежу.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 23:23 • Новости дня
    Путину доложили об освобождении Петропавловки в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий группировкой войск «Запад» командующий группировкой Сергей Кузовлев доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину об освобождении населенного пункта Петропавловка в Харьковской области.

    «В настоящее время соединения и части дивизии во взаимодействии с 47-й дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой», – доложил Кузовлев.

    Он добавил, что противник неоднократно пытался деблокировать окруженную группировку, восстановить переправы через реку Оскол и вырваться из кольца окружения.

    «Все контратаки отбиты, прорыва украинских формирований из окружения не допущено», – рапортовал командующий.

    Напомним, 20 ноября президент Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. Герасимов также сообщил, что ВС России освободили 75% Красноармейска. Командующий группировкой «Запад» ВС России доложил, что освобожден Ямполь на Краснолиманском направлении.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Путин назначил генерала Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный главнокомандующий посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад», сообщив о назначении генерала Сергея Медведева командующим «Юга».

    «Сегодня в нашем совещании также принимает участие начальник Генерального штаба, начальник ГОУ, командующий и оперативный командный состав группировки «Запад», а также командующий группировкой «Юг». Бывший командующий группировкой «Юг» назначен на новую должность – заместителем министра обороны Российской Федерации. Уверен, что на новом месте работы он использует все свои знания, опыт боевого командира. Это сегодня востребовано», – сказал Путин.

    Так президент говорил о генерал-полковнике Александре Санчике, его сменил на посту начальника Южной группировки войск генерал Сергей Медведев.

    «Хотел бы заслушать нового командующего группировкой «Юг». Для вас это не новая работа, имея в виду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная. Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении», – запросил Путин доклад по южному направлению фронта.

    Медведев доложил о том, что Южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях.

    «Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены», – заявил новый командующий группировкой.

    Напомним, в начале ноября Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующий ЮВО Александр Санчик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг и заслушал доклады военных о ситуации вокруг Купянска и Константиновки.

    Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России сообщил о продвижении российских войск в Северске и Константиновке.

    Комментарии (0)
    20 ноября 2025, 23:35 • Новости дня
    Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска

    Tекст: Катерина Туманова

    Продвижение ВС России за пределы Купянска в Харьковской области сократит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) бить по гражданской инфраструктуре на северных окраинах Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Это очень большой, ключевой успех наших российских войск и очень хорошая новость для жителей Луганской Народной Республики на северных ее окраинах, поскольку наши граждане очень сильно страдали от тех действий, которые происходили в населенном пункте Купянск», – сказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что украинские боевики доставали до северных окраин ЛНР и постоянно наносили удары по гражданской инфраструктуре.

    «Если мы продвинемся дальше, то у украинского командования и украинских боевиков будет меньше возможностей наносить удары по территории Луганской Народной Республики», – объяснил военный эксперт.

    Напомним, президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Путин заслушал доклады командиров о ситуации на различных направлениях, включая район Купянска, Константиновки и Краматорское направление.

    Комментарии (0)
    Главное
    Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск
    Британия направила истребители и фрегат к российскому судну «Янтарь»
    Минздрав разрешил применение двух новых противоопухолевых вакцин
    Для обвиняемого в убийстве генерала Москалика запросили пожизненный срок
    Круизный лайнер с россиянами не пустили в порт Стамбула
    Актер Кевин Спейси признал себя бездомным
    В Подмосковье арестовали убивавшего и насиловавшего молодых девушек маньяка

    Затоваривание на авторынке России обернулось дефицитом

    Если в первой половине года автомобильный рынок России страдал от переизбытка автомобилей на складах, то к концу года образовался настоящий дефицит популярных моделей. И одна из причин – это сильнейший обвал импорта автомобилей из Китая и транзита через Киргизию. Вылезут ли игроки авторынка из кризисной ямы в новом 2026 году? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Соперничество регионов укрепит заботу об участниках СВО

    Министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО, предоставляемым онлайн. Об этом было заявлено в ходе межведомственного совещания о работе цифровых сервисов и МФЦ. Уже сегодня военнослужащий может получить справку в течение нескольких секунд. Как говорят эксперты, задача этого рейтинга – собрать самые эффективные региональные практики и распространить их по всей стране. Подробности

    Перейти в раздел

    Старый друг ведет Трампа к досрочной отставке

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о так называемом досье Эпштейна, теперь оно должно быть опубликовано в течение 30 дней. Это произойдет не по доброй воле хозяина Белого дома: его вынудили так поступить. Хуже того, теперь он рискует досрочно лишиться власти. Что пытался скрыть Дональд Трамп? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Дело Эпштейна тянет Трампа на дно

      Президент США Дональд Трамп согласился рассекретить так называемое «досье Эпштейна». Но для него это вынужденное решение. Идет к тому, что следующий год президентства Трампа станет последним.

    • Зеленского лишают реальной власти

      Накануне визита в Киев министра армии США Дена Дрисколла, который, как многие думают, выдвинет Владимиру Зеленскому ультиматум, в Верховной раде произошло что-то вроде бунта. Выстроенный Зеленским и его «серым кардиналом» Андреем Ермаком режим разваливается на глазах.

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации