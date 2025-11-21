Экипаж корвета «Гремящий» завершил деловую миссию в Бангладеш

Tекст: Дмитрий Зубарев

Экипаж корвета «Гремящий» завершил официальные деловые мероприятия в Народной Республике Бангладеш, передает РИА «Новости». В пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что корабль покинул территориальные воды страны и продолжил выполнение задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Во время стоянки в порту Читтагонг российские моряки приняли участие в памятных церемониях, посвященных помощи военных моряков-тихоокеанцев в 1972-1974 годах. Тогда российские военные поддержали расчистку заминированного и заблокированного порта, что стало важным этапом для молодой республики.

Кроме того, в рамках делового визита офицеры «Гремящего» провели встречи с представителями военно-морских сил Бангладеш. В ходе общения обсуждались вопросы сотрудничества и укрепления военного взаимодействия.

