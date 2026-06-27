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ВС России уничтожили два истребителя МиГ-29 на аэродроме в Николаевской области
Российские беспилотники нанесли удар по аэродрому Вознесенск, поразив два украинских истребителя МиГ-29 и обслуживающий персонал, сообщило Минобороны.
Вооруженные силы России атаковали аэродром Вознесенск в Николаевской области, уничтожив два украинских истребителя МиГ-29, сообщает в Max Минобороны.
В ходе разведывательно-ударных действий военные выявили подготовку боевых машин к вылету.
Один из самолетов с полным боекомплектом находился на стоянке перед укрытием. Второй истребитель в это время заправляли топливом внутри железобетонного ангара.
Для поражения целей были применены два беспилотных аппарата «Герань-4 сикер».
В результате точного удара уничтожены оба самолета с авиационными средствами поражения. Кроме того, ликвидированы топливозаправщик, специальный аэродромный подвижный агрегат АПА-5Д, а также летный и инженерно-технический состав, готовивший технику к боевому применению, отчитались в Минобороны.
Ранее в субботу Воздушные силы ВСУ подтвердили потерю истребителя МиГ-29 в Полтавской области.
Днем ранее российские беспилотники «Герань» уничтожили военную автозаправочную станцию в Черниговской области.