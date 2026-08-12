Эксперт ат-Тархуни: ВСУ готовят наемников в Ливии

Tекст: Катерина Туманова

«Тренировочные центры действуют в Таджуре, в районе трассы, ведущей к аэропорту Триполи, а также в лагере Такбали. На этих объектах находятся украинские специалисты, которые разработали программы подготовки, методы работы и передали опыт применения дронов-камикадзе, использовавшихся при попытках атаковать некоторые объекты в последнее время», – рассказал он РИА «Новости».

На первых двух объектах инструкторы обучают суданцев и чадцев для участия в африканских столкновениях. На третьей базе, относящейся к 111-й бригаде, ведется финальное оснащение наемников перед отправкой на Украину, в Судан или Мали.

Местная пресса отмечает, что вербовка часто проходит под видом найма в охранные структуры. За прохождение курса боевикам выплачивают вознаграждение в размере около 1 тыс. долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный боец ВСУ рассказал о сжигании тел колумбийских наемников кислотой.

Латиноамериканские картели стали отправлять боевиков на Украину для опыта.

Служба внешней разведки сообщила о расширении взаимодействия киевских властей с мексиканскими наркокартелями.



