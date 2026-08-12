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Эксперт сообщил, как украинцы готовят африканских наемников в Ливии
Эксперт ат-Тархуни: ВСУ готовят наемников в Ливии
Африканских граждан под предлогом трудоустройства массово привлекают в тренировочные лагеря для последующей отправки в зоны боевых действий на территории Европы и Африки, рассказал военный эксперт Мухаммед ат-Тархуни.
«Тренировочные центры действуют в Таджуре, в районе трассы, ведущей к аэропорту Триполи, а также в лагере Такбали. На этих объектах находятся украинские специалисты, которые разработали программы подготовки, методы работы и передали опыт применения дронов-камикадзе, использовавшихся при попытках атаковать некоторые объекты в последнее время», – рассказал он РИА «Новости».
На первых двух объектах инструкторы обучают суданцев и чадцев для участия в африканских столкновениях. На третьей базе, относящейся к 111-й бригаде, ведется финальное оснащение наемников перед отправкой на Украину, в Судан или Мали.
Местная пресса отмечает, что вербовка часто проходит под видом найма в охранные структуры. За прохождение курса боевикам выплачивают вознаграждение в размере около 1 тыс. долларов.
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