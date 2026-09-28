Задумка о том, чтобы заложить заряды в ключевых точках Киева, который неизбежно должен был попасть под оккупацию, в целом удалась: удар был нанесен по органам власти и управления оккупантов, вполне ожидаемо выбравших самые подходящие здания. Но в последние десятилетия Украины использует этот факт для антироссийской пропаганды.0 комментариев
Стратегический объект в Киеве получил повреждения в результате взрывов
В Подольском районе Киева после серии взрывов зафиксированы повреждения на объектах стратегического значения и критической инфраструктуры, сообщил глава района Владимир Наконечный.
Стратегический объект и объект критической инфраструктуры получили повреждения в Подольском районе Киева, передает ТАСС.
«[Поврежден] один из стратегических объектов и один из объектов критической инфраструктуры», – заявил глава района Владимир Наконечный украинскому изданию «Общественное. Новости».
Другие подробности о характере повреждений и масштабах разрушений пока не приводятся.
Украинский премьер Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов по инфраструктуре.
ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по центрам обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», а также логистике и портовой инфраструктуре на территории Украины.
Накануне российские беспилотники атаковали центр обработки данных компании Vodafone в Киеве.