Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.2 комментария
Украинского нелегала приговорили к 15 годам за диверсии в Петербурге
В Петербурге гражданина Украины Артема Прокопца приговорили к 15 годам колонии за диверсии и шпионаж по заданию Службы безопасности Украины.
«Петербургский городской суд огласил приговор в отношении гражданина Украины Артема Прокопца. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет со штрафом в 350 тыс. рублей с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, далее – в ИК строгого режима», – передает РИА «Новости».
Следствие установило, что с 2018 года осужденный находился на территории России нелегально. С мая 2023 по май 2024 года, проживая в Петербурге и Ленинградской области, он вел переписку с сотрудниками СБУ. За выполнение заданий, угрожавших безопасности страны, кураторы расплачивались криптовалютой.
В июне 2023 года мужчина поджег трансформатор во Всеволожском районе Ленинградской области, а в апреле 2024 года дистанционно подорвал два трансформатора на Екатерининском проспекте в Петербурге. Кроме того, злоумышленник собирал и передавал данные о ключевых объектах нефтегазовой отрасли города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября суд в Херсонской области приговорил украинского шпиона к 18 годам колонии строгого режима.
В конце августа житель Мелитополя получил 24 года лишения свободы за подготовку диверсий по заданию украинских спецслужб.
В прошлом году петербургский суд отправил в колонию на 16 лет уроженца Казахстана за поджоги вышек связи в интересах ВСУ.