Петербургский суд приговорил казахстанца к 16 годам за диверсии в интересах ВСУ

Казахстанца Мартынова осудили за поджоги и передачу данных украинским спецслужбам

Tекст: Денис Тельманов

Мартынов был признан виновным в совершении диверсий на объектах связи по заданию украинских спецслужб, передает ТАСС.

Суд назначил ему 16 лет лишения свободы, из которых первые четыре года он проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима.

Представитель пресс-службы суда Вероника Пешина заявила: «Суд признал Артура Мартынова виновным и приговорил к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока наказания – в исправительной колонии строгого режима».

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, Мартынов признан виновным по нескольким статьям, включая пособничество в террористической деятельности, шпионаж, диверсию и прохождение обучения для диверсионной работы. Суд установил, что он согласился на преступления ради денежного вознаграждения и получал инструкции от куратора через мессенджер.

С сентября по октябрь 2023 года Мартынов поджег вышки сотовой связи на улицах Обручевых и Чугунной в Петербурге и Ясной улице в Мурине, а также распределительный щит и кабель питания на Полюстровском проспекте. Помимо этого, он собрал и передал украинским спецслужбам координаты петербургского нефтеперерабатывающего комплекса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на Транссибирской магистрали и задержали пособника киевского режима, который собирался совершить там несколько поджогов.

В Севастополе ФСБ задержали гражданина России, передававшего украинской разведке сведения о работе и координатах объектов противовоздушной обороны города.

Молодого человека в Тамбовской области задержали за подготовку к повреждению объекта энергетики по указанию анонимного собеседника из мессенджера, угрожавшего уголовным делом.