В «Отечественном софте» рассказали о деградации иностранного ПО

Председатель правления «Отечественного софта» Касперская ответила на волнующие вопросы из сферы информационной безопасности

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, техническая возможность по удаленному выключению электронных устройств, смартфонов имеется у производителя, это также можно сделать через обновление в ОС, и через встроенные функции. Например, выключить все устройства на определенной территории.

«Вопрос в том, что через эти устройства на наших граждан влияют, и с этой точки зрения нашему противнику не очень выгодно их отключать. По крайней мере, в текущей перспективе», – отметила Касперская.

Также эксперт добавила, что в ближайшем будущем многие компании так или иначе придут к пониманию необходимости импортозамещения в целях обеспечения собственной информационной безопасности.

Так, один из самых важных в этой области процессов сегодня уже активно осуществляется в критических объектах информационной инфраструктуры, КИИ. По поручению властей такие объекты должны перейти на отечественное ПО до 2025 года.

«По большинству видов ПО это задача осуществима. Понятно, что процесс не быстрый и он крайне сложный. И, к сожалению, предыдущие семь лет мы потеряли на такое вот ненужное сопротивление. Потому что многие предприятия ждали, что как-то их обойдет этот закон. Но сейчас уже стремительно надвигается 2025 год и надо, конечно, двигаться гораздо быстрее», – подчеркнула она.

Кроме того, существует целый ряд предприятий, не относящихся к КИИ. На них жесткие требования о переходе на российские решения не распространяются.

Тем не менее, по словам Касперской, о безопасности стоит задуматься уже сегодня.

«С уходом иностранных производителей, надо понимать, что иностранный софт будет неизменно деградировать. Это значит, что его все равно придется менять. Поэтому мой совет этим предприятиям, это все-таки искать сейчас российские аналоги, составлять поэтапный план перехода на отечественные программные продукты и начинать этим заниматься, если еще не начали», – заключила она.

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