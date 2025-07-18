В Тамбовской области задержали диверсанта при попытке повредить энергообъект

Tекст: Алексей Дегтярев

Операция по задержанию диверсанта прошла при участии полиции и сотрудников регионального управления ФСБ, уточнила Волк в своем Telegram-канале.

По данным следствия, неизвестный, связавшийся с местным жителем через мессенджер, обвинил его в финансировании ВСУ. Далее аноним пригрозил уголовной ответственностью и потребовал совершить диверсию в обмен на избавление от наказания.

Молодому человеку передали координаты энергетического объекта межрегионального значения и дали детальные инструкции по его повреждению. При попытке реализовать диверсию злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали жителя Воронежа по подозрению в передаче данных о российской противовоздушной обороне на Украину. Следователи установили, что он готовил взрыв на энергетическом объекте.