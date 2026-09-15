Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии «А почему сразу нельзя было сделать по уму?».0 комментариев
Украинский шпион получил 18 лет колонии за передачу данных
Суд в Херсонской области приговорил украинского шпиона к 18 годам колонии
За передачу координат российских войск через WhatsApp и хранение взрывчатки гражданин Украины отправится на 18 лет в колонию строгого режима.
Мужчину признали виновным в шпионаже и хранении взрывчатки, передает РИА «Новости».
«Херсонским областным судом вынесен обвинительный приговор жителю региона, 1982 года рождения, имеющему гражданство Украины, причастному к шпионажу и незаконному хранению взрывчатых веществ и взрывных устройств», – сообщили в ФСБ.
Суд назначил ему 18 лет строгого режима и штраф в размере 400 тыс. рублей. Следствие установило, что осужденный планировал диверсии и передавал украинской разведке координаты войск через WhatsApp.
В спецслужбе отметили, что при обыске в тайниках преступника нашли взрывчатку для терактов. Приговор пока не вступил в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд приговорил другого украинского шпиона в Херсонской области к 12 годам колонии.
Весной Верховный суд России признал законным приговор гражданке Украины Ольге Чернявской за шпионаж.
В прошлом году сотрудники ФСБ задержали в этом регионе завербованного через WhatsApp агента СБУ.