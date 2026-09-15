Украинский шпион получил 18 лет колонии за передачу данных

Суд в Херсонской области приговорил украинского шпиона к 18 годам колонии

Tекст: Мария Иванова

Мужчину признали виновным в шпионаже и хранении взрывчатки, передает РИА «Новости».

«Херсонским областным судом вынесен обвинительный приговор жителю региона, 1982 года рождения, имеющему гражданство Украины, причастному к шпионажу и незаконному хранению взрывчатых веществ и взрывных устройств», – сообщили в ФСБ.

Суд назначил ему 18 лет строгого режима и штраф в размере 400 тыс. рублей. Следствие установило, что осужденный планировал диверсии и передавал украинской разведке координаты войск через WhatsApp.

В спецслужбе отметили, что при обыске в тайниках преступника нашли взрывчатку для терактов. Приговор пока не вступил в законную силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд приговорил другого украинского шпиона в Херсонской области к 12 годам колонии.

Весной Верховный суд России признал законным приговор гражданке Украины Ольге Чернявской за шпионаж.

В прошлом году сотрудники ФСБ задержали в этом регионе завербованного через WhatsApp агента СБУ.