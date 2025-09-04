ФСБ задержала агента СБУ за шпионаж в Херсонской области

ФСБ задержала в Херсонской области гражданина Украины за шпионаж в пользу СБУ

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области 35-летнего гражданина Украины, который, как утверждается, был агентом Службы безопасности Украины и занимался шпионажем против подразделений российских военных, передает ТАСС.

По данным Центра общественных связей ФСБ, задержанный собирал информацию о местах дислокации военнослужащих и техники Вооружённых сил России.

В спецслужбе отметили, что мужчина был завербован сотрудником СБУ через мессенджер WhatsApp и регулярно передавал собранные сведения. Как подчеркнули в ЦОС, собранная им информация могла использоваться для организации диверсионно-террористических актов на территории России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Геническим районным судом Херсонской области ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Во время обыска у подозреваемого был изъят мобильный телефон, используемый для секретной связи с куратором, и обнаружены переписки, свидетельствующие о его противоправной деятельности. Сейчас ФСБ устанавливает все обстоятельства шпионской деятельности, а также личности возможных пособников.

ФСБ России подчёркивает, что украинские спецслужбы активно привлекают потенциальных исполнителей диверсий и терактов через интернет, социальные сети и мессенджеры Telegram и WhatsApp.

Ранее ФСБ задержала жителя Забайкалья по подозрению в государственной измене и призывах к терактам.

Кроме того ФСБ задержала жителя Тамбовской области за сотрудничество со спецслужбами Украины.

В Ярославской области сотрудники ФСБ задержали двух человек по подозрению в государственной измене.