ФСБ задержала жителя Тамбовской области за сотрудничество со спецслужбами Украины

Tекст: Дарья Григоренко

В ЦОС ФСБ уточнили: «Установлено, что житель Тамбовской области, используя мессенджер Telegram, установил контакт и добровольно согласился на сотрудничество с украинской спецслужбой», передает ТАСС.

По информации ведомства, мужчина по указанию куратора извлек составные части технического оборудования из заранее подготовленного тайника. Оборудование предназначалось для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов на территории России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России – сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в целях содействия деятельности, направленной против безопасности России. Эта статья предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Следствие и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. ФСБ также напомнила россиянам о высокой активности спецслужб Украины в поиске потенциальных исполнителей терактов через интернет, социальные сети, а также мессенджеры Telegram и WhatsApp.

В пятницу в Ярославской области двух местных жителей заподозрили в установлении контактов с представителями спецслужб Украины.

Ранее в России на пять лет осудили проживающую в Рязани уроженку Азербайджана, она установила контакт с украинской спецслужбой. До этого пятерых жителей Дальнего Востока осудили на разные сроки за поджоги по заданию куратора с Украины.