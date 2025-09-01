Десять лет европейскому миграционному кризису. Он преподал несколько уроков и обнажил сразу несколько провалов в миграционной и интеграционной политике Евросоюза и отдельных его государств. Именно сочетание разного рода недоработок, наложенных друг на друга, и привели к столь тяжелым последствиям. Которые Европе не разгребла до сих пор.8 комментариев
ФСБ задержала жителя Тамбовской области за сотрудничество со спецслужбами Украины
Сотрудники ФСБ задержали 38-летнего жителя Тамбовской области, который сотрудничал с украинской спецслужбой через мессенджер Telegram, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В ЦОС ФСБ уточнили: «Установлено, что житель Тамбовской области, используя мессенджер Telegram, установил контакт и добровольно согласился на сотрудничество с украинской спецслужбой», передает ТАСС.
По информации ведомства, мужчина по указанию куратора извлек составные части технического оборудования из заранее подготовленного тайника. Оборудование предназначалось для дистанционного управления и активации средств совершения диверсионно-террористических актов на территории России.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России – сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в целях содействия деятельности, направленной против безопасности России. Эта статья предусматривает до восьми лет лишения свободы.
Следствие и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются. ФСБ также напомнила россиянам о высокой активности спецслужб Украины в поиске потенциальных исполнителей терактов через интернет, социальные сети, а также мессенджеры Telegram и WhatsApp.
В пятницу в Ярославской области двух местных жителей заподозрили в установлении контактов с представителями спецслужб Украины.
Ранее в России на пять лет осудили проживающую в Рязани уроженку Азербайджана, она установила контакт с украинской спецслужбой. До этого пятерых жителей Дальнего Востока осудили на разные сроки за поджоги по заданию куратора с Украины.