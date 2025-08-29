Пятеро осуждены в Забайкалье за теракт по заданию куратора

В Забайкалье осудили пятерых за поджоги и подготовку диверсий

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пятеро жителей Забайкалья, Приморья и Хабаровского края были признаны виновными в террористических и диверсионных преступлениях, сообщает РИА «Новости». Приговор был вынесен по статьям о теракте, диверсиях и содействии террористической деятельности. Осужденные получили сроки от семи лет восьми месяцев до тринадцати лет лишения свободы, которые будут отбывать в колониях общего и строгого режима.

Как установили следствие и суд, в 2024 году житель Приморья по указанию куратора с территории иностранного государства совершил поджог станции сотовой связи в Биробиджане, привлек для этого жителя Хабаровского края и зафиксировал преступление на видео. Ущерб составил более 700 тыс. рублей.

Позднее тот же приморец совместно с жителем Читы по тому же заданию поджег спортивный клуб, также причинив ущерб свыше 700 тыс. рублей. После этого он вместе с читинцем вступил в сговор для организации новых диверсий и привлек еще двух местных жителей к подготовке поджогов спортивного клуба и станции связи, но преступники были задержаны ФСБ до совершения задуманного. По информации источника в правоохранительных органах, действия координировал куратор с Украины.

