Верховный суд оставил без изменений срок украинской шпионке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верховный суд Российской Федерации признал законным приговор гражданке Украины Ольге Чернявской, осужденной за шпионаж, передает РИА «Новости».

Чернявская была приговорена Запорожским областным судом к 13 годам лишения свободы за передачу информации о дислокации российских военных своему сыну, который служит в Вооруженных силах Украины.

По данным следствия, находясь на территории Запорожской области, Чернявская передавала координаты расположения личного состава Вооруженных сил России, что могло быть использовано для нанесения огневых ударов. Пресс-служба суда сообщила: «Коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ, рассмотрев кассационную жалобу адвоката осужденной, не нашла оснований для смягчения наказания».

