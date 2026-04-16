Верховный суд оставил без изменений срок украинской шпионке
Верховный суд России признал законным приговор за шпионаж гражданке Украины, передавшей данные о дислокации российских войск ссыну, служившему в ВСУ, сообщили в пресс-службе суда.
Верховный суд Российской Федерации признал законным приговор гражданке Украины Ольге Чернявской, осужденной за шпионаж, передает РИА «Новости».
Чернявская была приговорена Запорожским областным судом к 13 годам лишения свободы за передачу информации о дислокации российских военных своему сыну, который служит в Вооруженных силах Украины.
По данным следствия, находясь на территории Запорожской области, Чернявская передавала координаты расположения личного состава Вооруженных сил России, что могло быть использовано для нанесения огневых ударов. Пресс-служба суда сообщила: «Коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ, рассмотрев кассационную жалобу адвоката осужденной, не нашла оснований для смягчения наказания».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожский областной суд приговорил гражданку Украины Ольгу Чернявскую к 13 годам лишения свободы за шпионаж.
Ранее Херсонский областной суд назначил местному жителю Олегу Скотарю 12 лет строгого режима за передачу украинской разведке данных о российских военных.
Позже прокуратура Херсонской области утвердила обвинительное заключение по делу о шпионаже в отношении 45-летней Елены Косенко.