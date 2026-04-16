Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.
Гренландия открыла новый международный аэропорт
В городе Какорток на юге острова открылся крупный авиаузел, призванный стимулировать приток туристов и инвестиций вопреки политическому давлению со стороны США.
Власти острова одобрили ввод в эксплуатацию воздушной гавани в городе Какорток, передает Bloomberg.
Официальное открытие состоялось после успешного испытательного полета. Первое время объект будет обслуживать внутренние рейсы авиакомпании Air Greenland, а в июне Icelandair планирует запустить международные маршруты.
Проект является частью масштабной стратегии по модернизации инфраструктуры автономии. Регион стремится стать более доступным для туристов и глобальных инвесторов в условиях растущего геополитического внимания. В январе Дональд Трамп спровоцировал дипломатический кризис, возобновив угрозы аннексии острова из-за его богатых минеральных ресурсов.
Управление гражданской авиации Дании утвердило работу нового аэропорта с рядом ограничений, включая лимит в два самолета за час. До конца текущего года в Гренландии планируется открытие третьего крупного инфраструктурного объекта в городе Илулиссат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал Гренландию стратегически важной территорией для американской противоракетной обороны.
Позже американский лидер выступил с угрозами в адрес премьер-министра автономии Йенса-Фредерика Нильсена. В итоге политик отказался от идеи силового захвата этого арктического острова.