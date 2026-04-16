Набиуллина объяснила, почему богатые россияне не инвестируют в рынок капитала

Tекст: Дмитрий Зубарев

Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи рассказала о фундаментальных причинах, по которым состоятельные россияне не стремятся инвестировать в отечественный рынок капитала, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что люди с крупными вложениями выбирают такие инвестиции, где могут лично контролировать процесс и осознавать все риски.

«Эти права должны быть «железобетонными» – защита на публичном рынке должна быть не меньше, чем при вложениях в компании, которые инвесторы контролируют», – заявила Набиуллина. Она также отметила, что в России создана отличная инфраструктура финансового рынка и никогда не было дефицита инструментов для инвестирования.

Кроме того, Набиуллина указала на еще один важный фактор: значительный объем льготных субсидируемых кредитов мешает развитию рынка капитала и снижает мотивацию компаний выходить на биржу. По ее словам, из-за большого количества таких кредитов компании предпочитают пользоваться ими, а не привлекать средства на фондовом рынке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Банка России назвала фондовый рынок главной альтернативой льготному кредитованию.

Президент Владимир Путин предложил увязать выдачу субсидий крупным компаниям с выходом на биржу.

Ранее Эльвира Набиуллина обозначила развитие рынка капитала первым приоритетом для отечественной экономики.