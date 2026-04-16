    Французских трудящихся лишают Первомая
    Набиуллина заявила о наступлении в России новой кадровой реальности
    Медведев назвал заводы БПЛА в Европе целями для ВС России
    Эксперт назвала самый благоприятный период для покупки дачного участка
    На украинском аэродроме уничтожены самолеты F-16 и Mirage
    Прибалтика поставила на Украину десятки тысяч дронов и комплектующих
    Экономика Китая показала уверенный рост вопреки войне на Ближнем Востоке
    Финляндия намерена пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
    Депутат Останина заявила о негативном эффекте «соло-материнства»
    Андрей Манчук Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    16 апреля 2026, 13:32 • Новости дня

    Ливан назвал прекращение огня шагом к переговорам с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ливана Джозеф Аун отметил, что прекращение огня с Израилем рассматривается как отправная точка для начала прямых переговоров между странами.

    Президент Ливана Джозеф Аун на встрече с государственным министром Британии по делам Ближнего Востока Хэмишем Фалконером в Бейруте заявил, что прекращение огня, которого добивается Ливан, станет естественным шагом к ливано-израильским переговорам, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба президентского дворца процитировала слова Ауна: «Прекращение огня, которого добивается Ливан, с Израилем станет естественной отправной точкой к прямым переговорам между двумя странами в рамках президентской переговорной инициативы».

    Администрация США объявила о проведении переговоров лидеров Израиля и Ливана в четверг.

    Издание Financial Times отметило возможность скорого перемирия между Израилем и Ливаном.

    Власти Ливана опровергли факт переговоров с Израилем.

    США пообещали Ливану помощь в восстановлении при условии заключения сделки с Израилем.

    15 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Mitchell Austin

    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    Комментарии (6)
    15 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Тегеран опроверг договоренность с США о продлении перемирия
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран не подтверждает наличие договоренностей с Вашингтоном о продлении перемирия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Что касается слухов и предположений о продлении режима прекращения огня, то ни одно из них на настоящий момент не подтверждается», – подчеркнул он в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    Багаи добавил, что переговоры по этому вопросу продолжаются при участии пакистанского посредника. По его словам, сейчас многое зависит от того, насколько противоположная сторона действительно готова к дипломатическому урегулированию.

    Дипломат отметил, что Соединенные Штаты должны доказать свой серьезный подход.

    Ранее Associated Press сообщило, что посредники приблизились к соглашению о продлении режима прекращения огня между США и Ираном.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении продлить перемирие США и Ирана.

    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    16 апреля 2026, 10:06 • Новости дня
    «Хезболла» остановила крупное наступление армии Израиля на юге Ливана

    Ливанское движение «Хезболла» отразило наступление израильских войск у границы

    Tекст: Мария Иванова

    Вооруженные формирования ливанского движения заявили, что успешно отбили попытку прорыва границы, уничтожив несколько танков и бронетранспортеров наступающих сил противника.

    Представители шиитской организации заявили о срыве масштабной операции израильских военных в районе пограничного населенного пункта Кантара, передает РИА «Новости». В ходе боестолкновений защитники рубежей ликвидировали несколько единиц тяжелой техники.

    «Бойцы исламского сопротивления отразили попытку израильского подразделения продвинуться со стороны населенного пункта Тайби в направлении района Аль-Хаззан в поселении Кантара», – подчеркивается в официальном сообщении.

    Отмечается, что по наступающим силам наносились удары управляемыми ракетами, в результате чего сгорели четыре танка и два бронетранспортера.

    Кроме того, ливанская сторона осуществила ракетные обстрелы северных территорий Израиля, включая поселения Кирьят-Шмона и Маргалиот. Накануне руководство движения выразило готовность к прекращению огня, если противник будет строго соблюдать договоренности. Однако военно-политический кабинет Израиля после четырехчасового совещания так и не принял решения о перемирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные формирования «Хезболлы» атаковали приграничные населенные пункты Израиля.

    Ливанское движение ранее сообщило о столкновениях с израильскими войсками в приграничном городе Хиям.

    Бойцы шиитской организации уничтожили два израильских танка Merkava.

    15 апреля 2026, 20:28 • Новости дня
    Песков: Россия и Китай заранее предупреждали о тяжелых последствиях войны против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Пекин заранее указывали на тяжелые последствия силового решения иранской проблемы, которые сейчас наблюдаются в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Россия и Китай предупреждали о негативных последствиях в случае войны в Иране, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today, оценивая ситуацию вокруг Ормузского пролива.

    «Россия и Китай – две страны, которые предупреждали о возможных очень негативных последствиях в случае решения иранской проблемы военным путем. Мы с самого начала об этом предупреждали и настаивали, что война приведет к очень-очень негативным и тяжелым последствиям не только для региональной, но и для мировой безопасности и стабильности, а также мировой экономики», – сказал представитель Кремля.

    По словам пресс-секретаря президента, именно такие последствия сейчас можно наблюдать каждый день, каждый час и каждую минуту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров объяснил отказ Москвы и Пекина поддержать резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу.

    Власти Ирана анонсировали создание особого режима для этого морского пути.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о стремительном изменении обстановки в данном регионе.

    15 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Зеленский: США не просили Украину помочь в разблокировке Ормузского пролива
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Зеленский выразил готовность содействовать разблокировке судоходства в Ормузском проливе, ссылаясь на опыт Киева в «блокаде Черного моря». Однако он отметил, что таких просьб от Вашингтона пока не поступало.

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь своего государства в разблокировке Ормузского пролива, передает Spiegel.

    По его словам, у Украины есть необходимый опыт, который якобы был получен в ходе операций в Черном море. Зеленский заявил: «Ормузский пролив заблокирован, и мы хотим его разблокировать, у нас уже есть опыт по блокаде Черного моря». Но Зеленский также отметил, что США пока не обращались к Украине с подобным запросом.

    Ранее Зеленский выразил обеспокоенность тем, что конфликт с Ираном отвлекает внимание США от поддержки Киева и поставок оружия.

    Зеленский признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что «хуже некуда».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что по-прежнему считает необходимым для США прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    15 апреля 2026, 22:21 • Новости дня
    Эвакуированные в Армению сотрудники АЭС «Бушер» отправились в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 94 россиян, эвакуированных с АЭС «Бушер» в Иране через границу Армении, отправилась специальным рейсом из Еревана в Москву, сообщает пресс-служба посольства России в Ереване.

    Еще 94 россиянина, работавшие на АЭС «Бушер» в Иране, были эвакуированы в Россию через Армению, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в пресс-службе посольства России в Ереване, они прибыли из Ирана через пограничный переход «Нурдуз»/«Агарак», а затем спецрейсом вылетели в Москву.

    В ходе этой операции были вывезены и граждане Белоруссии, оказавшиеся в Иране вместе с российскими коллегами. Эвакуация стала очередным этапом возвращения специалистов, работавших по линии «Росатома».

    В дипмиссии выразили благодарность армянским властям за оперативную организацию маршрута и создание комфортных условий для транзита сотрудников.

    Глава Росатома Алексей Лихачев анонсировал ночное прибытие последней группы эвакуируемых специалистов в Армению.

    Ранее 175 эвакуированных граждан вылетели спецрейсом из Еревана в Москву.

    16 апреля 2026, 10:26 • Новости дня
    NYT: Победа США в Иране оказалась иллюзией для Трампа
    @ Yuri Gripas / Abaca/Pool/Sipa USA/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попытки Дональда Трампа представить военную кампанию на территории Ирана завершённой и успешной наталкиваются на усиление позиций Корпуса стражей исламской революции и рост нестабильности в регионе, пишет The New York Times.

    Президент США Дональд Трамп сталкивается с кризисом, который не соответствует его публичному образу «почти завершённой» победы и появления «довольно разумного» нового режима в Иране, сообщает The New York Times.

    В интервью Fox Business Трамп заявил: «Это новый режим. Мы считаем их довольно разумными, если честно, по сравнению – довольно разумными».

    Однако аналитики считают, что война лишь укрепила позиции корпуса стражей исламской революции и усилила влияние военных и радикалов в стране. Новый верховный лидер, аятолла Моджтаба Хаменеи, после гибели отца возглавил государство, но не появляется на публике, что стало символом преемственности, а не перемен.

    Торговля через Ормузский пролив далека от нормализации, а власти Ирана не идут на уступки по ядерной программе. Хотя Трамп настаивает, что ВМС, ВВС и ПВО Ирана уничтожены, а многие высшие чиновники убиты, эксперты отмечают: военная операция США и Израиля только укрепила позиции жесткой линии в Тегеране.

    Попытки администрации Трампа добиться уступок от Ирана буксуют. Бывший сотрудник госдепа Мона Якубян отметила, что в отличие от давления на союзников через угрозы тарифами, ситуацию с Ираном невозможно контролировать «одним росчерком пера». По её мнению, личный стиль Трампа не работает на таком сложном и непрозрачном направлении.

    На переговорах, прошедших на прошлой неделе в Пакистане, вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул, что США хотят «большой сделки» и готовы к нормализации экономических отношений с Ираном в обмен на изменения в его поведении. Однако стороны не достигли договорённости и продолжат контакты. По словам Вэнса, иранская делегация выразила готовность к обсуждению.

    Наблюдатели считают, что Иран, воспользовавшись ростом цен на топливо и обеспокоенностью республиканцев рейтингами перед выборами, укрепил свою переговорную позицию. Тегеран, судя по всему, может выдвинуть дополнительные требования по контролю над Ормузским проливом и не собирается идти на уступки по ядерным вопросам, которые принципиально важны для Трампа.

    Бывший участник переговорной группы США Нэйт Суонсон уверен: иранский режим не сдастся, «как не сдался и на поле боя». Он считает, что Трампу вряд ли удастся навязать режиму изменения, которые в Тегеране рассматривают как поражение, а если соглашение и будет достигнуто – оно будет небольшим и прагматичным. Суонсон также подчеркнул, что любые иранские переговорщики сейчас вынуждены демонстрировать приверженность жёсткой линии, чтобы сохранить позиции внутри системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил войну с Ираном практически завершенной.

    В ответ Тегеран закрыл Ормузский пролив для американских и израильских судов.

    Позже американский лидер выступил с оправдательным обращением к нации из-за резкого роста цен на бензин.

    16 апреля 2026, 11:01 • Новости дня
    Экономика Китая показала уверенный рост вопреки войне на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    В первом квартале темпы роста ВВП КНР достигли 5%, превзойдя прогнозы аналитиков благодаря стабильно высокому внешнему спросу на промышленную продукцию.

     По данным правительства КНР, в январе–марте экономика страны выросла на 5% в годовом выражении, превзойдя ожидания аналитиков, передает Associated Press.

    По сравнению с предыдущим кварталом ВВП прибавил 1,3%, показав максимальные темпы за год. Промышленное производство в марте увеличилось на 5,7% благодаря высокому спросу на электронику, автомобили и робототехнику.

    При этом розничные продажи выросли лишь на 1,7%, отражая слабый внутренний спрос на фоне многолетнего спада на рынке недвижимости. Из-за конфликта вокруг Ирана МВФ понизил прогноз роста китайской экономики на 2026 год до 4,4%.

    «Китай, вероятно, сможет пережить краткосрочные сбои, но затяжная война и стабильно высокие цены на энергоносители начнут бить по росту ко второму полугодию», – отметил главный экономист ING Линн Сонг.

    Эксперты полагают, что экспорт останется главным драйвером развития страны, однако чрезмерная зависимость от него становится проблемой. Профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад пояснил, что затягивание иранского кризиса ударит по мировому росту и снизит способность других экономик поглощать китайские товары. По его словам, сейчас все государства защищают свои рынки, поэтому аппетит к импорту из КНР заметно падает.

    В марте китайский экспорт прибавил 2,5%, существенно замедлившись по сравнению с первыми месяцами года. Аналитики считают, что Пекин способен достичь целевого показателя роста ВВП в 4,5–5% за счет государственных инвестиций. Однако без оживления потребительского спроса такие стимулирующие меры лишь усилят скрытое дефляционное давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле многолетнее падение оптовых цен на китайских фабриках внезапно прекратилось в марте на фоне подорожания нефти и сырья из-за ближневосточного кризиса.

    Статистические данные таможенного управления Китая показали аномальный рост торговли КНР с соседями Ирана на фоне конфликта США и Израиля с исламской республикой.

    Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила о крупнейшем в истории сбое в поставках энергоресурсов из-за войны на Ближнем Востоке и предупредила о замедлении мирового экономического роста.

    15 апреля 2026, 22:59 • Новости дня
    Сенат США отклонил запрет на удары по Ирану без одобрения Конгресса

    Tекст: Антон Антонов

    Американские сенаторы с перевесом в пять голосов отклонили резолюцию, запрещающую проводить дальнейшие военные операции против Ирана без прямого согласия Конгресса США.

    Решение по резолюции было принято в среду. За инициативу проголосовали сорок семь сенаторов, против высказались пятьдесят два законодателя, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в итогах голосования, позиции разделились в основном по партийному принципу. Рэнд Пол оказался единственным республиканцем, поддержавшим резолюцию. В то же время Джон Феттерман стал единственным демократом, проголосовавшим против документа, который должен был ограничить полномочия Белого дома по нанесению ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Сенат США отклонил инициативу о введении ограничений на полномочия президента Дональда Трампа по ведению военных действий против Ирана без одобрения Конгресса. Тегеран не подтверждает наличие договоренностей с Вашингтоном о продлении перемирия.

    15 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Иран выразил благодарность России за сотрудничество в области атомной энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран благодарен России за готовность содействовать дипломатическому урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи отметил, что у Тегерана и Москвы сложились хорошие отношения и успешный опыт сотрудничества в области атомной энергетики, передает РИА «Новости».

    «У нас хорошие отношения с Россией, весьма успешный опыт сотрудничества в ядерной сфере... Российские официальные лица неоднократно говорили о готовности помочь для продвижения дипломатического процесса с ядерной тематикой, мы всегда были признательны России за эту позитивную позицию», – заявил Багаи на брифинге.

    Отвечая на вопрос о возможной помощи России в переработке или хранении обогащенного урана, Багаи пояснил, что для принятия решения по этим направлениям необходимо понять, сможет ли Иран достичь договоренности с США по ядерной программе.

    В феврале США и Иран провели переговоры в Женеве по ядерной программе.

    15 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Песков заявил о долгом восстановлении баланса на рынке нефти

    Tекст: Денис Тельманов

    Последствия конфликта на Ближнем Востоке вызвали хрупкость мирового рынка нефти, значительная часть добычи оказалась выведена из оборота, потребуется время для восстановления.

    Последствия конфликта на Ближнем Востоке оказывают серьезное влияние на мировые энергетические рынки, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью India Today подчеркнул, что выпавшие объемы нефти из Персидского залива нельзя заместить одномоментно.

    Он отметил: «Треть добычи нефти в Персидском заливе выведена из оборота. Мировой рынок нефти становится очень хрупким и уязвимым. И, конечно же, потеря этого значительного объема приводит к очень негативным последствиям. И это нельзя компенсировать в одночасье. Потребуется время, чтобы восстановить баланс на нефтяном рынке. Поэтому мы увидим негативные последствия этой ситуации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты предупреждали о длительных экономических последствиях из-за ограничений судоходства в Ормузском проливе, несмотря на объявленное перемирие между США и Ираном.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европе необходимы поставки российского газа для обеспечения собственной энергетической безопасности.

    США ввели новые санкции в отношении российской нефти после окончания срока действия предыдущих исключений.

    15 апреля 2026, 15:54 • Новости дня
    Иранский МИД сообщил об отсутствии даты нового раунда переговоров с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конкретные даты следующего раунда переговоров между Ираном и США пока не определены, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Какой-то конкретный день для переговоров не определен», – сказал Багаи, слова которого приводит агентство Mehr, передает РИА «Новости».

    Напомним, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса.

    Ранее Совет безопасности России предупредил о возможном возобновлении интенсивных боевых действий на Ближнем Востоке, если США и Иран не достигнут договоренностей в течение двух недель.

    Политолог Владимир Сажин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал переговоры США и Ирана антрактом перед вторым актом войны.

    15 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Иранские СМИ назвали место следующих переговоров с США

    Tекст: Вера Басилая

    Возможная встреча представителей Ирана и США может пройти в Исламабаде, поскольку европейские страны не были выбраны площадкой для следующего раунда диалога, сообщает иранское агентство Tasnim.

    Иранское агентство Tasnim сообщило, что следующий раунд переговоров между Ираном и США, скорее всего, состоится в Пакистане, а не в одной из европейских стран, как предполагалось ранее, передает РИА «Новости».

    В публикации подчеркивается, что, несмотря на заявления представителей ряда европейских государств о готовности принять переговоры у себя, Тегеран отверг подобные инициативы.

    Точное решение о переносе места встречи пока не принято, однако Иран отверг запросы европейских государств по этому поводу. Окончательная дата и формат новой встречи уточняются, отмечают СМИ.

    Напомним, делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса.

    Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что конкретные даты следующего раунда переговоров между Ираном и США пока не определены.

    Тегеран опроверг наличие договоренности с США о продлении перемирия.

    15 апреля 2026, 22:12 • Новости дня
    Контейнеровоз вошел в порт Ирана на фоне американской блокады

    Tекст: Антон Антонов

    Контейнеровоз Zaynar 2 под флагом Коморских Островов прошел через Аравийское море и Оманский залив, а затем вошел в иранский порт Ларак на одноименном острове, несмотря на блокаду США, следует из анализа данных мониторинговых систем.

    Судно встало на рейде в заявленном порту прибытия после пересечения Ормузского пролива, пишет ТАСС.

    Zaynar 2 вышел из индийского порта 11 апреля. 14 апреля около 11.00 мск он вошел в Оманский залив, а по состоянию на 21.30 мск 15 апреля пересек Ормузский пролив и достиг Ларака. По подсчетам агентства, в течение 14 апреля пролив прошли 16 судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США приказали начать блокаду Ирана и Ормузского пролива для давления на Тегеран. 15 апреля в Центральном командовании Вооруженных сил США заявили о нулевом числе судов, преодолевших блокаду за первые сутки ее действия. При этом Fars сообщалос, что иранский супертанкер преодолел морскую блокаду США, пройдя через Ормузский пролив с включенной системой идентификации.

    15 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главы внешнеполитических ведомств России и Саудовской Аравии Сергей Лавров и Фейсал бен Фархан Аль Сауд обсудили по телефону обострение в районе Ормузского пролива.

    Министры уделили особое внимание ситуации после атак США и Израиля на Иран, а также ответных действий Тегерана, сообщается на сайте российского дипведомства.

    Лавров и Аль Сауд выразили общую позицию о необходимости прекращения любых враждебных действий, которые негативно отражаются на странах Персидского залива.

    Ранее Саудовская Аравия поддержала прекращение огня между США и Ираном.

