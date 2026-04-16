  • Новость часаПрибалтика поставила на Украину десятки тысяч дронов и комплектующих
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска
    Россия сохранила четвертое место среди экономик мира
    Медведев назвал заводы БПЛА в Европе целями для ВС России
    Чемпионка России по стрельбе рассказала о тренировке охотников на дронов
    При атаке дронов в Туапсе погибли двое детей
    Буданов и Арахамия выступили за вывод ВСУ из Донбасса
    Власти Франции сняли арест с танкера Deyna после выплаты штрафа
    Кремль выразил сожаление по поводу выхода Молдавии из СНГ
    Посол заявил о планах Финляндии пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    4 комментария
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    20 комментариев
    16 апреля 2026, 09:48 • Новости дня

    Власти Ливана опровергли переговоры с Израилем

    AFP: Власти Ливана не знают о подготовке переговоров с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ливана не располагают информацией о якобы планируемых переговорах с Израилем, сообщает Франс Пресс (AFP).

    Власти Ливана не располагают информацией о якобы планируемых переговорах между лидерами Ливана и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press.

    Официальный источник в Бейруте заявил, что Ливан не в курсе контактов, запланированных с израильской стороной. По его словам, власти Ливана не получали информацию по официальным каналам.

    Информация о возможных переговорах появилась на фоне обострения конфликта на границе двух стран.

    Эскалация началась 2 марта, когда после ударов по Ирану со стороны Израиля и США ливанская группировка «Хезболла» поддержала Тегеран.

    Администрация США объявила о проведении переговоров лидеров Израиля и Ливана в четверг.

    СМИ писали, что власти Израиля под давлением Соединенных Штатов согласились на обсуждение перемирия в Вашингтоне.

    Издание Financial Times отметило возможность скорого перемирия между Израилем и Ливаном.

    15 апреля 2026, 16:25 • Новости дня
    Иран уничтожил редкий разведывательный БПЛА Triton ВМС США стоимостью 240 млн долларов
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Mitchell Austin

    Иранские средства ПВО уничтожили в районе Персидского залива редкий американский разведывательный беспилотник MQ-4C Triton стоимостью около 240 млн долларов.

    Как сообщает Military Watch Magazine, ВМС США 14 апреля подтвердили потерю аппарата, указав в официальной сводке, что 9 апреля с MQ-4C произошел «инцидент» в регионе Персидского залива, не раскрыв деталей произошедшего. В этот день беспилотник внезапно исчез с публичных сервисов трекинга полетов: сначала он подал аварийный код 7700 и за считаные минуты потерял высоту с примерно 15 км до менее чем трех км. В иранских медиа это событие подали как результат успешного поражения цели силами ПВО Исламской Республики.

    MQ-4C Triton относится к числу самых дорогих и технологически сложных аппаратов в арсенале ВМС США: его стоимость оценивается в 235–250 млн долларов, а всего на вооружении находится лишь около 20 таких машин. По ценности Triton заметно превосходит боевые самолёты, уже потерянные США и их союзниками в регионе, включая истребители F-15E и ударные дроны MQ-9. Более дорогостоящей целью ранее был лишь уничтоженный на земле в Саудовской Аравии самолет ДРЛО E-3 Sentry ВВС США.

    Инцидент с MQ-4C напоминает эпизод 2019 года, когда Корпус стражей Исламской революции сбил над районом Ормузского пролива схожий по конструкции разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk. Тогда иранская сторона заявляла, что аппарат, отключив системы опознавания, нарушил воздушное пространство страны и проигнорировал неоднократные радиопредупреждения. С конца февраля Тегеран отчитывается также о многочисленных перехватах других беспилотников, включая, 17 БПЛА MQ-9 и несколько израильских БПЛА Heron.

    MQ-4C Triton создан на базе платформы Global Hawk и предназначен для морской разведки и дальнего наблюдения. Он способен преодолевать более 13 тыс. км и длительное время находиться в воздухе над океанскими просторами, имея усиленный планер для работы в сложных погодных условиях. Бортовой комплекс включает РЛС AN/ZPY-3 с активной фазированной решеткой для кругового обзора морской поверхности, оптико-электронные и инфракрасные системы, а также средства радиоразведки. Данные с него в режиме реального времени передаются по спутниковым каналам другим воздушным, морским и наземным носителям в рамках единой сети.

    Triton особенно активно используется США в Индо-тихоокеанском регионе, однако его живучесть в условиях насыщенной ПВО уже не раз ставилась под сомнение.

    Ранее Иран приступил к расчистке завалов, заблокировавших входы в подземные ракетные базы, и насыпал груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    Комментарии (6)
    15 апреля 2026, 11:12 • Новости дня
    Глава разведки Израиля назвал условие победы над Ираном

    Глава разведки Израиля Барнеа назвал условие победы над Ираном

    @ REUTERS/Amir Cohen

    Tекст: Мария Иванова

    Израильская разведка считает свою миссию незаконченной до тех пор, пока в Тегеране не сменится правящий режим, несмотря на нанесенный ему серьезный удар, заявил глава израильской разведывательной службы «Моссад» Давид Барнеа.

    Глава «Моссада» Давид Барнеа заявил, что военная кампания против Ирана нанесла серьезный ущерб руководству страны, однако миссия завершится только после смены режима в Тегеране, передает The New York Times.

    «Мы не думали, что эта миссия будет завершена сразу после окончания боевых действий. Скорее, мы планировали – и готовились – к тому, что наша кампания продолжится и найдет отражение после ударов по Тегерану», – отметил руководитель израильской спецслужбы.

    Барнеа выступил на церемонии, посвященной Дню памяти жертв Холокоста. В своей речи он ответил на критику внутри страны по поводу того, что Израиль не достиг поставленных целей, так как структура власти в Иране сохранилась.

    Ранее СМИ сообщали, что глава разведки предлагал американской администрации план быстрого внутреннего восстания в Иране. Однако американские чиновники отнеслись к этой идее скептически. Барнеа также добавил, что 45-дневная военная кампания была вынужденной мерой, в ходе которой удалось нанести беспрецедентный удар по иранскому руководству и нейтрализовать ракеты, угрожавшие Израилю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о продолжении войны с Ираном.

    Изначально израильское руководство рассчитывало спровоцировать массовые беспорядки для свержения местной власти. Глава спецслужбы «Моссад» Дэвид Барнеа представил этот план американской администрации.

    Комментарии (5)
    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 12:18 • Новости дня
    FT: Иран купил спутник у Китая для ударов по базам США
    @ REUTERS/Staff

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В конце 2024 года иранские военные приобрели китайский спутник с высоким разрешением, что позволило им точнее отслеживать и атаковать базы США на Ближнем Востоке, сообщает Financial Times.

    Иран тайно приобрел китайский разведывательный спутник, что позволило ему наносить точные удары по военным базам США на Ближнем Востоке, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на расследование Financial Times.

    По данным издания, иранские военные приобрели спутник TEE-01B в конце 2024 года. Аппарат произведен китайской компанией Earth Eye и способен делать снимки Земли с разрешением до 0,5 метра.

    Ранее у Ирана были только менее совершенные спутники с разрешением 5, а также 12–15 метров. Спутник TEE-01B позволяет различать на земле не только самолеты и транспорт, но даже небольшие объекты инфраструктуры. По условиям сделки КСИР получил доступ к коммерческим наземным станциям под управлением Emposat, базирующимся в Пекине, а общая стоимость сделки составила 36,6 млн долларов.

    Документы, изученные Financial Times, свидетельствуют, что иранские военные с помощью нового спутника отслеживали ключевые объекты США, в том числе базу Принц Султан в Саудовской Аравии.

    По данным Financial Times, «в эти дни по базе наносились удары и были повреждены стоявшие там самолеты-заправщики». Кроме того, в материалах есть снимки других американских баз в Иордании, Бахрейне, Кувейте и Омане, а также различные порты, аэропорты и производственные объекты региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские спецслужбы получили информацию о вероятной отправке Китаем партии переносных зенитных ракетных комплексов в Иран для использования в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем.

    Пекин назвал подобные сведения чистым вымыслом и подчеркнул, что в последние годы поддержка ограничивалась только поставками компонентов двойного назначения.

    Президент США объявил о планах ввести дополнительные пошлины в размере 50% против Китая, если факты поставок военного снаряжения в Иран подтвердятся.

    Комментарии (3)
    15 апреля 2026, 10:14 • Новости дня
    Иранский супертанкер преодолел морскую блокаду США
    @ Thilina Kaluthotage/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранский супертанкер миновал морскую блокаду США, сообщило агентство Fars.

    Иранский супертанкер успешно преодолел морскую блокаду США, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

    Судно, находящееся под санкциями США, пересекло открытое море и Ормузский пролив с включенной системой идентификации местоположения, не предпринимая попыток скрыться.

    Fars подчеркивает, что этот супертанкер способен перевозить до 2 млн баррелей сырой нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США анонсировало начало морской блокады иранских портов.

    Американская делегация покинула переговоры в Исламабаде без достижения мирного соглашения.

    Президент США пообещал перехватывать платящие дань Тегерану суда.

    Комментарии (2)
    15 апреля 2026, 15:14 • Новости дня
    Тегеран опроверг договоренность с США о продлении перемирия
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тегеран не подтверждает наличие договоренностей с Вашингтоном о продлении перемирия, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    «Что касается слухов и предположений о продлении режима прекращения огня, то ни одно из них на настоящий момент не подтверждается», – подчеркнул он в ходе брифинга, передает РИА «Новости».

    Багаи добавил, что переговоры по этому вопросу продолжаются при участии пакистанского посредника. По его словам, сейчас многое зависит от того, насколько противоположная сторона действительно готова к дипломатическому урегулированию.

    Дипломат отметил, что Соединенные Штаты должны доказать свой серьезный подход.

    Ранее Associated Press сообщило, что посредники приблизились к соглашению о продлении режима прекращения огня между США и Ираном.

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении продлить перемирие США и Ирана.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе

    Политолог Ткаченко: Вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы

    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе
    @ Marcos Moreno/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа пытается приучить общественное мнение к тому, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал сообщения, что европейские страны разрабатывают план по послевоенной безопасности Ормуза без участия США. Политолог Тимофей Бордачев в свою очередь назвал инициативу «непрошенной».

    «Страны Европы понимают, что в военной и дипломатической ситуации вокруг Ирана для них нет места. Но они пытаются на уровне разговоров показать обратное», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». Он напомнил, что ранее Дональд Трамп призывал союзников по НАТО помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива, однако никто не откликнулся.

    «Разработка европейцами плана по послевоенной безопасности Ормуза без США, о чем сообщают СМИ, – непрошенная инициатива. Их цель простая – показать, что они есть, они существуют», – считает собеседник. Политолог указал, что не так давно европейские страны точно так же «с большим жаром» обсуждали миссии на Украине. «Все, что сейчас связано с Европой в международной политике, находится в сфере разговоров, а не дел», – уточнил политолог.

    «На этом фоне рассуждения о формате участия США в потенциальной миссии сродни вопросу: будут ли в ней принимать участие марсиане», – сыронизировал Бордачев. Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «По итогам конфликта будет определен режим прохода через Ормузский пролив, доступ иранской нефти на мировой рынок и многое другое. Европа не имеет никакого отношения ни к военным действиям, ни к переговорам», – указал он.

    По его мнению, европейцы, обсуждая планы по Ормузу, преследуют собственные цели. «Таким образом они пытаются развить европейскую опору НАТО без США, приучить общественное мнение, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона», – пояснил Ткаченко.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские страны разрабатывают план международной миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив после окончания боевых действий.

    По информации источников издания, инициатива предусматривает формирование широкой коалиции стран, которая займется разминированием акватории и обеспечением безопасности судоходства. Основная задача – придание судоходным компаниям уверенности в вопросе пересечения пролива.

    Впрочем, внутри Европы сохраняются разногласия по поводу формата миссии. Франция считает, что участие США сделает всю инициативу неприемлемой для Ирана, тогда как британская сторона опасается, что исключение Вашингтона ограничит масштаб операции и вызовет недовольство американских властей, говорится в материале.

    С вечера 13 апреля США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива, чтобы лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не поддерживает никаких поборов или блокировок на маршруте, который в прошлом «был открытым для всех». Государства–члены Евросоюза также будут готовы оказать помощь, как только в регионе прекратятся боевые действия.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 20:28 • Новости дня
    Песков: Россия и Китай заранее предупреждали о тяжелых последствиях войны против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва и Пекин заранее указывали на тяжелые последствия силового решения иранской проблемы, которые сейчас наблюдаются в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Россия и Китай предупреждали о негативных последствиях в случае войны в Иране, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today, оценивая ситуацию вокруг Ормузского пролива.

    «Россия и Китай – две страны, которые предупреждали о возможных очень негативных последствиях в случае решения иранской проблемы военным путем. Мы с самого начала об этом предупреждали и настаивали, что война приведет к очень-очень негативным и тяжелым последствиям не только для региональной, но и для мировой безопасности и стабильности, а также мировой экономики», – сказал представитель Кремля.

    По словам пресс-секретаря президента, именно такие последствия сейчас можно наблюдать каждый день, каждый час и каждую минуту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров объяснил отказ Москвы и Пекина поддержать резолюцию Совбеза ООН по Ормузскому проливу.

    Власти Ирана анонсировали создание особого режима для этого морского пути.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о стремительном изменении обстановки в данном регионе.

    Комментарии (3)
    15 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Иран засыпал ВПП аэродрома под Исфаханом землей

    Иранские военные засыпали взлетную полосу аэродрома под Исфаханом землей

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные насыпали груды земли на взлетную полосу аэродрома вблизи Исфахана, препятствуя его использованию США.

    Опубликованы спутниковые снимки аэродрома, расположенного в 40 км от ядерного центра в Исфахане. На фотографиях видны обгоревшие следы и остатки уничтоженных американских самолетов и вертолетов, а также земляные насыпи вокруг техники. Вокруг аэродрома иранские военные возвели земляные валы, чтобы скрыть работы на объекте от посторонних, пишет «Российская газета».

    На взлетно-посадочной полосе заметны груды земли, которые исключают возможность посадки любых самолетов. Судя по спутниковым данным, Тегеран принял эти меры для предотвращения использования аэродрома в будущих операциях противника из-за его близости к ядерному объекту.

    Ранее этот аэродром использовали ВС США во время операции по спасению оператора вооружений сбитого F-15E Strike Eagle. Во время спасения были потеряны транспортные самолеты и вертолеты, которые американцы уничтожили после того, как они застряли в грунте, чтобы техника не досталась Ирану. Иранская сторона заявляет, что авиация США была уничтожена иранскими ударами.

    Американские военные развернули временную передовую базу глубоко на территории Ирана.

    Пентагон использовал для этих целей заброшенный сельскохозяйственный аэродром вблизи Исфахана.

    МИД Ирана заподозрил Соединенные Штаты в попытке кражи обогащенного урана под прикрытием спасательной миссии.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Зеленский: США не просили Украину помочь в разблокировке Ормузского пролива
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владимир Зеленский выразил готовность содействовать разблокировке судоходства в Ормузском проливе, ссылаясь на опыт Киева в «блокаде Черного моря». Однако он отметил, что таких просьб от Вашингтона пока не поступало.

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил помощь своего государства в разблокировке Ормузского пролива, передает Spiegel.

    По его словам, у Украины есть необходимый опыт, который якобы был получен в ходе операций в Черном море. Зеленский заявил: «Ормузский пролив заблокирован, и мы хотим его разблокировать, у нас уже есть опыт по блокаде Черного моря». Но Зеленский также отметил, что США пока не обращались к Украине с подобным запросом.

    Ранее Зеленский выразил обеспокоенность тем, что конфликт с Ираном отвлекает внимание США от поддержки Киева и поставок оружия.

    Зеленский признал, что на фоне боевых действий на Ближнем Востоке у Украины наблюдается такой дефицит ракет к системам ПВО Patriot, что «хуже некуда».

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что по-прежнему считает необходимым для США прекращение финансирования военного конфликта на Украине.

    Комментарии (6)
    15 апреля 2026, 22:21 • Новости дня
    Эвакуированные в Армению сотрудники АЭС «Бушер» отправились в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Группа из 94 россиян, эвакуированных с АЭС «Бушер» в Иране через границу Армении, отправилась специальным рейсом из Еревана в Москву, сообщает пресс-служба посольства России в Ереване.

    Еще 94 россиянина, работавшие на АЭС «Бушер» в Иране, были эвакуированы в Россию через Армению, передает РИА «Новости».

    Как сообщили в пресс-службе посольства России в Ереване, они прибыли из Ирана через пограничный переход «Нурдуз»/«Агарак», а затем спецрейсом вылетели в Москву.

    В ходе этой операции были вывезены и граждане Белоруссии, оказавшиеся в Иране вместе с российскими коллегами. Эвакуация стала очередным этапом возвращения специалистов, работавших по линии «Росатома».

    В дипмиссии выразили благодарность армянским властям за оперативную организацию маршрута и создание комфортных условий для транзита сотрудников.

    Глава Росатома Алексей Лихачев анонсировал ночное прибытие последней группы эвакуируемых специалистов в Армению.

    Ранее 175 эвакуированных граждан вылетели спецрейсом из Еревана в Москву.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 14:03 • Новости дня
    Стало известно о возможном продлении перемирия Ирана и США
    @ REUTERS/Dado Ruvic

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посредники приблизились к соглашению о продлении режима прекращения огня между США и Ираном, пишет Associated Press (AP).

    По данным источников AP среди чиновников ближневосточного региона, посредники смогли приблизиться к договоренности о продлении перемирия и возобновлении диалога между Вашингтоном и Тегераном. Оба государства, по словам чиновников, дали «принципиальное согласие» на продолжение режима прекращения огня.

    Ранее МИД Катара заявил о необходимости продолжить перемирие США и Ирана.

    Агентство Bloomberg писало, что Вашингтон и Тегеран обсуждают возможность продления двухнедельного перемирия, несмотря на начало морской блокады американскими силами и угрозы эскалации со стороны Ирана.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 10:27 • Новости дня
    TWZ сообщил о крушении американского дрона-разведчика MQ-4C на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные подтвердили, что разведывательный беспилотник MQ-4C Triton разбился в районе Персидского залива, ущерб оценивается как катастрофический.

    Американские военные официально подтвердили крушение беспилотного разведывательного аппарата MQ-4C Triton на Ближнем Востоке, сообщает TWZ.

    Инцидент произошел 9 апреля, однако подробности случившегося до сих пор не раскрываются. В отчете Naval Safety Command указано, что место падения не раскрывается по соображениям оперативной безопасности, пострадавших нет.

    Данный случай классифицирован как происшествие класса A, что означает ущерб более 2 млн долларов или гибель либо инвалидность людей. По последним данным, MQ-4C стоит порядка 238 млн долларов за единицу, а в распоряжении ВМС США к 2025 году было 20 таких дронов с планами увеличить парк еще на семь аппаратов. Сообщается, что MQ-4C исчез с радаров после резкого падения с высоты около 15 километров до менее одного километра и подачи экстренного сигнала «7700», что свидетельствует о нештатной ситуации в полете.

    Аппарат возвращался на авиабазу Сигонелла в Италии после разведывательной миссии над Персидским заливом и Ормузским проливом. Зафиксировано, что перед аварией дрон также передавал другой аварийный код – «7400», указывающий на потерю связи с оператором. Местонахождение обломков до сих пор неизвестно, но последний раз MQ-4C отслеживался в международном воздушном пространстве над Персидским заливом в сторону Ирана.

    Эксперты отмечают, что если элементы оборудования MQ-4C попадут к противникам, это может привести к потере важной технической информации, хотя доказательств враждебных действий против дрона нет. TWZ напоминает, что в 2019 году Иран уже сбивал аналогичный американский беспилотник над Оманским заливом и демонстрировал обломки в пропагандистских целях. На фоне нестабильной ситуации в регионе и хрупкого перемирия между США и Ираном, Triton продолжает оставаться важным элементом воздушной разведки и наблюдения над морскими путями.

    Ранее над Персидским заливом пропал американский дрон-разведчик MQ-4C Triton.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 16:52 • Новости дня
    Иран выразил благодарность России за сотрудничество в области атомной энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран благодарен России за готовность содействовать дипломатическому урегулированию вопросов, связанных с иранской ядерной программой, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи отметил, что у Тегерана и Москвы сложились хорошие отношения и успешный опыт сотрудничества в области атомной энергетики, передает РИА «Новости».

    «У нас хорошие отношения с Россией, весьма успешный опыт сотрудничества в ядерной сфере... Российские официальные лица неоднократно говорили о готовности помочь для продвижения дипломатического процесса с ядерной тематикой, мы всегда были признательны России за эту позитивную позицию», – заявил Багаи на брифинге.

    Отвечая на вопрос о возможной помощи России в переработке или хранении обогащенного урана, Багаи пояснил, что для принятия решения по этим направлениям необходимо понять, сможет ли Иран достичь договоренности с США по ядерной программе.

    В феврале США и Иран провели переговоры в Женеве по ядерной программе.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 22:59 • Новости дня
    Сенат США отклонил запрет на удары по Ирану без одобрения Конгресса

    Tекст: Антон Антонов

    Американские сенаторы с перевесом в пять голосов отклонили резолюцию, запрещающую проводить дальнейшие военные операции против Ирана без прямого согласия Конгресса США.

    Решение по резолюции было принято в среду. За инициативу проголосовали сорок семь сенаторов, против высказались пятьдесят два законодателя, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в итогах голосования, позиции разделились в основном по партийному принципу. Рэнд Пол оказался единственным республиканцем, поддержавшим резолюцию. В то же время Джон Феттерман стал единственным демократом, проголосовавшим против документа, который должен был ограничить полномочия Белого дома по нанесению ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Сенат США отклонил инициативу о введении ограничений на полномочия президента Дональда Трампа по ведению военных действий против Ирана без одобрения Конгресса. Тегеран не подтверждает наличие договоренностей с Вашингтоном о продлении перемирия.

    На ваш взгляд
    Чем завершится двухнедельное перемирие между США и Ираном?






    Результаты
    11 комментариев


    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 14:28 • Новости дня
    Эрдоган предупредил Израиль о недопустимости угроз Турции

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о недопустимости угроз со стороны Израиля в адрес его самого и Турецкой Республики.

    Такое заявление он сделал на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития в парламенте страны, передает ТАСС.

    «Вновь напоминаю убийцам детей, критикующим нашу страну: Турция – не рядовое государство. Никто не может грозить пальцем Турецкой Республике и ее президенту», – заявил Эрдоган, реагируя на очередные резкие заявления израильской стороны по поводу позиции Анкары по палестинской проблеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о возможности военных действий против Израиля в случае необходимости.

    Глава турецкого МИД Хакан Фидан отметил, что после Ирана Израиль может считать Турцию своим следующим противником, так как не может существовать без врага.

    Комментарии (2)
    Главное
    Созданные по схеме Сырского подразделения ВСУ понесли масштабные потери
    Россия снизила экспорт газа по трубопроводам в Турцию
    Индонезия отказалась от новых закупок истребителей Rafale
    США решили вытеснить Россию из Ливии военными учениями
    Миллиардеру Сулейманову вменили создание преступного сообщества
    Избрание верховного шамана России признали недействительным
    РАО отвергло идею изъятия знаменитых песен Пугачевой

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска

    Российские войска развивают наступление на ключевом для освобождения всего ДНР направлении - на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как выглядит продвижение 20-й и 25-й армий ВС РФ, какие особенности поля боя затрудняют проводимую операцию - и когда можно ожидать непосредственного приближения российских штурмовых групп к Славянску? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа ищет свой путь в Ормузский пролив

    Еще одна группа государств, помимо Ирана и США, объявила о желании «обеспечивать свободу судоходства в Ормузском проливе». Что именно объединяет все эти страны, чего именно они добиваются на самом деле – и почему никакого «обеспечения свободы» в реальности не получится? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации