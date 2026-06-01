КСИР назвал угрозой помощь США судам в Ормузском проливе

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы предупреждаем торговые суда и нефтяные танкеры в Персидском заливе и Ормузском проливе, что любое сотрудничество с внерегиональными враждебными силами стран будет расценено как угроза безопасности, чему будем противодействовать», – приводит заявление КСИР агентство Fars.

По данным КСИР, за минувшие сутки через пролив прошли 15 судов, включая четыре нефтяных танкера, в координации с военно-морскими силами корпуса, передает РИА «Новости».

Газета New York Times сообщала, что за последние три недели американские силы оказали содействие примерно 70 коммерческим судам.

В конце мая Центральное командование ВС Соединенных Штатов анонсировало военные действия в целях самозащиты от иранских судов в Ормузском проливе.