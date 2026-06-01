    Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу
    Эксперт назвал четыре варианта борьбы с задержанием танкеров
    Путин поручил обеспечить постоянный доступ к важнейшим интернет-сервисам
    Российские войска получили новые Ил-76МД-90А
    Кремль назвал незаконным задержание Францией нефтетанкера Tagor
    Путин поздравил Пашиняна с днем рождения по телефону
    МИД: Украинские боевики атакуют суда России у берегов Ливии
    В Сербии заговорили об отмене безвизового режима с Россией
    Турция заключила 15-летний контракт на поставки газа из Азербайджана
    Мнения
    Антон Крылов Антон Крылов Искусственный интеллект тупеет вместе с людьми

    Когда мы по любому вопросу обращаемся к ИИ, мы не только бесплатно обучаем подконтрольную иностранному правительству технологию, но и предоставляем ему неограниченный круг информации о себе – здоровье, сфера интересов, коммерческая тайна, потребительские привычки и так далее.

    14 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа не может ответить на четыре вопроса о переговорах с Россией

    Европе нужно садиться за стол – однако проблема в том, что для целого ряда европейских политиков есть иные приоритеты. Одни слишком много зарабатывают на войне. Другие не готовы садиться за стол переговоров без гарантий того, что они выйдут оттуда с выгодной для себя сделкой.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чернышевский выступил на стороне рассерженных патриотов

    Чернышевский был из тех, кого можно было бы назвать «рассерженным патриотом» – он критиковал положение дел в России, но любил ее и всегда был за ее интересы. Герцен – скорее иноагент, желавший России поражения.

    5 комментариев
    1 июня 2026, 14:33 • Новости дня

    КСИР назвал угрозой помощь США судам в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана выступили с предупреждением в адрес коммерческих судов и нефтяных танкеров в Персидском заливе и Ормузском проливе.

    «Мы предупреждаем торговые суда и нефтяные танкеры в Персидском заливе и Ормузском проливе, что любое сотрудничество с внерегиональными враждебными силами стран будет расценено как угроза безопасности, чему будем противодействовать», – приводит заявление КСИР агентство Fars.

    По данным КСИР, за минувшие сутки через пролив прошли 15 судов, включая четыре нефтяных танкера, в координации с военно-морскими силами корпуса, передает РИА «Новости».

    Газета New York Times сообщала, что за последние три недели американские силы оказали содействие примерно 70 коммерческим судам.

    В конце мая Центральное командование ВС Соединенных Штатов анонсировало военные действия в целях самозащиты от иранских судов в Ормузском проливе.

    1 июня 2026, 06:55 • Новости дня
    Иран нанес ответный удар по американской военной базе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Авиабаза американских вооруженных сил оказалась под ответным ударом Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), сообщили в самой КСИР.

    Корпус стражей исламской революции отчитался о поражении авиабазы, с территории которой ранее был совершен налет на иранский остров Сирик, передает ТАСС.

    «В ответ на недавнее нападение армии США на телекоммуникационную вышку на острове Сирик в провинции Хормозган, ВКС КСИР нанесли удар по авиабазе, с которой было совершено нападение», – говорится в заявлении КСИР.

    Перед этим Центральное командование вооруженных сил США сообщило о проведении локальной операции на выходных. Американские военные атаковали радиолокационную станцию и пункты управления беспилотными аппаратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 мая Корпус стражей исламской революции подтвердил факт нападения на американские позиции из-за бомбардировок объекта около Бендер-Аббаса. Министр финансов США Скотт Бессент назвал все действия Вашингтона в отношении Ирана исключительно оборонительными.

    31 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    CNN: Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах

    Tекст: Ольга Иванова

    Тегеран ускорил восстановление подземных объектов, устранив последствия атак на входы в тоннели с помощью строительной техники.

    Иран восстановил доступ к большинству своих подземных баз, пострадавших от атак Соединенных Штатов и Израиля, передает РИА «Новости». По данным спутниковых снимков, удалось расчистить завалы у 50 из 69 входов в тоннели на 18 секретных объектах.

    «Как выяснило CNN, Иран уже расчистил 50 из 69 входов в тоннели на 18 подземных ракетных объектах, по которым ранее наносили удары США и Израиль», – отмечает телеканал. Американские и израильские силы пытались заблокировать доступ к этим базам, разрушая дороги и обрушивая входы.

    После вступления в силу режима прекращения огня восстановительные работы заметно ускорились. Для устранения последствий ракетных ударов иранская сторона использует бульдозеры и самосвалы.

    Удары по иранской территории начались 28 февраля, в результате погибли более трех тыс. человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о перемирии. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, и Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине апреля Иран приступил к расчистке завалов на входах в подземные ракетные базы.

    Позже американская разведка подтвердила восстановление доступа к 90% подземных хранилищ по всей стране.

    Всего в ходе боевых действий против Соединенных Штатов и Израиля погибли 3483 человека.

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    31 мая 2026, 22:45 • Новости дня
    В Иране ответили на намерение США внести изменения в меморандум о мире

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран внесет новые поправки в возможный текст соглашения с США, заявил источник агентства Tasnim, знакомый с данными американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп якобы предложил новые поправки к существующему документу.

    «Обмен текстами продолжается, и Иран, как всегда, применит свои поправки к документу, и пока ничего окончательно не решено», – приводит Telegram-канале Tasnim слова информатора.

    Он подчеркнул, что критерий для Ирана – «это текст, который мы принимаем сами», и внесение поправок Трампом не означает их Иран их безоговорочно примет.

    Источник сообщил, что Иран полностью готов к ситуации недопонимания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телерадиокомпания IRIB заявила о согласии США разморозить 12 млрд долларов активов Ирана. CNN сообщил, что Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах. Иранские военные разрешили десяткам судов пересечь Ормузский пролив.

    31 мая 2026, 18:22 • Новости дня
    Иран возобновил добычу газа на трех платформах

    Tекст: Ольга Иванова

    В Персидском заливе успешно восстановили работу трех прибрежных платформ на крупном нефтегазовом месторождении Южный Парс, деятельность которых ранее пришлось прекратить.

    Возобновление добычи газа на юге Ирана стало возможным благодаря усилиям специалистов, передает РИА «Новости». Глава организации нефти и газа Парса Турадж Дехгани подтвердил успешное завершение работ на трех объектах.

    «С упором на технические возможности экспертов нефтяной промышленности, комплексное управление производством и использование максимума от существующего потенциала, восстановление мощностей по добыче и переработке природного газа на этом совместном месторождении идет успешно», – заявил Дехгани. Он подчеркнул, что на данный момент три прибрежных платформы уже функционируют.

    Ранее часть инфраструктуры была вынужденно остановлена из-за атак США и Израиля по перерабатывающим мощностям Южного Парса. По словам руководителя организации, план по возвращению к максимальным показателям добычи и переработки реализуется со всей серьезностью и будет продолжен в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте инфраструктура месторождения Южный Парс подверглась атаке со стороны США и Израиля.

    Массированные авиаудары нанесли серьезный ущерб энергетическим мощностям страны.

    Иранские военные пообещали жесткий ответ за нападения на свои объекты.

    1 июня 2026, 05:50 • Новости дня
    NYT узнала о тайном сопровождении американскими военными судов в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне напряженной обстановки десятки коммерческих кораблей с отключенными транспондерами пересекли опасную зону в Ормузском проливе при негласной поддержке Центрального командования.

    За последние три недели американские силы оказали содействие примерно 70 коммерческим судам. Корабли следовали в Персидский залив и обратно в условиях повышенного риска из-за тупика в переговорах США и Ирана, пишет New York Times (NYT) со ссылкой на чиновника.

    Большинство капитанов предпочли отключить транспондеры на суднах, чтобы избежать обнаружения. Маршруты прокладывались вдали от иранского побережья, ближе к Оману. Проход без разрешения Тегерана грозил атакой беспилотников или ракет.

    До американо-израильских ударов по Ирану в конце февраля через эту акваторию ежедневно проходило более 100 судов. Нынешние показатели не говорят о полноценном восстановлении судоходства. Из-за скрытного характера движения аналитики не могут точно назвать количество рейсов.

    Однако стабильный трафик показывает готовность судовладельцев идти на риск. Многие корабли ранее застряли в заливе на долгие недели, терпя колоссальные убытки и оставляя экипажи в тяжелых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg заявило об угрозе схожего с 2008 годом кризиса из-за блокировки Ормуза. Инвестиционный банк Morgan Stanley зафиксировал стремительное сокращение глобальных нефтяных резервов на фоне ближневосточного конфликта. Совбез Ирана заявил об изменении правил прохода Ормузского пролива, а США ввели санкции против контролирующей Ормуз иранской организации.

    1 июня 2026, 06:10 • Новости дня
    Рубио обсудил с лидерами Ливана и Израиля условия прекращения огня
    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с Израилем и Ливаном, чтобы обсудить новую инициативу по прекращению огня в регионе, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    «Госсекретарь Марко Рубио в течение последних 48 часов пообщался и с президентом Ливана Джозефом Ауном, и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пытаясь продвинуть новую инициативу по прекращению огня, сообщил мне американский чиновник», – написал в соцсети Х журналист Барак Равид.

    По словам информатора, новая инициатива была предложена в контексте продолжающихся переговоров между Израилем и Ливаном. Для продвижения этих переговоров США предложили в качестве первого шага, чтобы «Хезболла» прекратила нападения на Израиль.

    Взамен Израиль воздержится от эскалации в Бейруте, заявил американский чиновник. Это «создаст пространство для постепенной деэскалации и эффективного прекращения боевых действий».

    Президент Аун, по словам информатора, пытался продвинуть это предложение и добиться соглашения. Однако ответ спикера ливанского парламента Набиха Берри был уклончивым. Берри заявил, что гарантирует соблюдение «Хезболлой» режима прекращения огня, но возложил бремя его прекращения на Израиль.

    «Хезболла» следует примеру Тегерана. Она явно не заинтересована в благополучии ливанского народа <...> Иран тоже хочет затянуть конфликт в Ливане, чтобы присвоить себе заслугу «спасения положения. США не ожидают, что Израиль будет терпеть нападения на мирное население со стороны террористической организации. Самый быстрый способ деэскалации и защиты мирного населения со всех сторон – это немедленное прекращение огня со стороны «Хезболлы», – процитировал журналист слова информатора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Израиля атаковала инфраструктуру «Хезболлы» в ливанском Тире, а также захватила древнюю крепость крестоносцев в Ливане. Число погибших в Ливане в результате израильских атак достигло 2846 человек.

    1 июня 2026, 03:30 • Новости дня
    Трамп внес коррективы в данные фейк-ньюс о соглашении с Ираном

    Трамп заявил о наличии ядерного вопроса в соглашении с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в своей соцсети развеял слухи в фейк-СМИ и прочих источниках о содержании соглашения с Ираном и заявил, что тема ядерного оружия в нем прописана и является важным пунктом.

    «Фейковые новости CNN сегодня, как обычно, заявили, что в моей сделке с Ираном не говорится о ядерном оружии, хотя на самом деле в ней очень четко говорится, что у Ирана не будет ядерного оружия», – написал он в True Social.

    Трамп описал, что в соглашении с Ираном подробно и обстоятельно обсуждаются различные другие аспекты ядерной энергетики – именно этому посвящена большая часть соглашения, уточнил он.

    Президент США подытожил пост репликой о том, что CNN и многие другие фейковые новостные СМИ имеют катастрофически низкие рейтинги, поэтому даже новые владельцы вряд ли смогут сделать их лучше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телерадиокомпания IRIB заявила о согласии США разморозить 12 млрд долларов активов Ирана. CNN сообщил, что Иран расчистил завалы на 18 секретных подземных базах. Иранские военные разрешили десяткам судов пересечь Ормузский пролив.

    А также в Иране ответили на намерение США внести изменения в меморандум о мире.


    1 июня 2026, 01:37 • Новости дня
    «Аэрофлот» сообщил о возобновлении ежедневных полетов из Москвы в ОАЭ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский перевозчик первого июня возвращает в расписание регулярные рейсы на Ближний Восток после снятия ограничений авиационных властей.

    Авиакомпания будет выполнять перелеты из Москвы в Эмираты один раз в день, передает РИА «Новости». На маршруте задействуют самолеты Boeing 737.

    Первый рейс SU520 отправится из Шереметьево в понедельник утром и прибудет в пункт назначения в 14.30 по местному времени. Все билеты в классах «эконом» и «комфорт» на этот перелет уже распроданы.

    Ранее перевозчик осуществлял только вывозные рейсы из страны до 11 марта. Позже полеты полностью прекратились из-за эскалации вооруженного конфликта в регионе и введенных ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиационные власти ОАЭ в начале мая отменили временные ограничения для полетов. Авиакомпания Emirates решила возобновить рейсы между Петербургом и Дубаем. Российские авиакомпании запланировали вернуть рейсы в ОАЭ.

    1 июня 2026, 10:33 • Новости дня
    Кипр потребовал запретить наносить военные удары с баз на острове

    Tекст: Мария Иванова

    Никосия добивается от Лондона твердых гарантий того, что размещенные на острове британские базы не станут плацдармом для наступательных ударов в случае смены власти, пишет Politico.

    Кипр хочет предотвратить использование Дональдом Трампом британских баз на острове для военных ударов и просит у Британии гарантий на случай, если премьер-министром станет правый политик Найджел Фараж, пишет Politico.

    В марте британский премьер Кир Стармер отказал США в использовании баз для наступательных авиаударов по Ирану, но разрешил их применение в оборонительных целях.

    Британские и кипрские чиновники подтверждают опасения, что будущее правительство Британии может изменить этот подход. «Кипр приветствовал первоначальное решение Стармера по базам, однако страна хочет получить конкретные гарантии», – сообщил высокопоставленный кипрский дипломат. Никосия планирует поднять этот вопрос после окончания конфликта в Иране, опасаясь односторонних военных действий со стороны Лондона.

    Обеспокоенность Кипра усилилась после удара иранского беспилотника по базе Акротири 2 марта. Президент Никос Христодулидис призвал к переговорам о будущем баз, а Совет Европы поддержал намерение Никосии начать обсуждение. Партия Reform UK, лидирующая в опросах, настаивает на сохранении суверенитета Британии над базами, что совпадает с позицией нынешнего правительства.

    Британские власти заявляют о готовности обсуждать сотрудничество в сфере безопасности, но подчеркивают, что статус баз не подлежит пересмотру. В ответ на иранскую атаку Лондон усилил оборону на Кипре, развернув дополнительные радары, системы борьбы с беспилотниками, а также направив корабли и вертолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания исключила базу Акротири из оборонного соглашения с США.

    Президент Кипра Никос Христодулидис призвал Лондон обсудить дальнейшую судьбу этих военных объектов.

    Лидеры Евросоюза выразили готовность оказать содействие в переговорном процессе.

    1 июня 2026, 08:42 • Новости дня
    Американская авиация уничтожила иранские радары и пункты управления дронами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные осуществили удары по иранскому радару, а также пунктам контроля беспилотников исламской республики, заявило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) отчиталось об атаке на военные объекты Ирана, передает ТАСС.

    «CENTCOM в целях самообороны осуществил удары по иранскому радару, а также пунктам управления и контроля в Гаруке и на острове Кежм», – говорится в заявлении ведомства в социальной сети X.

    Удары нанесли 30 и 31 мая в ответ на уничтожение иранскими силами американского беспилотника MQ-1. Американский истребитель оперативно ликвидировал средства противовоздушной обороны, наземную станцию управления и два дрона-камикадзе.

    Представители командования подчеркнули отсутствие потерь среди личного состава. В ведомстве добавили, что продолжат защищать свои активы и интересы в период действия текущего перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные сбили американский многоцелевой беспилотник MQ-1 Predator.

    Несколькими днями ранее американские силы уничтожили иранскую пусковую установку дронов в районе Ормузского пролива.

    При этом Центральное командование вооруженных сил США подтвердило сохранение режима прекращения огня с исламской республикой.

    1 июня 2026, 10:06 • Новости дня
    Нетаньяху приказал ударить по объектам «Хезболлы» в Бейруте

    Tекст: Ольга Иванова

    Израильские вооруженные силы получили прямое указание возобновить атаки на позиции шиитской организации в ливанской столице из-за срыва перемирия.

    Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху дал военным указание начать наносить удары по объектам шиитской организации «Хезболла» в пригороде Бейрута, передает ТАСС. Об этом говорится в официальном заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства.

    Поводом для возобновления атак стало несоблюдение ранее достигнутых договоренностей. Представители израильской стороны утверждают, что силы движения нарушили установленный режим прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Армия обороны Израиля объявила о начале ударов по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

    Месяцем ранее израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры этой организации на юге страны.

    Накануне той операции Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о нанесении мощных ударов по целям движения.

    1 июня 2026, 12:27 • Новости дня
    Спикер парламента Ирана обвинил США в срыве перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Действия Вашингтона и обострение конфликта на Ближнем Востоке прямо указывают на нежелание американской стороны выполнять согласованные ранее условия прекращения огня.

    Продолжение морской блокады исламской республики и эскалация боевых действий ясно свидетельствуют об отказе американских властей от мирных договоренностей, передает ТАСС. Такое мнение выразил спикер Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

    «Морская блокада и эскалация военных преступлений в Ливане со стороны геноцидного сионистского режима служат наглядным свидетельством того, что США не соблюдают условия режима прекращения огня», – написал политик в социальной сети X. Он подчеркнул, что Вашингтону и Тель-Авиву в свое время придется заплатить за сделанный выбор.

    Утром 1 июня американские военные атаковали иранскую территорию, проигнорировав режим прекращения огня. Целями ударов стали радиолокационная станция и пункты управления беспилотниками. В ответ Корпус стражей исламской революции успешно поразил военную базу, с которой координировалось ночное нападение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия Ирана пригрозила открытием новых фронтов в случае повторных американских ударов.

    Ранее высшее военное командование исламской республики обвинило Соединенные Штаты в нарушении режима прекращения огня.

    Перед этим американский истребитель атаковал иранский танкер в Оманском заливе при попытке прорыва морской блокады.

    1 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    Трамп заявил о желании Ирана заключить выгодную сделку

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер выразил уверенность в стремлении Исламской республики подписать соглашение, несмотря на серьезное давление со стороны политических оппонентов внутри страны.

    Глава государства подчеркнул, что будущее соглашение принесет пользу Вашингтону и его союзникам, передает РИА «Новости».

    «Иран действительно хочет заключить сделку, и это будет выгодно для США и тех, кто с нами», – написал политик в социальной сети Truth Social.

    При этом американский лидер пожаловался на давление внутри страны. По его словам, критики постоянно требуют ускорить или замедлить дипломатический процесс, а также призывают начать войну. Президент посоветовал гражданам расслабиться, заверив, что ситуация завершится благополучно.

    Напомним, 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль атаковали иранскую территорию. Жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов.

    Хотя о возобновлении активных боевых действий не сообщалось, Вашингтон начал блокаду иранских морских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине мая Вашингтон отложил запланированный военный удар по Исламской республике ради мирного соглашения.

    Позже Дональд Трамп сообщил о существенном прогрессе в двусторонних отношениях.

    Вскоре американский лидер анонсировал скорое открытие Ормузского пролива по итогам переговоров.

    1 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    При стрельбе в иранском медицинском университете погибли два студента

    Tекст: Мария Иванова

    В медицинском университете иранского города Казвин произошла стрельба, в результате которой смертельные ранения получили двое учащихся.

    Вооруженный инцидент в учебном заведении Ирана унес жизни двух человек, передает РИА «Новости». По данным иранской государственной телерадиокомпании IRIB, ссылающейся на руководство университета, инцидент произошел в городе Казвин.

    «Стрельба произошла из-за семейной вражды, в результате которой погибли два студента – супружеская пара», – говорится в официальном сообщении.

    Администрация медицинского университета подчеркнула, что мотивом преступления стали исключительно личные и семейные проблемы. Подчеркивается, что трагедия никак не связана с учебными или административными вопросами вуза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте университет в иранской провинции Лурестан подвергся ракетному обстрелу. В результате атак США и Израиля по территории страны погибли 33 местных студента.

    В январе после стрельбы по участникам акций протеста в Тегеране скончались 217 человек.

    1 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    МИД Ирана заявил о необходимости резолюции ООН для мирного соглашения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран и США закладывают в возможное соглашение о прекращении войны пункт, который подразумевает подкрепление сделки резолюцией Совбеза ООН, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Исламская Республика и Соединенные Штаты обсуждают включение специального пункта в потенциальное соглашение о мире. Документ должен быть подкреплен резолюцией Совета Безопасности ООН, передает РИА «Новости». Информацию озвучил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи.

    «Мы все еще обсуждаем общие положения, эти 14 пунктов подразумевают лишь основные статьи, среди которых есть положение о том, что если сделка будет достигнута, то она должна принять форму резолюции Совбеза ООН, чтобы у документа была правовая защита», – отметил дипломат в ходе брифинга.

    Представитель министерства добавил, что иранская сторона не считает подобный документ абсолютной гарантией исполнения обязательств. По словам спикера, у Тегерана уже имеется негативный опыт на этот счет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран подготовил программу мирного разрешения конфликта из 14 пунктов.

    Позже иранский МИД заявил о завершающем этапе подготовки меморандума о взаимопонимании.

    В конце мая переговорщики двух стран согласовали проект шестидесятидневного соглашения.

    Российские войска освободили Тихоновку в ДНР
    Экс-глава Брянской области Богомаз победил на праймериз «Единой России»
    Россия ограничила поставки рыбы из Армении с 2 июня
    Глава МИД Молдавии поддержал идею объединения с Румынией
    Премьер Швеции допустил вступление Канады в Евросоюз
    Канцлер ордена Белого Орла поддержал лишение Зеленского награды
    Умерла звезда фильма «Война и мир» Лариса Жуковская

    Летняя жара разогреет мировые цены на топливо

    Руководители нескольких всемирных организаций заявили о риске наступления летом глобального топливного кризиса, вызванного блокадой Ормуза. Она уже привела к сокращению поставок нефти и СПГ, истощению стратегических резервов и росту цен на энергоносители, а Европа уже на пороге газового дефицита. МВФ, МЭА, Всемирный банк и ВТО предупреждают – худшее еще впереди. Кто пострадает от кризиса больше всего и до каких значений взлетят цены на нефть и газ? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА

    Еще одно военное училище воссоздается в России – на этот раз речь идет о Челябинском танковом, закрытом около двадцати лет назад. Почему в эпоху радикальных перемен в военном деле, когда главным ударным оружием на поле боя стали БПЛА, офицеры-танкисты все еще нужны российским Вооруженным силам? Подробности

    Пророссийский активист задержан Грузией ради сигнала Западу

    Впервые за много лет Грузия пошла на демонстративную антироссийскую акцию: задержание активиста, выступающего за налаживание отношений между Москвой и Тбилиси. Чем известен этот человек, в чем его обвиняют и почему одновременно ним по аналогичному обвинению задержан в том числе явно русофобски настроенный журналист? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

      Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    • Поляки хотят особо оскорбить Зеленского

      Президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Владимира Зеленского высшей награды республики – ордена Белого Орла, а также заявил, что руководство Украины не готово к вступлению в ЕС и в очередной раз это подтвердило. Что же случилось?

    • Румынию втягивают в войну

      Румыния высылает российского генконсула и закрывает одно из консульств после падения беспилотника на многоэтажный жилой дом. Что произошло? Как это понимать? Чего ждать теперь?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на июнь 2026 года: благоприятные дни для посадок, новолуние и полнолуние

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2026 года: новые выплаты, пенсии, биометрия и важные законы

      Июнь 2026 года встретит россиян множеством важных нововведений. С первого дня лета начнется прием заявок на новую семейную налоговую выплату, в аэропортах стартует эксперимент по посадке на рейсы с помощью биометрии, а пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, получат прибавку. Кроме того, изменятся правила ввоза товаров из стран ЕАЭС, вырастут госпошлины для операторов связи и вступят в силу новые ГОСТы. Разбираем все изменения июня 2026 года.

    • Большие церковные праздники июня 2026 года: православный календарь, Петров пост и главные даты месяца

      Июнь 2026 года – месяц, когда православные верующие переходят от радостного празднования Троицы к более спокойному и аскетичному летнему ритму церковной жизни. Месяц открывается Духовым днем, прославляющим Святого Духа, затем следует Неделя всех святых, после чего наступает многодневный Петров пост, который продлится до 11 июля. Кроме того, в июне есть важная поминальная дата – Троицкая родительская суббота. Рассказываем о главных православных праздниках июня 2026 года, о том, что можно и нельзя делать верующим в эти дни, а также о правилах питания в Петров пост.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

