Набиуллина пообещала снижение стоимости кредитов для предприятий

Tекст: Вера Басилая

Набиуллина пояснила, что «кредиты остаются дорогими, но это временно на тот период, пока производственные возможности нашей экономики не догонят спрос, пока спрос и предложение товаров не сбалансируются». Без баланса между спросом и предложением, по ее словам, снизить инфляцию не получится, передает ТАСС.

Глава Банка России отдельно отметила, что размер ключевой ставки напрямую не делает кредиты доступными. Она подчеркнула: «Умеренные ставки появляются только тогда, когда инфляция низкая, а если же снизить ключевую ставку при высокой инфляции, то эффект будет обратным. Экономика получит двойной удар, сначала будет взлет инфляции, затем будет взлет ставок».

В качестве альтернативы льготному кредитованию Набиуллина назвала фондовый рынок. Она отметила, что пока ставки остаются высокими, бизнесу важно разворачиваться к работе с акциями и привлекать новых акционеров. Это, по мнению главы ЦБ, поможет экономике опереться не только на кредитные средства, но и на инвестиции через рынок ценных бумаг.

Набиуллина также сообщила, что в настоящий момент предприятиям в России выдано 78 трлн рублей кредитов. Она добавила, что банки также активнее покупают корпоративные облигации, что позволяет компаниям решать финансовые задачи сверх возможностей собственного дохода и банковских кредитов.

Центробанк предупредил о рисках закредитованности крупных компаний.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что перед регулятором стоит задача взять инфляцию под контроль.

Набиуллина также сообщила, что регулятор будет снижать ключевую ставку весь 2026 год для стабилизации цен.