Рябков назвал непродуктивным обсуждение сроков урегулирования на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает некорректным и неэффективным называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине, передает ТАСС. Он подчеркнул, что искусственные дедлайны, будь то девять или девяносто дней, никак не способствуют продвижению реального урегулирования ситуации.

«Никакие искусственные сроки здесь не помогут. Никакие дедлайны – 9 дней, 90 дней, как угодно – они не помогают реальной работе», – сказал Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Он добавил, что следует фокусироваться не на датах и календарных сроках, а на сути урегулирования.

Дипломат особо отметил готовность России к продуктивному диалогу по урегулированию конфликта и выразил надежду на зеркальный подход со стороны Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-американский саммит в Анкоридже привел к достижениям, которые могут стать основой для урегулирования конфликта на Украине.

Мария Захарова отметила медленный, но уверенный прогресс в переговорах с Вашингтоном по украинскому вопросу.