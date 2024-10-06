Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.4 комментария
МВД опровергло убийство блогера в Ставрополье
МВД России назвало ложной информацию об убийстве задержанного блогера Гузенко
Министерство внутренних дел России опровергло слухи о гибели военного блогера Егора Гузенко, известного как Тринадцатый, якобы погибшего в отделении полиции в Ставрополье, и призвало с осторожностью относиться к информации из непроверенных источников.
Министерство внутренних дел России опровергло информацию о якобы убийстве военного блогера сотрудниками полиции в Ставропольском крае, пишет ТАСС. Ведомство заявило, что сообщение, опубликованное в одном из Telegram-каналов, недостоверно. МВД призвало журналистов и общественность критически оценивать информацию из непроверенных источников.
В центре внимания оказался блогер Егор Гузенко, более известный под псевдонимом Тринадцатый.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный блогер и доброволец Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» был задержан в Ставропольском крае.