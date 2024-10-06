МВД опровергло убийство блогера в Ставрополье

МВД России назвало ложной информацию об убийстве задержанного блогера Гузенко

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министерство внутренних дел России опровергло информацию о якобы убийстве военного блогера сотрудниками полиции в Ставропольском крае, пишет ТАСС. Ведомство заявило, что сообщение, опубликованное в одном из Telegram-каналов, недостоверно. МВД призвало журналистов и общественность критически оценивать информацию из непроверенных источников.

В центре внимания оказался блогер Егор Гузенко, более известный под псевдонимом Тринадцатый.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военный блогер и доброволец Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» был задержан в Ставропольском крае.