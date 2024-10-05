На Ставрополье задержали военного блогера «Тринадцатого»

Tекст: Валерия Городецкая

По одной из версий, задержание произошло после драки с полицейским на концерте в Новопавловске, где Гузенко был в маске, передает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Стражи порядка потребовали снять маску, и блогер, как утверждает канал, напал на них.

В то же время, Telegram-канал Baza сообщает о другой причине задержания: по его версии, Гузенко был задержан по административной статье за употребление наркотиков. Он якобы отказался от медицинского освидетельствования, что привело к составлению протокола по статье о потреблении наркотиков без назначения врача.

В оперативных службах Ставрополья подтвердили задержание Гузенко, передает ТАСС. «Его задержали, да, он был в центре города», – сообщил источник агентства, добавив, что блогер ранее отправился в зону СВО из-под домашнего ареста.

По данным из Telegram-канала Гузенко, он активно участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В 2022 году он нарушил условия домашнего ареста по делу о драке и отправился в зону СВО, после чего был объявлен в федеральный розыск. После задержания блогер сообщил в своем Telegram-канале, что находится в Кировском ОВД города Новопавловска.