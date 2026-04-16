    Россия сохранила четвертое место среди экономик мира
    Медведев назвал заводы БПЛА в Европе целями для ВС России
    Чемпионка России по стрельбе рассказала о тренировке охотников на дронов
    При атаке дронов в Туапсе погибли двое детей
    Буданов и Арахамия выступили за вывод ВСУ из Донбасса
    Власти Франции сняли арест с танкера Deyna после выплаты штрафа
    Кремль выразил сожаление по поводу выхода Молдавии из СНГ
    Посол заявил о планах Финляндии пересмотреть сделки россиян с недвижимостью
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    16 апреля 2026, 08:50 • Общество

    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска

    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Российские войска развивают наступление на ключевом для освобождения всего ДНР направлении - на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как выглядит продвижение 20-й и 25-й армий ВС РФ, какие особенности поля боя затрудняют проводимую операцию - и когда можно ожидать непосредственного приближения российских штурмовых групп к Славянску?

    В последнюю неделю российские войска усилили давление на противника на Славянском направлении. В частности, в минувшую пятницу был освобожден населенный пункт Диброва.

    По словам главы ДНР Дениса Пушилина, это позволило российским войскам выйти на новый плацдарм в районе канала Северский Донец – Донбасс, что открывает возможности для прорыва обороны украинских подразделений по водоразделу рек Бахмутка и Казенный Торец, Между этими реками, а также обезвоженному руслу канала проходит узкое дефиле через Райгородок, по которой от передовых позиций ВС РФ до окраин Славянска уже примерно 15-17 км.

    Это одно из трех направлений, по которым ВС РФ ведут наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Действующая там 25-я армия сталкивается со сложным рельефом местности. В частности, старые меловые карьеры в окрестностях Дибровой и на левом берегу Северского Донца серьезно замедляют темпы продвижения и  возможности для маневра. Выход к этим позициям противника идет и с восточной стороны от Закотного на Кривую Луку непосредственно через бывшие меловые карьеры.

    Чуть севернее 20-я армия ведет ожесточенные бои за Красный Лиман и куст сел вокруг него. Освобождение этого участка не только обезопасит фланг наступающей на Славянск российской группировки и создаст спокойную ситуацию в тылу, но и высвободит значительные силы. Эти войска могут быть в свою очередь направлены севернее Славянска с целью перерезать трассу М-03 из Изюма, по которой идет все снабжение группировки ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации.

    В районе Красного Лимана конфигурация линии боевого соприкосновения довольно запутана. В частности, противник удерживает пространство северо-восточнее города, опираясь на ряд опорников у населенного пункта Ставки. В последние 48 часов ВС РФ смогли потеснить ВСУ на этом участке и продвинулись в самом городе Красный Лиман, особенно в юго-восточной его части.

    Упорство противника объясняется тем, что потеря района Лимана для ВСУ означает обрыв целой оборонительной системе на фланге к востоку от Славянска.

    Однако основой обороны ВСУ на славянско-краматорском направлении считается район населенного пункта Рай-Александровка. Это небольшое, но протяженное село, в котором единственным перекрестком сходятся рокадные дороги на южном и юго-восточном направлении, если смотреть от Краматорска. Более того, из района Рай-Александровки противник пока контролирует и трассу М-03 на участке Славянск-Соледар – второе основное направление продвижения российских войск.

    На этом участке бои идут с переменным успехом. Противник цепляется за небольшой куст сел уже несколько месяцев с целью не допустить выхода ВС РФ на открытое пространство вдоль трассы М-03. За селом Миньковка практически нет никаких оборонительных сооружений и крупных сел до самого Славянска.

    Задачей ВС РФ на нынешнем этапе наступления становится окружение или изоляция района Рай-Александровки.

    Во второй половине марта 25-я армия освободила небольшое село Каленики, находящееся уже в непосредственной видимости Рай-Александровки к востоку. Рай-Александровка уже находится полуокружении. А выход чуть севернее на русло канала в районе Николаевки – села более крупного, но менее укрепленного - и приведет к физической изоляции всего основного оборонительного района противника.

    Но поскольку, как уже сказано, приходится продвигаться через сложный рельеф местности (реки и меловые карьеры), то осуществление этого плана потребует времени. Группировка в том числе занята зачисткой карманов в районе Красного Лимана при одновременном создании выхода на Славянск через водораздел рек и русла канала.

    Несколько дней назад украинское командование отправило в отставку генерала Сергея Сирченко, отвечавшего за оборону Славянско-Краматорской агломерации. Оперативная группа под его командованием называлась «Северск», поскольку в Киеве даже на уровне символов стараются не признавать, что бои идут уже непосредственно за агломерацию.

    ВСУ образовали на данном направлении новое войсковое соединение под названием «Соледар», а командовать ей назначен комбриг 54-й бригады, ранее руководивший учебным центром «Десна» в Черниговской области (крупнейший на Украине еще с советских времен), бригадный генерал Денис Майстренко. При этом в ряде районов Краматорска и Славянска объявлена принудительная эвакуация, и поступают пока не подтвержденные сообщения о том, что Славянск покидают и некоторые воинские части.

    Третьим направлением наступления на агломерацию стал прорыв ВС РФ со стороны Доброполья. Есть данные, что ВС РФ в последние несколько дней подошли к поселку Сергеевка, который расположен всего в семи километрах от Краматорска с запада. Чисто географически это выглядит заманчиво и иллюстрирует план концентрического наступления на агломерацию сразу с нескольких сторон, но переоценивать прорыв на западном участке не стоит. Противник все еще в состоянии проводить локальные контратаки.

    В целом несмотря на неторопливые темпы, операция развивается по плану, чему во многом способствует ранее сложившаяся конфигурация линии фронта после серии прошлогодних прорывов у Северска и по направлению к Красному Лиману. Войска формируют условия для выхода непосредственно к славянско-краматорской агломерации - возможно, уже к осени текущего года.

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

