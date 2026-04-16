Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска

Tекст: Евгений Крутиков

В последнюю неделю российские войска усилили давление на противника на Славянском направлении. В частности, в минувшую пятницу был освобожден населенный пункт Диброва.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, это позволило российским войскам выйти на новый плацдарм в районе канала Северский Донец – Донбасс, что открывает возможности для прорыва обороны украинских подразделений по водоразделу рек Бахмутка и Казенный Торец, Между этими реками, а также обезвоженному руслу канала проходит узкое дефиле через Райгородок, по которой от передовых позиций ВС РФ до окраин Славянска уже примерно 15-17 км.

Это одно из трех направлений, по которым ВС РФ ведут наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Действующая там 25-я армия сталкивается со сложным рельефом местности. В частности, старые меловые карьеры в окрестностях Дибровой и на левом берегу Северского Донца серьезно замедляют темпы продвижения и возможности для маневра. Выход к этим позициям противника идет и с восточной стороны от Закотного на Кривую Луку непосредственно через бывшие меловые карьеры.

Чуть севернее 20-я армия ведет ожесточенные бои за Красный Лиман и куст сел вокруг него. Освобождение этого участка не только обезопасит фланг наступающей на Славянск российской группировки и создаст спокойную ситуацию в тылу, но и высвободит значительные силы. Эти войска могут быть в свою очередь направлены севернее Славянска с целью перерезать трассу М-03 из Изюма, по которой идет все снабжение группировки ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации.

В районе Красного Лимана конфигурация линии боевого соприкосновения довольно запутана. В частности, противник удерживает пространство северо-восточнее города, опираясь на ряд опорников у населенного пункта Ставки. В последние 48 часов ВС РФ смогли потеснить ВСУ на этом участке и продвинулись в самом городе Красный Лиман, особенно в юго-восточной его части.

Упорство противника объясняется тем, что потеря района Лимана для ВСУ означает обрыв целой оборонительной системе на фланге к востоку от Славянска.

Однако основой обороны ВСУ на славянско-краматорском направлении считается район населенного пункта Рай-Александровка. Это небольшое, но протяженное село, в котором единственным перекрестком сходятся рокадные дороги на южном и юго-восточном направлении, если смотреть от Краматорска. Более того, из района Рай-Александровки противник пока контролирует и трассу М-03 на участке Славянск-Соледар – второе основное направление продвижения российских войск.

На этом участке бои идут с переменным успехом. Противник цепляется за небольшой куст сел уже несколько месяцев с целью не допустить выхода ВС РФ на открытое пространство вдоль трассы М-03. За селом Миньковка практически нет никаких оборонительных сооружений и крупных сел до самого Славянска.

Задачей ВС РФ на нынешнем этапе наступления становится окружение или изоляция района Рай-Александровки.

Во второй половине марта 25-я армия освободила небольшое село Каленики, находящееся уже в непосредственной видимости Рай-Александровки к востоку. Рай-Александровка уже находится полуокружении. А выход чуть севернее на русло канала в районе Николаевки – села более крупного, но менее укрепленного - и приведет к физической изоляции всего основного оборонительного района противника.

Но поскольку, как уже сказано, приходится продвигаться через сложный рельеф местности (реки и меловые карьеры), то осуществление этого плана потребует времени. Группировка в том числе занята зачисткой карманов в районе Красного Лимана при одновременном создании выхода на Славянск через водораздел рек и русла канала.

Несколько дней назад украинское командование отправило в отставку генерала Сергея Сирченко, отвечавшего за оборону Славянско-Краматорской агломерации. Оперативная группа под его командованием называлась «Северск», поскольку в Киеве даже на уровне символов стараются не признавать, что бои идут уже непосредственно за агломерацию.

ВСУ образовали на данном направлении новое войсковое соединение под названием «Соледар», а командовать ей назначен комбриг 54-й бригады, ранее руководивший учебным центром «Десна» в Черниговской области (крупнейший на Украине еще с советских времен), бригадный генерал Денис Майстренко. При этом в ряде районов Краматорска и Славянска объявлена принудительная эвакуация, и поступают пока не подтвержденные сообщения о том, что Славянск покидают и некоторые воинские части.

Третьим направлением наступления на агломерацию стал прорыв ВС РФ со стороны Доброполья. Есть данные, что ВС РФ в последние несколько дней подошли к поселку Сергеевка, который расположен всего в семи километрах от Краматорска с запада. Чисто географически это выглядит заманчиво и иллюстрирует план концентрического наступления на агломерацию сразу с нескольких сторон, но переоценивать прорыв на западном участке не стоит. Противник все еще в состоянии проводить локальные контратаки.

В целом несмотря на неторопливые темпы, операция развивается по плану, чему во многом способствует ранее сложившаяся конфигурация линии фронта после серии прошлогодних прорывов у Северска и по направлению к Красному Лиману. Войска формируют условия для выхода непосредственно к славянско-краматорской агломерации - возможно, уже к осени текущего года.