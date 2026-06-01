Вольфович указал на открытую подготовку Запада к войне в 2033 году

Tекст: Катерина Туманова

«Запад открыто готовится к войне. Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на европейском континенте на 2030 год», – отметил он телеканалу СТВ.

На фоне участившихся инцидентов с дронами Евросоюз усиливает финансовую поддержку региона. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 12 млрд евро на обеспечение безопасности стран Балтии, из которых полтора миллиарда уже перечислены.

Украина, в свою очередь, ожидает кредит от ЕС на 90 млрд евро.

В странах Балтии проблема беспилотников стала новой реальностью, требующей нестандартных решений. Так, один из латвийских историков предложил бороться с дронами путем активной высадки деревьев, густая крона которых могла бы препятствовать полетам аппаратов.

Вольфович напомним, что в качестве основных врагов в Европе видят Россию и Белоруссию, хотя прекрасно с помощью ими же развернутыми силами и средствами разведки вдоль границ, что никакой угрозы с территории Белоруссии и западных регионов России нет и быть не может. И об этом заявляют и президенты Белоруссии и России, призывая к диалогу.

«Придется им теперь искать ответы на вопрос, что эффективнее: новые миллиарды или новые деревья», – иронично подытожил госсекретарь Совбеза Белоруссии.

