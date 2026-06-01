Сборная Финляндии завоевала пятое золото чемпионата мира по хоккею
В финальном матче мирового первенства в Цюрихе финская команда одержала минимальную победу над хозяевами турнира, забросив единственную шайбу в дополнительное время.
Решающая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, победный гол на 71-й минуте забил Конста Хелениус. В овертайме команды сыграли со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) , передает РИА «Новости».
На пути к финалу финны выиграли шесть из семи матчей группового этапа, уступив лишь Швейцарии, а в плей-офф одолели сборные Чехии и Канады.
Для финской команды это пятая золотая медаль чемпионатов мира. В активе сборной также девять серебряных и три бронзовые награды, кроме того, они являются олимпийскими чемпионами 2022 года. Швейцарцы же уступили в финале мирового первенства третий год подряд.
Российская национальная команда участие в турнире не принимала из-за решения Международной федерации хоккея отстранить сборные России и Белоруссии.
Президент IIHF Люк Тардиф отметил, что организация планирует рассмотреть вопрос о возвращении российской сборной на международные соревнования в сентябре.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков выразил надежду на возвращение хоккеистов России на международные турниры. Дисциплинарный совет IIHF отменил недопуск хоккейных сборных России.