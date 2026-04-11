Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии, она не живёт без развития. Поэтому, наверное, не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив, ни для моральной полицейщины, ни для обоснования всё новых и новых запретов.
Потери ВСУ за сутки в зоне СВО составили более 1,2 тыс. военнослужащих
В результате наступательных действий российских войск на Украине противник за сутки потерял свыше 1,2 тыс. военнослужащих, а также несколько складов боеприпасов и техники.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Мирополья, Новодмитровки и Хотени Сумской области, говорится в канале Max Миноброны.
А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом со Старицей, Покаляным, Волчанскими Хуторами, Ветеринарным, Зыбино и Землянками.
Противник при этом потерял более 180 военнослужащих, две бронемашины и четыре станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Червоного Оскола, Шийковки, Кутьковки, Боровой Харьковской области, Старого Каравана, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.
При этом потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, бронемашина, четыре орудия полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град» и станция РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и четыре склада матсредств.
Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Ильиновки, Кривой Луки, Николаевки, Артема и Славянска ДНР.
Противник потерял до 160 военнослужащих, американские бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты Bradley, пять бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, три склада боеприпасов и четыре склада матсредств.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Рубежного, Белицкого, Приюта, Ивановки, Сергеевки, Гришино ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили более 345 военнослужащих, пять бронемашин, станция РЭБ и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица М777, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Покровского, Коломийцев Днепропетровской области, Новоселовки, Воздвижевки и Верхней Терсы Запорожской области.
Противник потерял свыше 285 военнослужащих и четыре бронемашины, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР.
За предыдущую неделю российские войска за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов.