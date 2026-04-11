Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Мирополья, Новодмитровки и Хотени Сумской области, говорится в канале Max Миноброны.

А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии рядом со Старицей, Покаляным, Волчанскими Хуторами, Ветеринарным, Зыбино и Землянками.

Противник при этом потерял более 180 военнослужащих, две бронемашины и четыре станции РЭБ. Уничтожены склад боеприпасов и два склада матсредств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Червоного Оскола, Шийковки, Кутьковки, Боровой Харьковской области, Старого Каравана, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР), отчитались в Минобороны.

При этом потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, бронемашина, четыре орудия полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град» и станция РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и четыре склада матсредств.

Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Константиновки, Ильиновки, Кривой Луки, Николаевки, Артема и Славянска ДНР.

Противник потерял до 160 военнослужащих, американские бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты Bradley, пять бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, три склада боеприпасов и четыре склада матсредств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Рубежного, Белицкого, Приюта, Ивановки, Сергеевки, Гришино ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 345 военнослужащих, пять бронемашин, станция РЭБ и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм гаубица М777, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Покровского, Коломийцев Днепропетровской области, Новоселовки, Воздвижевки и Верхней Терсы Запорожской области.

Противник потерял свыше 285 военнослужащих и четыре бронемашины, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне российские войска освободили сумское Миропольское и Диброву в ДНР.

За предыдущую неделю российские войска за прошлую неделю освободили семь населенных пунктов.