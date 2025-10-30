Набиуллина сообщила о кадровом дефиците на российских предприятиях

Tекст: Ольга Иванова

Большинство российских предприятий испытывают острый дефицит работников, отмечает РИА «Новости».

По словам главы Центрального банка Эльвиры Набиуллиной, сложность заключается не только в поиске новых сотрудников, но и в их удержании.

Во время выступления в Госдуме Набиуллина заявила: «Большинство предприятий – а мы опрашиваем ежемесячно по всей стране, по всем регионам до 15 тыс. предприятий – говорят, к сожалению, о том, что им не хватает работников, что их сложно найти и удержать».

Набиуллина также подчеркнула, что Центральный банк фиксирует появление первых признаков улучшения ситуации на рынке труда, однако кадровый вопрос остается одним из наиболее острых для предприятий страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр труда Антон Котяков заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю невозможен на общенациональном уровне из-за нехватки специалистов в разных отраслях.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов сообщил, что рынок труда в стране начал постепенно охлаждаться, однако дефицит работников по-прежнему остается значительным, особенно это заметно на региональном уровне.