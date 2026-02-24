Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.3 комментария
Bloomberg: Китай ввел экспортные ограничения против Mitsubishi Heavy Industries
Китайские власти впервые с января 2025 года ввели экспортные ограничения против японских компаний, включая дочерние структуры Mitsubishi Heavy Industries, пишет Bloomberg.
Китай внес компании, включая аффилированные структуры Mitsubishi Heavy Industries, в список экспортного контроля, сообщает Bloomberg.
Решение вступает в силу немедленно и стало первым случаем включения японских фирм в этот перечень с момента его появления в январе 2025 года. Помимо этого, в отдельный мониторинговый список были добавлены еще 20 японских компаний, среди которых Subaru и Mitsubishi Materials Corp.
Теперь экспортёры из Японии столкнутся с ужесточёнными проверками при подаче заявок на лицензии на вывоз товаров двойного назначения, используемых как в гражданских, так и в военных целях. Это не полный запрет, однако новый статус усложняет процедуру получения экспортных разрешений. В числе дополнительных мер отмечается ужесточение контроля за рядом других японских компаний.
Действия Китая рассматриваются как давление на Токио на фоне победы премьер-министра Японии Санаэ Такаити на последних выборах. Пекин стремится сдержать планы Японии по ремилитаризации и развитию ядерных технологий. Ассоциированный профессор Наньянгского технологического университета Дилан Ло заявил: «Китай явно не ослабляет давление, несмотря на убедительную победу японского премьера».
Эксперты связывают новые ограничения с шагами Китая по расширению экспортного контроля, в том числе после введённого ранее в этом году более широкого запрета на экспорт в Японию товаров военного назначения. Использование мониторингового списка впервые говорит о расширении инструментов давления на японские компании.
