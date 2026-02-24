Bloomberg: Новая пошлина Трампа нарушит соглашение с ЕС и вызовет рост цен

Tекст: Валерия Городецкая

По информации осведомленных источников Bloomberg, Еврокомиссия уже уведомила европейских законодателей о том, что новая мера увеличит совокупную ставку пошлин на продукцию из Европы, передает РИА «Новости».

«Новая глобальная пошлина будет добавлена к уже действующим… Новый кумулятивный показатель означает, что цены на некоторые товары будут превышать потолок в 15%, согласованный ЕС и США в рамках торгового соглашения», – говорится в материале.

Ожидается, что ситуация затронет широкий ассортимент продукции: масло, пластмассы, текстиль и химикаты. Стоимость этих товаров, поставляемых из ЕС в США, может вырасти из-за введения пошлин, превышающих установленный двухсторонним соглашением уровень в 15%.

Ранее Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на который опирался Трамп при введении импортных пошлин, не дает ему таких полномочий. Трамп назвал это решение позором и подчеркнул, что у него имеется запасной план. Он также заявил о расширении своих полномочий после решения суда по пошлинам.