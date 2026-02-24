  • Новость часаВоенный эксперт назвал цели атаки смертника на патруль полиции в Москве
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Россия долго терпела, пока не ударила

    Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Наш главный бренд «Русский солдат» знают во всем мире

    23 Февраля – и мы вместе с ним – переживает очередное преображение. Специальная военная операция разом смахнула все наносное: День защитника Отечества – праздник не половой принадлежности, а служения Родине в самом высоком смысле.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Мы всех простим после победы

    «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.

    24 февраля 2026, 14:23 • Новости дня

    Bloomberg: Новая пошлина Трампа нарушит соглашение с ЕС и вызовет рост цен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Повышение глобальной пошлины, инициированное президентом США Дональдом Трампом, нарушит действующее торговое соглашение между Евросоюзом и США, пишет Bloomberg.

    По информации осведомленных источников Bloomberg, Еврокомиссия уже уведомила европейских законодателей о том, что новая мера увеличит совокупную ставку пошлин на продукцию из Европы, передает РИА «Новости».

    «Новая глобальная пошлина будет добавлена к уже действующим… Новый кумулятивный показатель означает, что цены на некоторые товары будут превышать потолок в 15%, согласованный ЕС и США в рамках торгового соглашения», – говорится в материале.

    Ожидается, что ситуация затронет широкий ассортимент продукции: масло, пластмассы, текстиль и химикаты. Стоимость этих товаров, поставляемых из ЕС в США, может вырасти из-за введения пошлин, превышающих установленный двухсторонним соглашением уровень в 15%.

    Ранее Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на который опирался Трамп при введении импортных пошлин, не дает ему таких полномочий. Трамп назвал это решение позором и подчеркнул, что у него имеется запасной план. Он также заявил о расширении своих полномочий после решения суда по пошлинам.

    23 февраля 2026, 20:43 • Новости дня
    Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России

    Каллас в «список уступок» от России потребовала полный вывод войск

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас озвучила требования к России, среди которых выделяется «полный вывод войск» со всех якобы оккупированных территорий.

    Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе заявила, что передала странам ЕС документ со «списком уступок», которых Евросоюз требует от России, передает ТАСС.

    По словам Каллас, на первом месте среди этих требований стоит вывод российских войск с территорий, которые, по ее словам, Россия «оккупировала», включая Молдавию и Грузию.

    Обязательства по выводу российских войск с советских баз в Грузии и Приднестровье были утверждены на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Эти договоренности были частью соглашения, по которому Россия согласилась на определенные уступки в обмен на ратификацию странами НАТО адаптированного Договора об обычных вооруженных силах в Европе, предусматривающего ограничения на перемещение российских войск по собственной территории.

    Однако уже в 2001 году страны НАТО приостановили процесс ратификации договора и не реализовали его полностью. Россия долгое время выполняла свои обязательства, завершив вывод баз из Грузии к началу 2008 года. Через полгода после этого Грузия при поддержке НАТО напала на Южную Осетию, что привело к военной операции России и признанию независимости Южной Осетии и Абхазии.

    Ранее Кая Каллас призвала министров Евросоюза требовать сокращения армии России.

    Каллас подготовила список условий для России по конфликту на Украине, включая сокращение войск, выплаты и участие Евросоюза в переговорах.

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что европейские коллеги и госсекретарь США Марко Рубио не общаются с главой евродипломатии Каей Каллас.

    23 февраля 2026, 19:19 • Новости дня
    ЕС решил сократить диппредставительство России до 40 дипломатов

    Каллас сообщила о сокращении диппредставительства России при ЕС до 40 дипломатов

    ЕС решил сократить диппредставительство России до 40 дипломатов
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Штат российского дипломатического представительства при Европейском союзе будет ограничен 40 сотрудниками, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Решение о сокращении штата российского дипломатического представительства при Европейском союзе до 40 человек было объявлено главой дипломатии ЕС Кайей Каллас, передает РИА «Новости».

    По ее словам, данное ограничение касается именно количества дипломатов, официально аккредитованных при ЕС.

    Она отметила, что ЕК работает с Венгрией и Словакией для разблокирования 20-го пакета санкций против России. Каллас уточнила, что взаимодействие с коллегами ведется на разных уровнях, чтобы ускорить принятие новых санкционных мер.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро для Украины из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Совет Евросоюза ввел новые санкции против восьми российских представителей силовых структур, судей и сотрудников пенитенциарной системы.

    Обсуждение 20 пакета антироссийских санкций в Евросоюзе затянулось из-за разногласий по вопросу полного запрета на морские услуги судам с российской нефтью, против чего выступают Греция и Мальта.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об отсрочке согласования нового пакета санкций ЕС.

    23 февраля 2026, 14:55 • Видео
    Еще одна ошибка Трампа

    Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    23 февраля 2026, 17:23 • Новости дня
    Die Weltwoche: ЕС повторяет ошибку вермахта в недооценке военной мощи России
    Die Weltwoche: ЕС повторяет ошибку вермахта в недооценке военной мощи России
    @ Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Брюссель, подобно руководству вермахта (вооруженные силы нацистской Германии), продолжает недооценивать военный потенциал России, заявил шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель.

    В своей авторской статье шеф-редактор влиятельного еженедельного швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель сравнил современные оценки Евросоюза с заблуждением вермахта летом 1942 года, когда немецкое командование было уверено в победе над Россией, передает ТАСС.

    Кеппель подчеркнул, что в Брюсселе сохраняют надежду на ослабление России и победу Украины, несмотря на четыре года конфликта. По его словам, такие ожидания игнорируют реальные возможности российской армии и демонстрируют повторяющуюся ошибку недооценки России в военном отношении.

    Журналист напомнил, что уроки истории часто остаются невыученными, и задался вопросом, не повторяют ли нынешние европейские политики ошибку своих предшественников. Кеппель считает, что подобные заблуждения в конечном итоге могут дорого обойтись Евросоюзу.

    Ране президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия якобы потерпела стратегическую неудачу в конфликте на Украине. А генсек НАТО Марк Рютте и Кая Каллас выражали мнение о неспособности России победить НАТО или Евросоюз.

    В то же время представитель Еврокомиссии Андрюс Кубилюс призывал европейских чиновников более серьезно относиться к оценке возможностей России.

    23 февраля 2026, 17:40 • Новости дня
    Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба»
    Сийярто сообщил о сговоре Киева и Брюсселя по нефтепроводу «Дружба»
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба» стало результатом сговора Киева и Брюсселя, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, на заседании совета глав МИД стран-участниц Евросоюза был раскрыт «шокирующий факт» сотрудничества украинской стороны с Европейской комиссией во главе с Урсулой фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что именно этот сговор привел к блокированию поставок российской нефти по «Дружбе». Министр отметил, что информация о достигнутой договоренности между Киевом и Брюсселем, ранее считавшаяся неподтвержденной, теперь окончательно доказана.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал действия Украины по блокировке нефтепровода «Дружба» политически мотивированными и заявил, что уверен в его технической исправности.

    23 февраля 2026, 19:32 • Новости дня
    ЕС впервые не смог принять новый пакет санкций против России к 24 февраля
    ЕС впервые не смог принять новый пакет санкций против России к 24 февраля
    @ Alicia Windzio/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел Евросоюза впервые не смогли договориться о введении очередного пакета ограничений в отношении России, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Переговоры министров иностранных дел стран Евросоюза по 20-му пакету санкций против России завершились без достижения соглашения. По словам главы дипломатии ЕС Каи Каллас, это первый раз с начала спецоперации на Украине, когда не удалось принять новый пакет ограничительных мер к 24 февраля. поэтому сигнал послать не получилось, передает ТАСС.

    Каллас заявила, что принятие пакета блокируют Словакия и Венгрия, и добавила, что идут переговоры с руководством этих стран на всех уровнях.

    Каллас также отметила, что сожалеет о невозможности принять пакет санкций к годовщине начала спецоперации, когда в Киев должны приехать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта. Они планировали объявить о новых санкциях во время визита.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Обсуждение 20-го пакета антироссийских санкций в Евросоюзе затянулось из-за разногласий по вопросу полного запрета на морские услуги судам с российской нефтью, против которого выступают Греция и Мальта.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна будет блокировать военный кредит Украине столько, сколько Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт энергоресурсами.

    23 февраля 2026, 19:44 • Новости дня
    NYT: Европейская помощь заблокирована в критический для Киева момент

    Tекст: Вера Басилая

    Финансовая поддержка Европы для Киева была приостановлена в критический для него момент, сообщает газета New York Times.

    Европейские страны задержали выделение финансовых средств Киеву, передает РИА «Новости».

    По данным New York Times, это произошло в исключительно важный для Украины момент, когда стране необходима внешняя поддержка для покрытия бюджетного дефицита.

    В публикации отмечается, что украинские чиновники заявили о необходимости получить помощь к весне, чтобы избежать угрозы невыполнения обязательств по бюджету.

    Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Евросоюза на 90 млрд евро для Украины из-за прекращения Киевом транзита нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Financial Times сообщила, что блокировка Венгрией решения о выделении кредита Евросоюза Украине может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

    23 февраля 2026, 15:50 • Новости дня
    Трамп заявил о расширении своих полномочий после решения суда по пошлинам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда по пошлинам предоставило ему расширенные возможности.

    «Верховный суд Соединенных Штатов... случайно и невольно предоставил мне, как президенту Соединенных Штатов, гораздо больше полномочий и силы, чем у меня было до их нелепого, глупого и вызывающего международный раскол решения», – написал он в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Трамп также отметил, что теперь сможет использовать торговые лицензии для давления на иностранные государства. Американский лидер подчеркнул, что может применять лицензии, чтобы делать «ужасные вещи» с другими странами, особенно с теми, которые, по его мнению, «обкрадывали» США в течение многих десятилетий.

    Ранее Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на который опирался Трамп при введении импортных пошлин, не дает ему таких полномочий. Трамп назвал это решение позором и подчеркнул, что у него имеется запасной план.

    В понедельник Служба пограничного и таможенного контроля США официально объявила о грядущей отмене пошлин, которые ранее были введены в соответствии с Законом об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций.

    24 февраля 2026, 10:07 • Новости дня
    Politico: Чиновники в ЕС пришли в уныние из-за блокировки Венгрией кредита Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники оказались в затруднительном положении после решения Венгрии не поддерживать предоставление крупного кредита Киеву, сообщает Politico.

    Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Евросоюза на сумму 90 млрд евро, что вызвало разочарование среди европейских чиновников, пишет издание Politico, передает РИА «Новости».

    В результате этой блокировки представители ЕС, прибывшие в Киев, не смогли предложить Украине никакой реальной финансовой поддержки, кроме солидарности.

    Издание подчеркивает, что теперь у европейских чиновников нет инструментов для реальной помощи Украине, кроме выражения политической поддержки.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев без новых предложений помощи.

    Газета New York Times писала, что финансовая поддержка Европы для Киева была приостановлена в критически важный для него момент.

    Financial Times сообщила, что Венгрия заблокировала решение о выделении кредита Евросоюза Украине, что может осложнить предоставление стране более 8 млрд долларов от Международного валютного фонда.

    В понедельник Венгрия заявила, что будет блокировать 20-й пакет санкций Евросоюза против России до тех пор, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба».

    23 февраля 2026, 15:46 • Новости дня
    Глава МИД Люксембурга сравнил санкции ЕС против России с рынком

    Глава МИД Люксембурга Беттель назвал антироссийские санкции ЕС рынком сделок

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель назвал антироссийские санкции Европейского союза «рынком, где все что-то выторговывают»

    Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что санкции Евросоюза против России напоминают «рынок, где все что-то выторговывают», передает РИА «Новости».

    По словам дипломата, обсуждение новых мер часто сводится к поиску финансовых решений и компромиссов между странами ЕС. Такую характеристику политики санкций Беттель дал накануне встречи глав МИД ЕС в Брюсселе, где обсуждается 20-й пакет ограничительных мер против России.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт заблокирует этот пакет санкций. Такое решение венгерская сторона объясняет позицией киевских властей, которые так и не возобновили прокачку российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

    Совет Евросоюза ввел новые санкции против восьми российских представителей силовых структур, судей и сотрудников пенитенциарной системы.

    Министр финансов США Скотт Бессент подверг резкой критике очередной пакет санкций Евросоюза против России, отметив их 19-кратную неэффективность.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила об отсрочке согласования нового пакета санкций ЕС.

    Напомним, ЕС продлил действие экономических санкций в отношении России до 24 февраля 2027 года.

    23 февраля 2026, 17:30 • Новости дня
    Сийярто заявил о стремлении ЕС как можно скорее отправить войска на Украину

    Сийярто: ЕС хочет отправить войска на Украину как можно скорее

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза готовятся к затяжному конфликту на Украине и намерены как можно скорее отправить туда свои войска, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания Совета глав МИД ЕС.

    По его словам, в ходе встречи стало ясно, что европейские страны рассматривают долгосрочный сценарий развития ситуации, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что европейцы обсуждают отправку войск на Украину и планируют значительно увеличить финансовую поддержку Киева. Министр добавил, что страны ЕС также говорят о вступлении Украины в ЕС как о «непреодолимом и понятном факте».

    Глава венгерского МИД сообщил, что Киев требует от Евросоюза 155 млрд евро только на содержание армии в 2026 году, а ранее оговоренной суммы в 90 млрд евро недостаточно. Сийярто отметил, что Венгрия блокирует выделение этих средств, однако в ближайшее время может быть принято решение о предоставлении Украине еще больших ресурсов и денег.

    Напомним, министр обороны Британии Хили пообещал первым отправить войска на Украину.

    Ранее стало известно, сколько военных Франция и Британия решили отправить на Украину.

    23 февраля 2026, 17:59 • Новости дня
    Трамп пригрозил повысить пошлины для стран из-за решения Верховного суда

    Трамп заявил о возможном ужесточении тарифов для стран после решения ВС США

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что может существенно увеличить пошлины для государств, которые попробуют воспользоваться недавним решением Верховного суда США по ограничениям импорта.

    Дональд Трамп пригрозил ужесточением торговых мер в адрес стран, которые попытаются воспользоваться решением Верховного суда о незаконности ряда введенных им ранее импортных пошлин, передает РИА «Новости».

    Верховный суд 20 февраля постановил, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту права самостоятельно вводить подобные ограничения.

    Трамп резко отреагировал на это решение, заявив, что считает его «позором», и подчеркнул наличие «запасного плана».

    В своей соцсети Truth Social он заявил: «Любая страна, которая захочет "поиграть" с нелепым решением Верховного суда, особенно те, которые "грабили" США годами и даже десятилетиями, столкнутся с гораздо более высокими пошлинами, чем те, на которые они только недавно согласились».

    Он также обратился к американским потребителям с предостережением, однако не уточнил, от чего именно им следует остерегаться. Подробностей о предполагаемом «запасном плане» Трамп не сообщил. Решение Верховного суда может повлиять на торговые отношения США с целым рядом государств.

    В понедельник Служба пограничного и таможенного контроля США официально объявила о грядущей отмене пошлин, которые ранее были введены в соответствии с Законом об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций.

    После этого Трамп заявил, что решение Верховного суда США по пошлинам даже расширяет его президентские полномочия.

    24 февраля 2026, 12:13 • Новости дня
    В Киев вслед за Коштой и фон дер Ляйен прибыли лидеры ряда европейских стран

    В Киев вслед за Коштой и фон дер Ляйен приехали лидеры ряда европейских стран

    Tекст: Вера Басилая

    В Киев вслед за главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой прибыли делегации и лидеры стран Северной Европы и Прибалтики.

    В Киев прибыли лидеры и представители ряда европейских стран, передает RT.

    Ожидается, что в Киеве сегодня пройдут заседание «коалиции желающих» и саммит «Украина – страны Северной Европы и Прибалтики». На эти мероприятия прибыли руководители и официальные лица Хорватии, Эстонии, Латвии, Исландии, Финляндии, Дании, Швеции и Норвегии.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для демонстрации поддержки Украины в военной и финансовой сферах.

    Глава Евросовета Антониу Кошта прибыл в Киев на поезде и присоединился к Урсуле фон дер Ляйен.

    Представители ЕС, прибывшие в Киев, не смогли предложить Украине никакой реальной финансовой поддержки, кроме солидарности.

    Между тем, во вторник Британия объявила о начале работы штаба войск «коалиции желающих».

    24 февраля 2026, 05:31 • Новости дня
    Женская сборная США по хоккею отказалась от встречи с Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде женская сборная США по хоккею решила не принимать приглашение президента страны Дональда Трампа о встрече.

    Американские хоккеистки сослались на плотный график, их звали на ежегодное обращение главы государства к Конгрессу, они пояснили, что испытывают высокую загруженность, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на NBC.

    Представитель Федерации хоккея США пояснил, что для спортсменок приглашение является честью, но принять его они не могут.

    До этого Трамп пригласил на оглашение послания мужскую сборную. Во время телефонного звонка президент пошутил, что если не позовет и женскую команду, то ему объявят импичмент.

    Финальная встреча канадской и американской сборных по хоккею завершился со счетом 2:1.

    Мужская сборная США так же смогла обыграть канадскую команду со счетом 2:1.

    24 февраля 2026, 01:38 • Новости дня
    Большинство жителей Нидерландов выразили недоверие новому правительству

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше 65% граждан Нидерландов сообщили о недостатке доверия к новому правительству, сформированному коалицией меньшинства.

    Опрос, проведенный порталом Hart van Nederland, результаты которого были опубликованы после официальной церемонии приведения нового кабмина к присяге, показал, что только тридцать четыре процента респондентов доверяют новому правительству, сообщает ТАСС.

    В среднем новый кабинет министров получил оценку 4,1 балла по десятибалльной шкале доверия, тогда как предыдущее правительство на старте получало 5,2 балла. Даже сторонники коалиции, находящейся у власти, оценили уровень доверия в 5,7 балла из десяти.

    Уровень доверия к новому премьер-министру Робу Йеттену оказался чуть выше: сорок процентов опрошенных выразили ему доверие, а средняя оценка составила 4,3 балла. Среди избирателей партий коалиции этот показатель достиг шести баллов.

    По данным портала, общественные ожидания от нового кабмина остаются низкими, поскольку коалиция не располагает большинством в парламенте и зависит от оппозиции. Семьдесят пять процентов участников опроса считают, что правительство уйдет в отставку досрочно, а тридцать семь процентов прогнозируют падение кабмина в течение года. Лишь десять процентов респондентов уверены, что кабинет отработает полный срок.

    Уровень доверия к правительству заметно различается по регионам страны: в Гронингене доверие выразили только четырнадцать процентов, во Флеволанде и Фрисландии показатели также низкие. В Гелдерланде, Дренте и Северной Голландии доверие чуть выше, но скепсис преобладает и там.

    Опрос проводился двадцать третьего февраля среди примерно двух тысяч человек с погрешностью 2,2 процентного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, церемония вступления в должность нового кабинета министров Нидерландов сопровождалась акцией протеста, участники которой перекрыли подъезд к королевской резиденции.

    Госслужащие Нидерландов в первый день заседания Совета мира в Гааге провели акцию протеста против израильской политики в секторе Газа.

    Посол России в Гааге Владимир Тарабрин заявил, что отношения России и Нидерландов достигли самой низкой точки за всю современную историю, а сотрудничество между странами было разорвано практически по всем направлениям, включая экономику, культуру и науку.

    24 февраля 2026, 09:53 • Новости дня
    Фон дер Ляйен приехала в Киев

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для демонстрации поддержки Украины в военной и финансовой сферах.

    Фон дер Ляйен сообщила на своей странице в социальной сети, что прибыла в Киев. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига встретил ее возле поезда по прибытии в Киев, передают «Вести».

    Это десятый визит главы Еврокомиссии в столицу Украины с начала спецоперации на Украине. По словам Урсулы фон дер Ляйен, целью визита стало подтверждение «непоколебимой поддержки Киева» со стороны Евросоюза как в военном, так и в финансовом плане, а также в период зимних холодов.

    Ранее Politico писало, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта могут отказаться от поездки в Киев из-за разногласий в ЕС. Евросоюз не смог согласовать новый пакет санкций против России. и кредит для Украины на сумму 90 млрд евро.

