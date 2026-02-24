В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в Сочи ради безопасности

Tекст: Мария Иванова

В аэропорту Сочи действует особый режим работы: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в официальном уведомлении.

В сообщении подчеркивается, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что введенные ограничения носят временный характер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне аэропорт Сочи несколько раз за день ограничивал прием и выпуск самолетов.

Во вторник в аэропорту Нижнекамска приостановили прием и выпуск самолетов. В аэропорту Ульяновска также ввели временные ограничения.