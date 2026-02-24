Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское – как в себе, так и в других.3 комментария
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты
Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в Сочи ради безопасности
Из-за введенных ограничений на прием и выпуск самолетов сочинский аэропорт временно корректирует работу, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности полетов.
В аэропорту Сочи действует особый режим работы: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – говорится в официальном уведомлении.
В сообщении подчеркивается, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что введенные ограничения носят временный характер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне аэропорт Сочи несколько раз за день ограничивал прием и выпуск самолетов.
Во вторник в аэропорту Нижнекамска приостановили прием и выпуск самолетов. В аэропорту Ульяновска также ввели временные ограничения.