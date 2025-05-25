Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, украинские военные между собой называют главнокомандующего ВСУ Александра Сырского мясником, сообщает ТАСС. Такое прозвище, по словам Бодейко, связано с тем, что Сырский часто отправляет бойцов в штурмы без поддержки и забывает о них. Бодейко заявил: «Сырского называют мясником. Он людей просто отправляет на штурмы и забывает о них. Нет ни техники, ни вооружения».

По словам пленного, в ВСУ наблюдается крайне низкий уровень подготовки личного состава. Бодейко уточнил, что новобранцев учат лишь держать автомат и сразу отправляют на передовую, не обучая необходимым военным навыкам.

Также разведчик сообщил о серьезных проблемах с вооружением и техникой в своей роте. Он отметил, что из пяти единиц техники ни одна не использовалась в бою – машины неисправны, а пулеметы, установленные на них, часто выходят из строя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ заявил, что женщин-заключенных на Украине начали набирать на военную службу по контракту. Еще один пленный рассказал, что восемнадцатилетних украинцев принуждают подписывать контракты с армией. Пленный также сообщил о расстрелах отступающих заключенных в рядах ВСУ.