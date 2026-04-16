Набиуллина заявила о затяжном ухудшении условий внешней торговли

Глава ЦБ Набиуллина назвала кадровый голод и инфляцию вызовами для экономики
Отечественная экономика переживает сложный период из-за постоянного ухудшения условий внешней торговли и беспрецедентного дефицита кадров на рынке труда, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе Биржевого форума Московской биржи выразила обеспокоенность актуальным положением дел в экономике, передает ТАСС.
«Нынешнее состояние российской экономики вызывает определенную тревогу на фоне перманентного ухудшения внешнеторговых условий», – подчеркнула руководитель регулятора.
Помимо сложностей с экспортом и импортом, серьезной проблемой стал затяжной кадровый голод. Он возник на фоне рекордно низкого уровня безработицы в стране. Эти факторы вместе с высокой инфляцией определяют текущую экономическую картину.
Ограничения на рынке труда создают дополнительные трудности для развития. С подобной проблемой нехватки рабочей силы Россия столкнулась впервые в современной истории. Ответом на все эти вызовы стала затяжная жесткая денежно-кредитная политика Центробанка.
