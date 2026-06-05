В МИД заявили об усилении санкционного давления США

Замглавы МИД Галузин сообщил об усилении санкционного давления США на Россию

Tекст: Елизавета Шишкова

Российское внешнеполитическое ведомство фиксирует не просто продолжение прежней линии Белого дома, а заметное усиление давления на Москву, передает РИА «Новости».

Подобные шаги американской администрации идут вразрез с разговорами о возможном улучшении двусторонних связей.

«Это несколько противоречит тем заверениям, которые мы иной раз слышим с американской стороны, что стоит только урегулировать украинский конфликт, как российско-американские отношения заживут новой жизнью», – подчеркнул заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров рассказал о введении нынешней администрацией США новых самостоятельных санкций против России.

Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин сообщил о постоянном наращивании Вашингтоном санкционного давления на Москву.

Представитель американского Минфина подтвердил планы по сохранению существующих антироссийских ограничений.