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В МИД заявили об усилении санкционного давления США
Замглавы МИД Галузин сообщил об усилении санкционного давления США на Россию
Подготовка Вашингтоном новых ограничительных мер прямо противоречит американским заявлениям о перспективах восстановления двустороннего сотрудничества после урегулирования конфликта на Украине, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
Российское внешнеполитическое ведомство фиксирует не просто продолжение прежней линии Белого дома, а заметное усиление давления на Москву, передает РИА «Новости».
Подобные шаги американской администрации идут вразрез с разговорами о возможном улучшении двусторонних связей.
«Это несколько противоречит тем заверениям, которые мы иной раз слышим с американской стороны, что стоит только урегулировать украинский конфликт, как российско-американские отношения заживут новой жизнью», – подчеркнул заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров рассказал о введении нынешней администрацией США новых самостоятельных санкций против России.
Заместитель министра иностранных дел Александр Панкин сообщил о постоянном наращивании Вашингтоном санкционного давления на Москву.
Представитель американского Минфина подтвердил планы по сохранению существующих антироссийских ограничений.