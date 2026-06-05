В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.2194 комментария
Швейцария заявила о контактах с Москвой и Киевом для содействия переговорам
Швейцария находится в контакте с Россией и Украиной для содействия переговорам между сторонами, заявил официальный представитель МИД конфедерации Николя Бидо.
Официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Николя Бидо сообщил о контактах с Россией и Украиной, передает РИА «Новости».
По его словам, конфедерация стремится содействовать переговорному процессу.
«Наша готовность хорошо известна, и в настоящее время мы поддерживаем контакт с Россией и Украиной для содействия переговорам между сторонами», – заявил Бидо.
Ранее украинский лидер опубликовал письмо с предложением провести встречу с президентом России в третьей стране. В качестве возможных площадок он назвал Швейцарию, Турцию или государства арабского мира. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ отметил, что глава Украины может приехать в Москву в любой момент для обсуждения вопросов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой прекращения огня в открытом письме.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался раскрывать реакцию Владимира Путина на данное послание.
Представитель Кремля допустил возможность приезда украинского лидера в Москву для переговоров.