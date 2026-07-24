Патрушев назвал дальневосточные порты опорой морской торговли

Tекст: Дмитрий Зубарев

На совещании в Магадане, посвященном использованию морского потенциала Дальнего Востока, помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что портовая инфраструктура региона обеспечивает значимую часть внешней торговли страны, передает ТАСС. «Основу морского потенциала Дальнего Востока составляет портовое хозяйство, состоящее более чем из 20 морских портов и портовой инфраструктуры и обеспечивающее почти треть грузооборота морских портов страны», – сказал он.

По словам Патрушева, благодаря национальным проектам и поддержке региональных властей порты Дальнего Востока динамично развиваются. Сейчас создаются морские логистические центры в Магаданской области, Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия), строятся новые терминалы в Приморском крае. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие портовой инфраструктуры будет укреплять внешнеэкономические связи макрорегиона и раскрывать его пространственно-логистический потенциал.

Отдельное внимание Патрушев уделил морскому потенциалу в сфере добычи и переработки ресурсов. Он напомнил, что дальневосточный рыбохозяйственный бассейн является главным промысловым регионом России, обеспечивая почти 80% общероссийской добычи водных биоресурсов и более половины всей рыбной продукции страны. Для ряда регионов округа, отметил он, рыбное хозяйство остается базовой отраслью экономики.

Наряду с рыбной отраслью ключевым элементом морского потенциала Дальнего Востока Патрушев назвал нефтегазовый комплекс, задействованный в добыче углеводородов на шельфе. Освоение шельфовых месторождений, по его словам, способствует созданию перерабатывающих производств, загружает морские порты и стимулирует развитие флота. В целях обслуживания торгового и рыбопромыслового флота на Дальнем Востоке формируется современный высокотехнологичный судостроительный комплекс.

Он сообщил, что в округе уже реализованы крупные проекты по строительству судостроительного комплекса «Звезда» и модернизации Жатайской судоверфи, а также начато создание судостроительного кластера на базе Хабаровского судостроительного завода. Патрушев подчеркнул, что не менее важны для морской деятельности региона научный, образовательный и кадровый потенциалы, которые обеспечивают дальнейшее развитие дальневосточного морского кластера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев заявил о приоритетном развитии морского транспорта и судостроения России.

Президент Владимир Путин на ВЭФ-2025 сообщил о планах увеличить к 2030 году портовые мощности Дальнего Востока еще на 115 млн тонн грузов в год.

Ранее Патрушев в поздравлении с Днем работников морского и речного флота подчеркнул обновление флота и ввод высокотехнологичных портовых мощностей.