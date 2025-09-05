Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.6 комментариев
Путин заявил о росте портовых мощностей Дальнего Востока к 2030 году
В рамках федерального проекта планируется, что к 2030 году порты на Дальнем Востоке смогут ежегодно обрабатывать дополнительно 115 млн тонн грузов, заявил президент Владимир Путин.
Портовые мощности Дальнего Востока до 2030 года должны вырасти еще на 115 млн тонн грузов в год, передает РИА «Новости». Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).
«В соответствии с действующим федеральным проектом, портовые мощности Дальнего Востока должны вырасти к 2030 году еще на 115 миллионов тонн грузов в год», – отметил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста страны. Путин заявил, что устойчивость традиционных отраслей региона остается важнейшей задачей. Он также предупредил, что снижение ключевой ставки может привести к росту цен.