  • Новость часаВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Приговор насильнику ставит под удар репутацию норвежской монархии
    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине
    Представлен новый франко-германский танк CAPINT
    Российские войска освободили Кутузовку в ДНР
    В ЕС вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России
    США прекратили действие лицензии на поставки российской нефти
    Захарова обвинила Британию в переходе к открытому пиратству
    Politico: Сделка США и Ирана не спасет Европу
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У дальней Азии проснулся безусловный интерес к России

    «Третья» Азия, самая удаленная от России, может оказаться для нас не только выгодным, но и наиболее комфортным внешнеэкономическим партнером.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль не позволит Трампу проиграть войну с Ираном

    Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как поживает внутренний русский Израиль

    Всякий попавший в Биробиджан обратит внимание на броские двуязычные – на русском и на идише – аншлаги с названиями улиц и остановок. И задастся непременным вопросом: почему эта автономная область по-прежнему называется Еврейской, если евреев, по официальным данным, здесь осталось меньше процента?

    3 комментария
    17 июня 2026, 11:40 • Новости дня

    В Госдуме назвали инцидент с «Адмиралом Григоровичем» в Ла-Манше провокацией Британии

    Депутат Колесник: Выстрел «Адмирала Григоровича» вряд ли остудит горячие британские головы

    В Госдуме назвали инцидент с «Адмиралом Григоровичем» в Ла-Манше провокацией Британии
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сближение британской яхты Bright Future в Ла-Манше с российским фрегатом «Адмирал Григорович» – это сознательная провокация Лондона. Британия является морской державой, она не может не понимать опасность таких инцидентов, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее российские военные произвели выстрелы по курсу движения британской яхты.

    «Действия российских военных полностью соответствуют принципам и нормам Международного морского права. Британская яхта двигалась опасным курсом, приблизившись на расстояние меньше международного кабельтового – 180 метров – к российскому фрегату», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне, ветеран морского спецназа.

    «Кроме того, Bright Future не отвечала по радиоканалу, известному и доступному для всех судов мира, независимо от статуса и государственной принадлежности. Теоретически британская яхта могла представлять собой, например, заминированное судно для атаки на российский фрегат», – подчеркнул собеседник.

    «Как мы видим, после применения стрелкового оружия по курсу яхты, она развернулась и ушла в противоположном направлении. Это говорит о том, что это была сознательная провокация британской стороны, а на борту Bright Future, вероятно, находились не гражданские лица. Британия является морской страной, она не может не понимать опасность инцидента», – заметил парламентарий.

    «Но произошедшее вряд ли остудит горячие британские головы, и похожие инциденты, скорее всего, будут повторяться», – посетовал депутат. «НАТО в целом создает эскалацию в северных морях, где ситуация и без того висит на волоске. Североатлантический альянс проводит военные учения у наших границ, Литва закупает катера для высадки групп морской пехоты на побережье», – напомнил он.

    «Однако при повторении инцидентов, похожих на маневры Bright Future в Ла-Манше, в случае создания очевидной опасности, за нашими моряками остается право применять оружие не только по курсу, но и непосредственно по объекту», – резюмировал Колесник.

    Ранее Минобороны России сообщило в своем канале в Max об инциденте в проливе Ла-Манш с гражданской парусной яхтой Bright Future, которая под флагом Британии следовала опасным курсом на сближение с фрегатом «Адмирал Григорович».

    «В соответствии с правилами предупреждения столкновений в море, экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса яхты не последовало», – говорится в сообщении.

    Затем российские военные провели пуск сигнальных ракет и подали звуковое оповещение, но экипаж яхты не реагировал. «При сокращении дистанции до 150 м командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения», – отмечает Минобороны. После этого Bright Future сразу изменила курс на удаление от «Адмирала Григоровича».

    Минобороны Британии заявило, что «расследует сообщения об инциденте». Источник Sky News в британском военном ведомстве назвал произошедшее «единичным инцидентом». «Британский бронепалубный крейсер HMS Mersey следит за российским судном, а экипажу яхты оказывается поддержка», – отметил он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично оценила произошедшее. «Адмирал Григорович» домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», – написала она в своем Telegram-канале.

    В эфире радио Sputnik дипломат назвала реакцию экипажа «Адмирала Григоровича» долгожданной, отметив, что только так можно пресечь провокации, совершаемые Британией под прикрытием международного права.

    Позднее издание INews опубликовало комментарий с владельцами Bright Future – британскими пенсионерами Аланом и Джейн Келви. По словам Джейн, «четыре или пять выстрелов», произведенных с фрегата, были «совершенно излишними», поскольку их яхта якобы находилась на безопасном расстоянии.

    Несколькими днями ранее британские военные перехватили в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, следовавший под флагом Камеруна из российского порта Усть-Луга. Лондон начал открыто заниматься пиратством против судов ради собственной выгоды и изменения мировой логистики, отметила в этой связи Захарова. Стоит отметить, что Британия занимает третье место в майском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Ранее Франция захватила танкер Tagor с российской нефтью. Париж сослался на нахождение корабля в санкционных списках и якобы подмену флага. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как противостоять морскому пиратству XXI века, все больше напоминающему рэкет.

    16 июня 2026, 20:46 • Новости дня
    Минобороны: «Адмирал Григорович» открыл огонь в Ла-Манше согласно международным правилам
    Минобороны: «Адмирал Григорович» открыл огонь в Ла-Манше согласно международным правилам
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь из-за сближения британской яхты в проливе Ла-Манш, действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента, сообщило Министерство обороны России.

    Инцидент произошел 16 июня, когда фрегат «Адмирал Григорович» обнаружил двигающуюся опасным курсом британскую яхту Bright Future, сообщает в Max Минобороны. Экипаж российского корабля предпринял несколько попыток связаться с гражданским судном по международному радиоканалу.

    Не дождавшись ответа, российские моряки пустили сигнальные ракеты и подали звуковые сигналы. Однако яхта продолжала сближение, игнорируя предупреждения.

    Когда расстояние между судами сократилось до 150 метров, командир фрегата принял решение произвести упредительную стрельбу из стрелкового оружия по курсу движения Bright Future. После этого британское судно изменило направление движения и удалилось.

    «Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента», – сообщили в Минобороны.

    Британские СМИ сообщили о предупредительных выстрелах российского фрегата в Ла-Манше.

    В апреле корабль «Адмирал Григорович» сопроводил два отечественных нефтяных танкера через этот пролив.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости защиты российских судов от пиратства.

    Комментарии (34)
    14 июня 2026, 14:22 • Новости дня
    Дмитриев назвал задержание танкера в Ла-Манше отвлекающим маневром Стармера

    Дмитриев: Стармер задержанием танкера отвлекает Британию от проблемы мигрантов

    Дмитриев назвал задержание танкера в Ла-Манше отвлекающим маневром Стармера
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Спецпредставитель президента России по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев увидел в истории с задержанным в Ла-Манше танкером попытку увести внимание британских избирателей от миграционного кризиса.

    Он связал действия Лондона с внутренней политикой в стране и настроениями избирателей, пишет «Коммерсантъ».

    Дмитриев заявил, что, по его мнению, британский премьер-министр Кир Стармер использует инцидент с танкером для информационной эскалации. «Отчаявшийся (британский премьер-министр Кир) Стармер вместо того, чтобы задерживать своих мигрантов, которые насилуют, калечат и обезглавливают британцев, пытается отвлечь Британию эскалацией конфликта», – уточнил он.

    Российский спецпредставитель подчеркнул, что видит в заявлениях Лондона о «теневом флоте» попытку переключить общественное внимание с проблем миграции на внешнеполитическую повестку и конфронтацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ла-Манше британские военные перехватили вышедший из Усть-Луги нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна.

    Примечательно, что британские СМИ также связали показательную акцию военных с внутриполитическими проблемами премьер-министра Стармера.

    В конце марта Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда российского теневого флота и закрывать им проход через Ла-Манш.

    Комментарии (24)
    16 июня 2026, 18:55 • Видео
    Враги России соблазняют Трампа

    В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 23:05 • Новости дня
    Захарова высмеяла ситуацию с фрегатом «Адмирал Григорович» в Ла-Манше

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично оценила ситуацию с опасным маневром британского судна вблизи российского фрегата «Адмирал Григорович».

    «Адмирал Григорович» домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», – написала она в Telegram-канале.

    Так Захарова высказалась о происшествии в проливе Ла-Манш с участием российского военного корабля и гражданской яхты под британским флагом.

    Министерство обороны России сообщило, что экипаж фрегата «Адмирал Григорович» несколько раз пытался выйти на связь с британской парусной яхтой Bright Future. Ответа от гражданского судна не последовало. При этом яхта следовала под двигателями опасным курсом прямо на сближение с российским кораблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в английском секторе Ла-Манша российский фрегат «Адмирал Григорович» сделал предупредительные выстрелы, сообщила The Telegraph. Приблизившаяся к российскому фрегату яхта плыла из Британии во Францию.


    Комментарии (7)
    14 июня 2026, 16:50 • Новости дня
    Опубликовано видео задержания британскими военными танкера в Ла-Манше

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Сети появились кадры задержания нефтяного танкера Smyrtos в Ла-Манше.

    Судно под флагом Камеруна совершало рейс из российского порта Усть-Луга в египетский Порт-Саид. Видео доступно в канале Max деловой газеты ВЗГЛЯД.

    В операции, которая продолжалась шесть часов, были задействованы вертолеты Морской авиационной группы (Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat), самолеты RAF P-8, а также авианосцы HMS Sutherland и HMS Ledbury.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ла-Манше британские военные перехватили вышедший из Усть-Луги нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна.

    В конце марта премьер-министр Кир Стармер разрешил военнослужащим и правоохранительным органам Британии задерживать в британских водах суда российского теневого флота и закрывать им проход через Ла-Манш.

    Спецпредставитель президента России по международному инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев увидел в истории с задержанным в Ла-Манше танкером попытку увести внимание британских избирателей от миграционного кризиса.

    Комментарии (5)
    16 июня 2026, 20:50 • Новости дня
    Дипломаты назвали «бредом» слухи о следе Москвы в поджогах имущества Стармера

    Посольство России оценило слухи о причастности Москвы к поджогам имущества Стармера

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России категорически опровергло публикации британских СМИ о причастности Москвы к поджогам имущества премьер-министра Британии Кира Стармера, назвав их абсурдом.

    Российские дипломаты заявили, что публикации о якобы существующем российском следе в поджогах имущества премьер-министра Британии Кира Стармера в Лондоне являются вымыслом, передает ТАСС.

    «Отмечаем очередную волну антироссийских публикаций в британских СМИ, наспех состряпанных под саммит «семерки» и судьбоносные для лейбористов выборы на севере Англии», – заявили в дипмиссии. По словам дипломатов, пресса намеренно вбрасывает абсурдные сюжеты для нагнетания страха перед российской угрозой.

    Представители посольства добавили, что заявления о причастности 23-летнего российского студента к организации поджогов и антимигрантских настроений через Telegram лишены всякого смысла. Дипломаты призвали общественность мыслить здраво и подчеркнули отсутствие угрозы со стороны России для безопасности Британии и ее граждан.

    Лондонский суд признал двух выходцев с Украины виновными в поджогах имущества британского премьера.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла новости о приговоре украинским гражданам.

    В прошлом году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг предположения о причастности Москвы к этим инцидентам.

    Комментарии (11)
    16 июня 2026, 19:07 • Новости дня
    The Telegraph: «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в Ла-Манше
    The Telegraph: «Адмирал Григорович» произвел предупредительные выстрелы в Ла-Манше
    @ Василий Батанов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В английском секторе Ла-Манша российский фрегат «Адмирал Григорович» сделал предупредительные выстрелы, сообщило издание The Telegraph.

    Инцидент произошел во вторник утром в проливе, передает The Telegraph. По данным издания, фрегат «Адмирал Григорович» в понедельник днем шел через пролив под наблюдением двух патрульных кораблей River-класса HMS Mersey и HMS Tyne, после чего и были сделаны предупредительные выстрелы.

    При этом газета пишет, что «Адмирал Григорович» якобы провел предупредительную стрельбу в направлении сблизившейся с ним британской частной яхты, а не военных кораблей. Произошло это якобы около 11.40 по местному времени примерно в 37 км к югу от острова Уайт, за пределами территориальных вод Британии.

    Пострадавших и повреждений не зафиксировали, яхта продолжила переход через Ла-Манш. Представитель Минобороны Британии заявил: «Мы расследуем сообщения об инциденте в Ла-Манше».

    Инцидент произошел на фоне недавнего досмотра танкера Smyrtos, на борт которого по распоряжению премьер-министра Кира Стармера поднялись морские пехотинцы Королевской морской пехоты. При этом военные источники подчеркивают, что произошедшее в Ла-Манше не связано с решением о захвате Smyrtos.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нефтяной танкер Smyrtos под флагом Камеруна был перехвачен британскими военными в Ла-Манше после выхода из порта Усть-Луга.

    В Сети появились кадры шестичасовой операции по его задержанию с участием вертолетов и кораблей ВМС Британии.

    Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» ранее провел через Ла-Манш российские танкеры Universal и Enigma на фоне заявлений Лондона о задержании судов «теневого флота».

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 01:50 • Новости дня
    Лондон включил суда для перевозки СПГ в новые санкции против России
    Лондон включил суда для перевозки СПГ в новые санкции против России
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британские власти анонсировали очередной пакет ограничительных мер против России, который затронет суда для транспортировки сжиженного природного газа, сообщила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

    Британия 16 июня объявит о введении новых санкций в отношении России. Об этом говорится в заявлении канцелярии, подготовленном к саммиту Группы семи во французском Эвиане, передает ТАСС.

    Ограничения коснутся судов, перевозящих сжиженный природный газ. По данным британской стороны, число якобы связанных с Москвой судов в санкционных списках Лондона превысит 600 единиц. Кроме того, планируется расширить ограничения против компаний, подозреваемых в закупке западных технологий для российской армии.

    Власти Соединенного Королевства также намерены усилить давление на поставщиков из третьих стран. Речь идет об организациях, которые, по мнению Лондона, предоставляют России финансовые услуги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее правительство Британии запретило оказывать услуги для морских перевозок российского СПГ.

    В июле 2025 года Лондон расширил черный список связанных с Россией судов до 424 единиц.

    Комментарии (8)
    17 июня 2026, 10:23 • Новости дня
    Захарова обвинила Британию в переходе к открытому пиратству

    Захарова: Британия перешла к открытому пиратству ради передела сфер влияния

    Tекст: Вера Басилая

    Действия британской стороны против судов в Ла-Манше направлены на передел сфер влияния и мировой логистики энергоресурсов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Великобритания начала открыто заниматься пиратством против судов ради собственной выгоды и изменения мировой логистики, сообщила Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    Инцидент произошел в проливе Ла-Манш, где фрегат «Адмирал Григорович» выполнил предупредительную стрельбу из-за опасного сближения яхты под флагом Британии.

    «Есть определенные правила судоходства, движения по воде, придуманные не одной какой-то страной, не группой лиц, а закрепленные в международном праве. Я больше хочу сказать: первыми, кто всегда предъявлял это международное право, были как раз британцы. Мы видим за последние годы, как, с одной стороны, не отказываясь от международного морского права, при этом оно уничтожается на практике», – подчеркнула дипломат.

    По словам Захаровой, британские действия нацелены на передел логистики в сфере энергоресурсов. Она назвала реакцию экипажа «Адмирала Григоровича» долгожданной, отметив, что только так можно пресечь провокации, совершаемые под прикрытием международного права.

    Министерство обороны России сообщило об открытии упредительного огня экипажем фрегата «Адмирал Григорович» по британской яхте в проливе Ла-Манш.

    Опасно сблизившееся с российским кораблем гражданское судно Bright Future следовало из английского порта Лимингтон во французский Шербур-ан-Котантен.

    За несколько дней до этого британские военные перехватили в этом же проливе нефтяной танкер Smyrtos.

    Комментарии (10)
    16 июня 2026, 22:17 • Новости дня
    Приблизившаяся к российскому фрегату яхта плыла из Британии во Францию

    Tекст: Вера Басилая

    Британская парусная яхта Bright Future, опасно сблизившаяся с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш, плыла из английского порта Лимингтон во французский Шербур-ан-Котантен, следует из данных портала по отслеживанию судов MarineTraffic.

    Опасно сблизившаяся с российским фрегатом «Адмирал Григорович» в проливе Ла-Манш яхта Bright Future следовала из английского порта Лимингтон во французский Шербур-н-Котантен, передает РИА «Новости». Судно покинуло побережье Англии рано утром и направилось через пролив.

    Яхта двигалась опасным курсом на сближение с фрегатом. Российские моряки обнаружили британское судно в 12:45 по московскому времени.

    После инцидента яхта продолжила движение на юг и около 19:00 по московскому времени прибыла во французский порт. В настоящее время судно находится в Шербур-ан-Котантен.

    Экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь по британской яхте в проливе Ла-Манш.

    Британское гражданское судно передало береговой охране информацию об инциденте.

    Двумя днями ранее британские военные перехватили в этой акватории нефтяной танкер Smyrtos.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Лукашенко: Два года назад я предупреждал Лондон о развитии конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что еще более двух лет назад предупреждал представителей Великобритании о возможном развитии конфликта на Украине и оказался прав.

    «Два с лишним года тому назад. Мы обсуждали многие проблемы, в том числе конфликт на Украине. И я высказывал свою точку зрения и потом встречался с новыми руководителями соответствующих ведомств Великобритании, которые признали, что я был прав», – сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.

    По его словам, предложенный им путь мирного урегулирования тогда не был принят, после чего ситуация усложнилась. Лукашенко отметил, что еще тогда предупреждал: война может привести к непредсказуемым последствиям и алогичному развитию событий, и добавил, что именно так все и произошло – передает РИА «Новости».

    Глава белорусского государства также выразил поддержку позиции США по Украине. Он согласился с тем, что европейские страны должны сами думать, как завершить конфликт на Украине, а не рассчитывать, что американцы придут и расставят «все фишки на места», и подчеркнул, что полностью разделяет такой подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко заявил о своих предложениях украинскому руководству в первые дни конфликта пойти на соглашение ради сохранения Донбасса.

    Белорусский лидер в интервью Al Arabiya предложил провести трехсторонние переговоры.

    В том же интервью он допустил прекращение боевых действий на Украине уже в 2026 году при наличии политической воли нескольких лидеров.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 00:45 • Новости дня
    Sky News сообщил, что капитан задержанного танкера Smyrtos предстал перед судом

    Sky News: Капитан задержанного танкера Smyrtos предстал перед судом

    Tекст: Катерина Туманова

    Гражданина Индии Аджая Панта взяли под стражу из-за подозрений в незаконной перевозке российских нефтепродуктов через пролив Ла-Манш, во вторник он предстал перед судом магистратов Саутгемптона.

    Мужчина руководил судном Smyrtos под флагом Камеруна, когда его перехватили 14 июня.

    «Гражданин Индии Аджай Пант обвиняется в прямой или косвенной поставке запрещенных к ввозу нефти или нефтепродуктов из России в третью страну посредством морских перевозок, предположительно в нарушение пункта 46Z9B Регламента о санкциях в отношении России (выход из ЕС) 2019 года», – приводит телеканал Sky News вменяемую 38-летнему моряку Аджаю Панте провинность.

    Моряк предстал перед судом по видеосвязи, так как находился на судне. Никаких намеков на признание вины Пант не продемонстрировал, однако, признал свои имя, происхождение и проживание в Индии.

    Суд постановил, что он останется под арестом до 16 июля. Следующее заседание пройдет в королевском суде города Борнмут.

    Британское правительство считает танкер Smyrtos связанным с Россией. При этом в российском посольстве в Лондоне подчеркнули отсутствие соотечественников на борту. Ранее власти России называли подобные действия западных стран пиратством XXI века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные перехватили в проливе Ла-Манш нефтяной танкер Smyrtos. В Сети появились кадры шестичасовой операции по задержанию этого судна. В Британии раскритиковали власти за захват танкера Smyrtos в Ла-Манше.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 14:15 • Новости дня
    Захарова высмеяла новости о поджоге дома британского премьера украинцами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД сыронизировала над приговором лондонского суда, признавшего граждан Украины виновными в попытке уничтожить имущество главы правительства Британии.

    Накануне Центральный уголовный суд Лондона признал двух украинских граждан виновными в попытке поджога дома премьер-министра Кира Стармера в 2025 году, передает РИА «Новости».

    Дипломат обратила внимание на то, что выходцы из этой страны регулярно совершают преступления по всему миру.

    Представитель внешнеполитического ведомства предложила угадать, кого местные журналисты сделают крайними в этой ситуации. Среди вариантов она назвала самих поджигателей, спецслужбы Британии или российских граждан.

    «Правильный ответ: салат-латук – гроза британских премьеров, одолевший Лиз Трасс», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Осенью 2022 года букмекеры в Британии принимали ставки на то, сможет ли Лиз Трасс продержаться на посту дольше 35 дней. Именно за такое время полностью разлагается салат-латук. В итоге политик ушла в отставку всего через шесть дней после запуска шуточной видеотрансляции с овощем.

    Напомним, суд в Лондоне признал двух выходцев с Украины виновными в поджоге имущества британского премьера.

    Британская полиция ранее задержала пятого подозреваемого по этому уголовному делу.

    Местные спецслужбы также расследовали возможную причастность России к этим преступлениям.

    Комментарии (0)
    16 июня 2026, 05:10 • Новости дня
    В Британии раскритиковали власти за захват танкера Smyrtos в Ла-Манше

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Недавние действия Лондона по захвату танкера Smyrtos с нефтью из Усть-Луги в проливе Ла-Манш вызвали волну критики со стороны ряда британских экспертов.

    Перехват судна из так называемого «теневого флота России» состоялся на фоне серьезного правительственного кризиса в Британии, передает АБН24 со ссылкой на Daily Express.

    На прошлой неделе в отставку подали министр обороны Джон Хили и глава вооруженных сил Эл Карнс. Причиной ухода политиков стали острые разногласия по вопросам военных расходов.

    По данным издания, захват танкера сочли попыткой премьер-министра Кира Стармера продемонстрировать жесткость управления.

    «Отставной высокопоставленный офицер назвал операцию крайне циничным трюком, призванным создать впечатление стойкости премьер-министра после катастрофической недели», – отмечают авторы материала.

    Бывший офицер Королевского флота Том Шарп выразил возмущение происходящим. Он напомнил, что с марта мимо берегов проследовало более 100 подобных кораблей, однако власти бездействовали. Эксперт уверен, что приказ о задержании был отдан исключительно ради создания иллюзии контроля над оборонным ведомством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные перехватили в проливе Ла-Манш нефтяной танкер Smyrtos. Незадолго до этого инцидента министр обороны королевства Джон Хили подал в отставку из-за недостатка финансирования ведомства. Посольство России в Лондоне сообщило об отсутствии россиян среди членов экипажа задержанного судна.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 13:19 • Новости дня
    Посольство России в Лондоне: На задержанном Британией танкере нет россиян

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Среди членов экипажа нефтяного судна Smyrtos под флагом Камеруна, перехваченного в проливе Ла-Манш британской стороной, отсутствуют граждане Российской Федерации, сообщило российское посольство в Лондоне.

    «По нашей информации, граждан России среди членов экипажа задержанного танкера не было», – сообщили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские военные перехватили в проливе Ла-Манш нефтяной танкер Smyrtos. В Сети появились кадры шестичасовой операции по задержанию этого судна.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 10:37 • Новости дня
    Захарова назвала дебютом шизофрении слухи о поджоге россиянином дома Стармера

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «дебютом шизофрении» сообщения в британских СМИ о якобы причастности россиянина к поджогу имущества премьера Британии Кира Стармера.

    Захарова сообщила, что заявления прессы о причастности гражданина России к инциденту с недвижимостью Кира Стармера лишены всякого смысла, передает радио Sputnik.

    Ранее местные издания выпустили материалы, в которых сообщалось, что поджог особняка и автомобиля политика в мае прошлого года совершили украинцы. Журналисты писали, что эти действия якобы координировал через мессенджер 23-летний российский студент.

    «Это знаете, такой дебют шизофрении, который, я считаю, закрывает все вопросы об адекватности того, что сейчас происходит в политическом и информационном поле Британии. Это за гранью», – заявила Захарова.

    По словам представителя ведомства, подобную ерунду можно было придумать только с воспаленным сознанием. Она подчеркнула, что абсурдные обвинения в адрес москвича демонстрируют крайне низкое отношение властей к собственным гражданам. Захарова добавила, что авторы таких вбросов заставляют людей потреблять откровенную ложь.

    Суд в Лондоне признал двух выходцев с Украины виновными в поджоге имущества британского премьера.

    Британские спецслужбы расследовали возможную причастность России к этим преступлениям.

    Посольство России назвало слухи о следе Москвы полным абсурдом.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВС России уничтожили шведский десантный катер ВСУ
    Bloomberg раскрыл условия исторического мирного договора США и Ирана
    Politico: Евросоюз ужесточит политику в отношении Китая
    Белоруссия раскрыла данные о 40 погибших в составе ВСУ боевиков
    Американский бизнес увеличил поставки топлива и товаров на Кубу в обход эмбарго
    Ученые раскрыли секрет идеальной памяти в глубокой старости
    Роскомнадзор опроверг блокировку форума Hip-Hop.ru

    Как низко упадут цены на нефть из-за США и Ирана

    Иран и США договорились в пятницу на этой неделе подписать соглашение и открыть Ормузский пролив. Только на новостях о будущих соглашениях цены на нефть упали до трехмесячного уровня – 80 долларов за баррель. Остается главный вопрос: как глубоко может подешеветь нефть? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина в Гааге проиграла России пролив и море

    Постоянная палата третейского суда в Гааге отклонила все ключевые претензии Киева к Москве – о статусе Азовского моря и Керченского пролива, о незаконности Крымского моста и о компенсациях. Спор, который Украина инициировала почти десять лет назад, завершился полной победой России. Эксперты называют решение беспрецедентным: оно впервые фиксирует новые границы страны на международном уровне и навсегда закрывает Азовское море для иностранных военных кораблей. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойными ударами Россия наказывает украинскую пехоту за скученность

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника. Что заставляет ВСУ концентрировать личный состав в одной точке, которая становится мишенью для российских авиабомб, – и какую операцию российские войска проводят в данном районе? Подробности

    Перейти в раздел

    Приговор насильнику ставит под удар репутацию норвежской монархии

    Норвежская монархия переживает настоящее потрясение: сын кронпринцессы получил реальный тюремный срок за серию избиений и изнасилований. Впрочем, у матери насильника тоже в свое время была бурная молодость. Скандал будет иметь последствия и для норвежской королевской семьи - а может быть, и в целом для образа всех монархий в Европе. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Враги России соблазняют Трампа

      В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

    • Европа и Зеленский выставили России ультиматум

      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как поливать огород в жару: правила полива помидоров, огурцов и других овощей летом

      Полив огорода в жару требует особого подхода. В сильную жару овощные культуры быстро теряют влагу, а ошибки при поливе могут привести к пожелтению листьев, остановке роста, болезням и снижению урожайности. Чтобы помидоры, огурцы, перец и другие овощи хорошо переносили жару, важно соблюдать режим полива, использовать воду подходящей температуры и учитывать потребности каждой культуры. Рассказываем, как правильно поливать огород в жаркую погоду и сколько воды нужно растениям для нормального роста и плодоношения.

    • Зола для огурцов и помидоров: как применять, разводить и подкармливать растения

      Древесная зола считается одним из самых популярных натуральных удобрений для огурцов и помидоров. Она содержит калий, кальций, фосфор и около тридцати других микроэлементов, которые помогают растениям формировать завязи, укрепляют иммунитет и улучшают вкус плодов. Разбираемся, как правильно использовать золу на грядках, когда вносить подкормки и каких ошибок следует избегать.

    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации