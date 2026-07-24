Гидросамолет с пассажирами разбился в штате Вашингтон

Tекст: Дмитрий Зубарев

О произошедшей катастрофе сообщил местный телеканал KIRO7, передает ТАСС. По его информации, в штате Вашингтон разбился гидросамолет, выполнявший полет авиакомпании Kenmore Airlines.

Авиаперевозчик заявил, что на борту воздушного судна находились как минимум десять человек. Местные экстренные службы, на которые ссылается телеканал, сообщили об 11 пострадавших, однако пока не уточнили, входят ли в это число случайные очевидцы на земле.

На опубликованном KIRO7 снимке видно полностью разрушенное воздушное судно и сильный пожар на месте крушения. Других подробностей о характере повреждений и состоянии пострадавших пока не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, при столкновении пассажирского самолета American Airlines с военным вертолетом Black Hawk в Вашингтоне спасатели обнаружили тела не менее 40 погибших.

На западе Аляски небольшой самолет с пилотом и девятью пассажирами на борту разбился, все находившиеся на борту погибли.

В конце июня на северо-востоке Франции туристический самолет с парашютистами на борту потерпел крушение, в результате погибли несколько человек.