Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета объявлены погибшими

Береговая охрана США объявила погибшими пилота и девять пассажиров разбившегося на Аляске самолета

Tекст: Антон Антонов

«По данным береговой охраны, все десять человек, которые были на борту небольшого самолета, разбившегося на западе Аляски, погибли», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Associated Press.

Самолет был найден в 54 км к юго-востоку от города Ном. По данным спасателей, трое человек были обнаружены внутри самолета мертвыми. Предполагается, что тела остальных семерых также находятся внутри, однако доступ к ним затруднен «из-за состояния самолета».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось, что самолет Cessna Caravan компании Bering Air пропал с девятью пассажирами и пилотом на борту во время рейса из Уналаклита в Ном.

Это не единственная серьезная авиакатастрофа в США за последнее время. В Вашингтоне в авиакатастрофе погибли 67 человек. В результате крушения медицинского самолета Learjet 55 в Филадельфии погибли семь человек.