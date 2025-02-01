Жертвами авиакатастрофы в Филадельфии стали семь человек

Мэр Филадельфии сообщила о семи погибших и 19 раненых при крушении Learjet 55

Tекст: Мария Иванова

В Филадельфии произошла авиакатастрофа медицинского самолета Learjet 55, в результате которой погибло семь человек, включая шестерых пассажиров и жителя города. Мэр Шерелл Паркер подтвердила на пресс-конференции, что среди погибших был человек, находившийся в автомобиле в момент трагедии, передает РИА «Новости».

По словам мэра, 19 человек получили ранения и были доставлены в больницы. Паркер подчеркнула, что число жертв и пострадавших может измениться.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что самолет Learjet 55 разбился вскоре после взлета с северо-восточного аэропорта Филадельфии, направляясь в аэропорт штата Миссури. На борту находились шесть граждан Мексики, все они погибли, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум.

Представитель компании Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд уточнил, что самолет перевозил девочку для лечения в США и должен был вернуть ее в Мексику. На борту были четыре члена экипажа, ребенок и сопровождающий. По информации Fox News, самолет исчез с радаров через 30 секунд после взлета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на борту медицинского самолета Learjet 55, который разбился вскоре после взлета из аэропорта в Филадельфии, находились шесть граждан Мексики.

На борту самолета, потерпевшего крушение, могли взорваться кислородные баллоны, что привело к большому огненному шару.