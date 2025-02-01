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Стало известно о возможном взрыве кислорода на борту самолета в Филадельфии
Радиоведущий сообщил о вероятном взрыве кислородных баллонов на медицинском самолете
На борту медицинского самолета Learjet 55, потерпевшего крушение в Филадельфии, могли взорваться кислородные баллоны, что привело к большому огненному шару, сообщил радиоведущий Рич Зеоли.
Как отметил Зеоли со ссылкой на источники в полиции Филадельфии, возможной причиной крушения самолета стало смешение кислорода с топливом, что могло привести к мощному взрыву. «Мои источники в филадельфийском отделении полиции сообщают, что, поскольку это был медицинский борт, кислород мог смешаться с топливом. Это и могло привести к большому огненному шару [на месте крушения], который мы видели», – заявил Зеоли.
Федеральное авиационное управление сообщило, что медицинский самолёт Learjet 55 потерпел крушение в 18:30 по местному времени вскоре после вылета из аэропорта на северо-востоке Филадельфии. В сообщении говорится, что на борту находились два человека. Однако, по данным журналистов, на борту могло быть шесть человек: два пилота, два врача, пациент и его родственник.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крушения самолета в Филадельфии, на борту которого находилось шесть человек, загорелся газопровод и возникли пожары в домах. До этого легкомоторный самолет с двумя пассажирами на борту рухнул на жилые дома в районе бульвара Рузвельта в Филадельфии, вызвав пожар в близлежащих домах.