Стало известно о возможном взрыве кислорода на борту самолета в Филадельфии

Радиоведущий сообщил о вероятном взрыве кислородных баллонов на медицинском самолете

Tекст: Максим Попов

Как отметил Зеоли со ссылкой на источники в полиции Филадельфии, возможной причиной крушения самолета стало смешение кислорода с топливом, что могло привести к мощному взрыву. «Мои источники в филадельфийском отделении полиции сообщают, что, поскольку это был медицинский борт, кислород мог смешаться с топливом. Это и могло привести к большому огненному шару [на месте крушения], который мы видели», – заявил Зеоли.

Федеральное авиационное управление сообщило, что медицинский самолёт Learjet 55 потерпел крушение в 18:30 по местному времени вскоре после вылета из аэропорта на северо-востоке Филадельфии. В сообщении говорится, что на борту находились два человека. Однако, по данным журналистов, на борту могло быть шесть человек: два пилота, два врача, пациент и его родственник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крушения самолета в Филадельфии, на борту которого находилось шесть человек, загорелся газопровод и возникли пожары в домах. До этого легкомоторный самолет с двумя пассажирами на борту рухнул на жилые дома в районе бульвара Рузвельта в Филадельфии, вызвав пожар в близлежащих домах.