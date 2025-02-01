Крушение самолета в Филадельфии вызвало сильные пожары в домах

В Филадельфии разбился самолет с шестью пассажирами на борту, вызвав пожары в домах

Tекст: Максим Попов

Как сообщает телеканал, в Филадельфии потерпел крушение самолет медицинской службы Lear 55, на борту которого находились шесть человек: два пилота, два доктора, пациент и родственник больного. Инцидент произошел вскоре после вылета из аэропорта на северо-востоке города, передает РИА «Новости».

В результате падения самолета возникло несколько очагов пожаров, в том числе в жилых домах. По словам корреспондента телеканала, повреждение газопровода привело к возникновению дополнительного очага возгорания, что усугубило последствия катастрофы.

Городские власти и экстренные службы прилагают все усилия для устранения последствий инцидента.

До этого сообщалось, что самолет с двумя пассажирами на борту рухнул на жилые дома в районе бульвара Рузвельта в Филадельфии, вызвав пожар в близлежащих домах.