На борту разбившегося в Филадельфии самолета находились шесть граждан Мексики

Tекст: Мария Иванова

Шесть граждан Мексики находились на борту самолета Learjet 55, который потерпел крушение в Филадельфии, сообщает РИА «Новости». Министерство иностранных дел Мексики подтвердило эту информацию, отметив, что сотрудники консульства находятся в контакте с родственниками и окажут всю необходимую помощь.

По информации компании-владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance, среди погибших была девочка, возвращавшаяся в Мексику после получения жизненно важного лечения в США.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с трагедией и заявил о полном вовлечении американских служб в реагирование на инцидент.

Федеральное управление гражданской авиации США уточнило, что авиакатастрофа произошла около 6.30 вечера по местному времени (2.30 мск) вскоре после взлета из северо-восточного аэропорта Филадельфии. Самолет выполнял медицинский рейс в направлении аэропорта в штате Миссури и исчез с радаров через 30 секунд после взлета на высоте около 487 метров.

Мэр Филадельфии Шерелл Паркер сообщила о повреждении нескольких домов и автомобилей в результате крушения, однако жертв среди местных жителей нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, медицинский самолет Learjet 55, разбившийся в Филадельфии, перевозил ребенка из Мексики, вернувшегося после лечения в США, сообщает NBC News.

На борту самолета могли взорваться кислородные баллоны, что привело к большому огненному шару.

В результате крушения самолета загорелся газопровод и возникли пожары в домах.