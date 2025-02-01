В будущей европейской конфигурации страны «дунайского клуба» могут стать для России основными партнерами по диалогу в ЕС – как 20 лет назад ими была «старая Европа».0 комментариев
На борту разбившегося в Филадельфии самолета находились шесть граждан Мексики
На борту самолета Learjet 55, который выполнял медицинский рейс, но разбился вскоре после взлета из аэропорта в Филадельфии, находились шесть граждан Мексики.
Шесть граждан Мексики находились на борту самолета Learjet 55, который потерпел крушение в Филадельфии, сообщает РИА «Новости». Министерство иностранных дел Мексики подтвердило эту информацию, отметив, что сотрудники консульства находятся в контакте с родственниками и окажут всю необходимую помощь.
По информации компании-владельца самолета Jet Rescue Air Ambulance, среди погибших была девочка, возвращавшаяся в Мексику после получения жизненно важного лечения в США.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с трагедией и заявил о полном вовлечении американских служб в реагирование на инцидент.
Федеральное управление гражданской авиации США уточнило, что авиакатастрофа произошла около 6.30 вечера по местному времени (2.30 мск) вскоре после взлета из северо-восточного аэропорта Филадельфии. Самолет выполнял медицинский рейс в направлении аэропорта в штате Миссури и исчез с радаров через 30 секунд после взлета на высоте около 487 метров.
Мэр Филадельфии Шерелл Паркер сообщила о повреждении нескольких домов и автомобилей в результате крушения, однако жертв среди местных жителей нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, медицинский самолет Learjet 55, разбившийся в Филадельфии, перевозил ребенка из Мексики, вернувшегося после лечения в США, сообщает NBC News.
На борту самолета могли взорваться кислородные баллоны, что привело к большому огненному шару.
В результате крушения самолета загорелся газопровод и возникли пожары в домах.