NBC: Разбившийся в Филадельфии самолет санавиации перевозил ребенка

Tекст: Александра Юдина

На борту разбившегося медицинского самолета Learjet 55 в Филадельфии находилась девочка из Мексики. Она прибыла в США для получения жизненно необходимого лечения и теперь возвращалась домой, передает RT.

Рейсы на лечение и обратно были организованы при поддержке международной благотворительной организации, покрывшей все расходы на перелет.

Детали инцидента с самолетом и обстоятельства, приведшие к его крушению, в данный момент уточняются. Представители Jet Rescue Air Ambulance выразили глубокие соболезнования семье девочки и всем пострадавшим в результате трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крушения самолета в Филадельфии, на борту которого находилось шесть человек, загорелся газопровод и возникли пожары в домах. Стало известно о возможном взрыве кислорода на борту самолета.