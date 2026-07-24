Патрушев потребовал подключения Дальнего Востока к арктическому коридору

Патрушев объяснил значение ТТК для экономического рывка Дальнего Востока

Tекст: Дмитрий Зубарев

Во время совещания в Магадане по вопросам использования морского потенциала Дальнего Востока, которое по поручению Владимира Путина провел помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, он сделал ряд заявлений, передает РИА «Новости». Патрушев напомнил, что при координирующей роли Морской коллегии сейчас формируется комплексный проект «Развитие Арктической зоны Российской Федерации и Трансарктического транспортного коридора».

«Важно, чтобы регионы Дальнего Востока подключились к данной работе, поскольку этот проект на системной основе обеспечит реализацию экономического и транспортно-логистического потенциала не только Арктической зоны России, но и территорий Дальнего Востока», – сказал помощник президента. Он подчеркнул, что ключевой частью проекта станет формирование Трансарктического транспортного коридора, в том числе за счет сопряжения работы морского и речного транспорта.

В качестве примера такого подхода Патрушев привел работу правительства и главы Якутии Айсена Николаева по созданию коридора «Мохэ-Найба», где ключевая роль отведена развитию портовой инфраструктуры на реке Лена. Он выразил уверенность, что синхронизация развития морского и речного хозяйств способна придать значительный импульс социально-экономическому развитию соответствующих территорий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа утвердить финансово-экономическую и организационную модель развития Трансарктического транспортного коридора.

На Восточном экономическом форуме Путин заявил о работе трансарктического коридора в интересах отечественной экономики и регионов Дальнего Востока, Сибири и Арктики.

Ранее помощник президента Николай Патрушев на заседании Морской коллегии предложил создать комплексный проект «Развитие Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути» для ускорения экономического и инфраструктурного освоения региона.