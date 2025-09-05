Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.6 комментариев
Путин заявил о работе трансарктического коридора на экономику России
Развитие трансарктического коридора призвано укрепить экономику России и создать дополнительные перспективы для регионов Дальнего Востока, Сибири и Арктики, заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на ВЭФ.
Президент России Владимир Путин заявил, что трансарктический коридор должен приносить пользу российской экономике, передает РИА «Новости». «Трансарктический коридор должен работать в первую очередь в интересах отечественной экономики и наших регионов Дальнего Востока, Сибири, Арктики, учитывать кооперацию между ними и открывать новые возможности для бизнеса», – сказал Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал Дальний Восток лидером экономического роста страны. Глава государства отметил важность устойчивости традиционных отраслей региона. Путин предупредил о возможном росте цен при снижении ключевой ставки.