Купивший билет в перерыв на работе житель Тульской области выиграл 13 млн рублей

Tекст: Мария Иванова

Большой выигрыш достался жителю Тульской области благодаря удачному стечению обстоятельств, передает РИА «Новости». Победитель угадал все девять чисел выигрышной комбинации государственной лотереи от компании «Столото».

«Кирилл Б. из Тульской области в ходе 348345-го тиража лотереи выиграл суперприз - 11 505 164 рубля. Благодаря тому, что участник отметил дополнительные числа в билете, сумма его выигрыша увеличилась на 1 458 000 рублей и составила 12 963 164 рубля», – рассказали представители распространителя гослотерей.

Сам новоиспеченный миллионер признался, что приобрел заветный билет во время отдыха на работе. Получив уведомление, он не сразу проверил результаты тиража, а осознал масштаб выигрыша лишь вернувшись с обеда.

Все лотереи в России контролируются государством и проводятся под надзором Федеральной налоговой службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Мордовии выиграла 15 млн рублей по билету с нарисованным котом.

В мае житель Курской области забрал суперприз в размере почти 42 млн рублей без единого угаданного числа.