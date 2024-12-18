Патрушев заявил о росте напряженности в Арктике

Патрушев отметил увеличивающуюся военную активность Запада в Арктике

Tекст: Дмитрий Зубарев

Помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев указал на растущую напряженность в Арктике, вызванную усилением военной активности Запада, передает ТАСС.

На заседании Морской коллегии он отметил: «Военная активность стран – членов НАТО в Арктике способствует росту конфликтного потенциала в регионе». Он подчеркнул, что страны Запада продолжают политику, направленную на сдерживание России, что усложняет реализацию российских арктических проектов.

Патрушев также указал на заморозку международного сотрудничества в Арктическом совете и других форматах. Он отметил, что Арктическая зона России приобретает ключевое значение для обеспечения национальной безопасности страны, так как здесь проходит наиболее протяженная часть государственной границы России, около 20 тыс. километров. Это требует защиты от провокаций соседних стран.

Для укрепления позиций России в Арктике, по словам Патрушева, необходимо ускорить экономическое и инфраструктурное освоение региона. Он предложил создать комплексный проект «Развитие Арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути», который поддержал президент Владимир Путин. Проект нацелен на реализацию стратегических национальных интересов России в Арктике.

Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил о планах Запада сорвать российские морские перевозки. Патрушев отметил, что Запад увеличивает военное присутствие в Арктике, что создает дополнительные угрозы безопасности России. Патрушев ранее возглавил Морскую коллегию России, что усиливает его роль в вопросах морской и арктической политики страны.