Патрушев заявил о западных угрозах российским морским перевозкам

Tекст: Алексей Дегтярев

Запад стремится занять позицию международного морского регулятора, что может привести к срыву значимых грузоперевозок и введению ограничений на военно-морскую деятельность России, сказал Патрушев, передает ТАСС.

«Западные страны последовательно продвигают на глобальный уровень свои разработки в сфере управления Мировым океаном и стремятся формировать для себя позиции международного морского регулятора», – подчеркнул он.

Патрушев подчеркнул необходимость для России твердо отстаивать свою позицию. Важно разработать инструменты комплексного управления морской деятельностью, направленные на обеспечение национальных интересов.

В рамках заседания Морской коллегии Патрушев также посетил Объединенную судостроительную корпорацию в Москве, где обсудил с руководством корпорации ключевые направления и планы развития. Кроме того, он предложил обособить управление морским хозяйством для улучшения координации и роста экономического вклада этой отрасли.

Ранее Патрушев заявлял, что Запад активно усиливает военное присутствие у границ России в Арктике для укрепления своих позиций в борьбе за ресурсы.