Противостояние в Грузии принято маркировать в категориях Россия – Запад, к этой упрощенной схеме, действительно, всё и сходится – помимо даже желания участников. Но суть коллизии в другом. Грузия пытается отстоять свое право на политико-идеологический нейтралитет.0 комментариев
Патрушев заявил о западных угрозах российским морским перевозкам
Западные страны пытаются сорвать значимые российские морские грузоперевозки, создавая тем самым риски для страны в сфере морской деятельности, заявил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Запад стремится занять позицию международного морского регулятора, что может привести к срыву значимых грузоперевозок и введению ограничений на военно-морскую деятельность России, сказал Патрушев, передает ТАСС.
«Западные страны последовательно продвигают на глобальный уровень свои разработки в сфере управления Мировым океаном и стремятся формировать для себя позиции международного морского регулятора», – подчеркнул он.
Патрушев подчеркнул необходимость для России твердо отстаивать свою позицию. Важно разработать инструменты комплексного управления морской деятельностью, направленные на обеспечение национальных интересов.
В рамках заседания Морской коллегии Патрушев также посетил Объединенную судостроительную корпорацию в Москве, где обсудил с руководством корпорации ключевые направления и планы развития. Кроме того, он предложил обособить управление морским хозяйством для улучшения координации и роста экономического вклада этой отрасли.
Ранее Патрушев заявлял, что Запад активно усиливает военное присутствие у границ России в Арктике для укрепления своих позиций в борьбе за ресурсы.